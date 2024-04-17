Санкції працюють: Російська митниця продовжує втрачати доходи від експорту

Російська економіка продовжує втрачати доходи від експорту на тлі посилення американських санкцій, через які на початку 2024 року закордонні банки почали масово блокувати платежі до РФ.

За січень-лютий надходження до РФ за продаж товарів за кордон знизилися на 7,6%, до $58,5 млрд, йдеться в даних Федеральної митної служби, передає The Moscow Times.

Як випливає із статистики, у мінусі опинилися всі ключові статті російського експорту. Доходи від вивезення за кордон мінеральної сировини просіли на 10,7%, до $36,6 млрд. Експорт металів упав на 10,4%, до $7,5 млрд, сільгоспсировини та продовольства – на 1,9%, до $7,5 млрд.

Зазначається, що скорочення переважно пов'язане з паливними товарами: це нафта, нафтопродукти, газ та вугілля. Попри заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що Росія перестала бути "економікою-бензоколонкою", на ці товари, як і раніше, припадає дві третини російського експорту.

Розвал відносин із Заходом позбавили Росію в минулому найбільшого ринку збуту – європейського, випливає з даних ФМС: експорт до Європи за січень лютий становив лише $9 млрд і виявився вдвічі меншим, ніж роком раніше.

Постачання до Азії лише частково змогли компенсувати цей провал: експорт до регіону становив $42,2 млрд, а порівняно з січнем-лютим 2023 року додав лише 10%. Проте частка Азії в російському експорті досягла рекордних 77%.

За підсумками минулого року експортні доходи Росії впали майже на 30%, до $422,7 млрд – найнижчого рівня з пандемії 2020 року. У грошах економіка втратила $170 млрд валютної виручки в порівнянні з першим роком війни РФ проти України.

Новий рік приніс нові проблеми російським експортерам: указ президента США Джо Байдена про вторинні санкції проти банків у всьому світі за підтримку російського ВПК паралізував торгові та платіжні операції, у тому числі в "дружніх" Кремлю країнах.

Закривати рахунки та блокувати операції стали банки Туреччини та ОАЕ головних антисанкційних хабів російського бізнесу, а потім до них приєдналися китайські банки, зокрема великі та державні.

За даними Reuters, під фінансову блокаду потрапили навіть платежі за нафту та нафтопродукти – ключове джерело експортної виручки для економіки, на яке припадає кожен другий долар експортних доходів. Щоб отримати гроші, російським нафтовикам доводиться чекати кілька місяців, розповідали джерела агентства.

Кількість відмов у проведенні платежів без роз'яснення причин різко зросла, скаржився минулого тижня на з'їзді Асоціації банків Росії голова ВТБ Андрій Костін. За його словами, якщо раніше банки блокували платежі на адресу структур, що потрапили під санкції, то тепер "центральною проблемою стає географія": достатньо згадки Росії, як "загоряється стоп".

"Це стосується насамперед банків дружніх юрисдикцій", - сказав Костін.