Канада виділить ще $1,2 мільярда на військову допомогу Україні

Канада впродовж п’яти років виділить на різноманітну військову летальну й не летальну допомогу Україні 1,6 млрд канадських доларів (близько $1,2 млрд).

Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, передає Укрінформ.

"Бюджет-2024 пропонує надати міністерству оборони протягом п’яти років, починаючи у 2024-2025 роках, 1,6 млрд доларів на забезпечення України летальною та не летальною військовою допомогою", – наголоують у документі.

Зазначається, що ця "багаторічна обіцянка забезпечить передбачуваність Україні та канадській оборонній промисловості".

"Після початку конфлікту, Канада пообіцяла Україні більше 4 млрд канадських доларів (близько $3 млрд) військової допомоги, які стали частиною 14 млрд канадських доларів (понад $10,7 млрд) загальної підтримки України з лютого 2022-го року", – зазначається у державному кошторисі.

Як повідомлялося, у березні Україна отримала від Канади пільговий кредит на $1,5 мільярда. Кошти допоможуть українському уряду профінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги громадянам.