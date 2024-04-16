"Нова пошта" відкрила четверте відділення у Чехії, до кінця року їх буде шість

"Нова пошта" відрила четверте відділення Nova Post у Чехії – у місті Ліберець. У відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відділення Nova Post працює у місті Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу. Термін доставки – від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України в Чехію:

документи до 1 кг – 500 грн;

посилки до 2 кг – 550 грн;

посилки до 10 кг – 850 грн;

посилки до 30 кг –1800 грн.

Крім того, українці можуть замовити доставку кур'єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці. Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

"Задля комфорту наших клієнтів ми продовжуємо розвиток мережі по всій території Чехії. Цього року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими", – заявив СЕО Nova Post у Чехії Андрій Артеменко.

"Нова пошта" вже відкрила 89 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.