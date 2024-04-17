Після відкриття ринку бізнес продав понад 1000 гектарів землі. Хто володіє найбільшою кількістю землі

За майже три місяці після відкриття ринку землі для юридичних осіб українські компанії продали щонайменше 1283 га, станом на 18 березня 2024 року.

Як констатує "Опендатабот", попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

Зокрема, від початку 2024 року щонайменше 342 земельні ділянки були продані. За цей час 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менші за 100 га.

Наразі Державний земельний кадастр відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма "Світанок": понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року. На другому місці – Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Топ-3 замикає замикає "Землетрейд" – 3 тисячі га.

Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія "А.Т.К." – 284 га.

Що передбачає другий етап земельної реформи?

З 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.