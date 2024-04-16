Кличко назвав нову дату відкриття руху новим мостом на Троєщину. ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні цього року.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації за результатами перевірки Кличком ходу робіт на будівництві важливих для міста інфраструктурних об'єктів.

"Перевірив сьогодні, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних об'єктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака. Із пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут", – зазначив Кличко.

"Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні", – наголосив Кличко.

Мер столиці також оглянув, як відбуваються роботи з реконструкції транспортної розв'язки на Оболоні – на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

"Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на об'єкті та біля нього – закінчити до осені", – повідомив Кличко.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2023 року Подільсько-Воскресенський мостовий перехід відкрили для руху спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного маршруту №111 за напрямком ст.м. "Площа Українських героїв" — ст.м. "Лівобережна".













