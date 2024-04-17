Данія виділила Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів євро
Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму майже 300 млн євро. Кошти спрямують, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.
Про це йдеться у заяві Міноборони Данії, передає "Європейська правда".
Зокрема, рішення передбачає виділення 200 млн данських крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.
Крім того, виділено кошти на створення значного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Загалом у новому пакеті було виділено близько 2,2 млрд данських крон (295 млн євро).
"Інвестиції в українську оборонну промисловість для закупівлі та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також значна морська допомога. Це основні елементи 17-го пакета допомоги, щодо якого уряд сьогодні провів консультації з данським комітетом з питань зовнішньої політики", – сказано у повідомленні.
"17-й пакет допомоги спрямований на розширення оборонно-промислового співробітництва з Україною, що ґрунтується на все більшій потребі у зміцненні та нарощуванні українського виробництва артилерійських снарядів, ракет і безпілотників", – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Пульсен.
Він зазначив, що у березні відвідав декілька українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці.
Як і попередні пакети допомоги, цей передбачає укладення низки різних угод з членами Альянсу як щодо закупівель, так і щодо пожертв з боку оборонних підприємств країн-членів НАТО. Частину обладнання постачатимуть данські компанії.
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