Маск хоче брати плату з нових користувачів колишнього Twitter

Власник соцмережі X (раніше – Twitter) Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів платформи невелику плату за публікацію повідомлень, таким чином намагаючись вирішити проблему з ботами.

Маск заявив, що стягнення невеликої плати з нових акаунтів – це "єдиний спосіб" зупинити "навалу ботів", пише TechCrunch.

"Нинішній штучний інтелект (і ферми тролів) можуть легко пройти перевірку "чи не бот ви", – сказав Ілон Маск, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.

Маск додав, що нові користувачі зможуть публікувати повідомлення без сплати комісії через три місяці після створення акаунта.

Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов’язаними з соціальною платформою, наразі немає подробиць про те, коли ця політика буде застосована та які комісії, можливо, доведеться сплачувати новим користувачам.

У жовтні минулого року X почала стягувати з нових неперевірених користувачів $1 на рік у Новій Зеландії та на Філіппінах. Нові безкоштовні користувачі, які реєструвалися на платформі з цих регіонів, могли читати пости, але не могли взаємодіяти з ними. Щоб розміщувати контент, лайкати, репостити, відповідати, додавати в закладки й цитувати дописи, вони повинні були платити за це.

Раніше в X заявили, що платформа починає масштабну чистку спам-акаунтів, попередивши користувачів, що це може вплинути на кількість їхніх підписників.

Що відбувається з колишнім Twitter

На початку цього року повідомлялося, що вартість компанії X наразі становить менше третини від тієї суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.

Наприкінці 2023 року соцмережа Х включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала більш активне застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 з 10 сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

Уточнюється, що в межах інвестицій у творців контенту менш як протягом року компанія заплатила понад 80 тис. авторів через програму розподілу доходів від реклами.

До того Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації.