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Новини Ринок землі
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Після відкриття ринку бізнес продав понад 1000 гектарів землі. Хто володіє найбільшою кількістю землі

земля

За майже три місяці після відкриття ринку землі для юридичних осіб українські компанії продали щонайменше 1283 га, станом на 18 березня 2024 року.

Як констатує "Опендатабот", попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

Зокрема, від початку 2024 року щонайменше 342 земельні ділянки були продані. За цей час 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менші за 100 га.

Наразі Державний земельний кадастр відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

Скільки землі мають українські компанії

Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма "Світанок": понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року. На другому місці – Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Топ-3 замикає замикає "Землетрейд" – 3 тисячі га.

Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія "А.Т.К." – 284 га.

Що передбачає другий етап земельної реформи?

З 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

Автор: 

бізнес (1161) земля (856)


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Топ коментарі
+2
Малороський клоун під часвійни розпродає землю України, чим не домовленості в Омані.
Дружківське це мабуть донбасянська фірма, що теж не дивує.
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17.04.2024 11:27
+1
Як російські, Тімошонка, інші захисники агрохолдінгів верещали, про " Скуплять землю, наб'ють у мішки і повивозять". А на ділі- холдінгам невигідно мати землю у власності, потрібно податки буде платити. А орендувати у селян - саме то. Ніяких податків
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17.04.2024 10:34
+1
10к га в "одні руки" не на фірму... тобто папа мама я, сестри брати, свати куми батьки і якийсь куй має в роспорядженні мльйон га. чи не так??? а юрособа??? яка взяла позикув іноземному банку бабла та не повернула.... то земля піде в рахунок погашення і вже не українська? а якщо у громадянина два, а у коломойші три громадянств і він відмовитьс від українського то земля стане ізраільськю??? чи монакською??? чи не для своїх братів покрві все це замутив янело який потім став боневтіком а далі, янетряпкою??? ічи не астане час, коли якийсь оманський шейх спробує не пропустити нас до лісу чи до річки чеез "свою" землю???
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17.04.2024 17:17
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Як російські, Тімошонка, інші захисники агрохолдінгів верещали, про " Скуплять землю, наб'ють у мішки і повивозять". А на ділі- холдінгам невигідно мати землю у власності, потрібно податки буде платити. А орендувати у селян - саме то. Ніяких податків
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17.04.2024 10:34 Відповісти
Малороський клоун під часвійни розпродає землю України, чим не домовленості в Омані.
Дружківське це мабуть донбасянська фірма, що теж не дивує.
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17.04.2024 11:27 Відповісти
Краще вже розпродати поки кацапи даром не забрали...
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17.04.2024 12:51 Відповісти
Краще вже розпродати поки кацапи даром не забрали...

Хто б сумнівався - це девіз Зе клоунів з 2019 року
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18.04.2024 01:26 Відповісти
Клоунів чи не клоунів а чим ми гірше за кацапів, в яких вже давно відкрито ринок землі і вони торгують в т.ч. і вкраденою в нас землею, а в Україні тільки ось недавно дозволили і то стогін стоїть до небес ніби тут усі поголовно комуняки.
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18.04.2024 10:50 Відповісти
Твої риговські комуняки з зеленими клоунами і продають землю України чи дарма Дєрмак Татарова поставив над МВС.
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18.04.2024 10:55 Відповісти
"Земля України" = земля у розпорядженні державної влади, тобто тих же Єрмака і Татарова. Тимошенчиха голосно верещить, бо не вдалося дорватися до влади і до землі. Вся земля має бути тільки у приватній власності.
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18.04.2024 11:10 Відповісти
Зайди на свій Email тобі там канфєтка прийшла від Зе влади.
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Я проти будь-якої влади у ролі розпорядників землі, в тому числі проти Зе влади, яка теж неефективна. Хай краще будуть великі латифундисти і транснаціональні агрофірми в умовах максимально вільного ринку.
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18.04.2024 11:35 Відповісти
і хто ж розкупив усю землю?
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Як то кажуть,відгадайте з трьох спроб...
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17.04.2024 14:18 Відповісти
перебрав на пальцях рук, ніг, ще у дружини позичив і не вгадав, таки хто?
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17.04.2024 22:22 Відповісти
Думаю,що ті,хто вивозить зернові мілліонами тон,та так і залишають всі прибутки в офшорах...Дарма Ви перебирали на своїх пальцях,та ще й у дружини запозичали,загугліть найбільших власників землі в Україні і Ви там якщо і знайдете українського власника,то десь далеко в кінці списку...але теж оформленого десь на далеких Карибах чи інших екзотичних краях...
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18.04.2024 13:05 Відповісти
їм немає смисла купляти землю, дорого податки на землю, їм дешевше орендувати. Вони не власники, вони мають в своєму користуванні великі пули земелльних ділянок, тобто орендованих масивів.
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18.04.2024 20:58 Відповісти
10к га в "одні руки" не на фірму... тобто папа мама я, сестри брати, свати куми батьки і якийсь куй має в роспорядженні мльйон га. чи не так??? а юрособа??? яка взяла позикув іноземному банку бабла та не повернула.... то земля піде в рахунок погашення і вже не українська? а якщо у громадянина два, а у коломойші три громадянств і він відмовитьс від українського то земля стане ізраільськю??? чи монакською??? чи не для своїх братів покрві все це замутив янело який потім став боневтіком а далі, янетряпкою??? ічи не астане час, коли якийсь оманський шейх спробує не пропустити нас до лісу чи до річки чеез "свою" землю???
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17.04.2024 17:17 Відповісти
Побоювання мають під собою підстави,думаю коли до влади прийде Порох, то особливого назад нічого відігравати не будуть....
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18.04.2024 01:27 Відповісти
Кацапи вже зараз не пускають нас на нашу землю, якщо ви ще не в курсі, і роблять це без всяких позик, просто по праву грубої сили.
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18.04.2024 10:52 Відповісти
я в курсі бо четверо батьків моїх онуків воюють або воювали і ще будуть воювати. зауважу, не служили або були там, як кажуть деякі, а воювали, з 2014го і до тепер.
я проїхав десятки разів від констахи до ст. луганської вздовж лінії розмежування.
тому дуже добре в курсі про закон грубої сили від *****.
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18.04.2024 11:09 Відповісти

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