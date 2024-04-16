Мінфін розмістив облігації на 7 мільярдів гривень

Міністерство фінансів 16 квітня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,88 мільярда гривень.

Зокрема, від продажу річних облігацій під 16,09% річних надійшло 3,23 мільярда гривень, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Дворічні облігації вдалося розмістити на 486 мільйона гривень під 17% річних.

Крім того, Мінфін розмістив ОВДП терміном обігу 3,2 роки на 3,16 мільярда гривень під 18,3% річних.

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Як повідомлялося, 9 квітня Мінфін розмістив облігації державної позики на загальну суму 7,21 мільярда гривень (в еквіваленті).

2 квітня від продажу ОВДП до держбюджету вдалося залучити 6,75 мільярда гривень, а 26 березня – 12,5 мільярда гривень (в еквіваленті).