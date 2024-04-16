"Нафтогаз" зменшив сплату податків у першому кварталі до 18 мільярдів

За січень-березень 2024 року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету податків на суму 18,2 млрд гривень.

На частку "Нафтогазу" припало 6% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, у березні підприємства групи сплатили до держбюджету 7,8 млрд грн, ще 500 млн грн – у місцеві бюджети.

Загалом з початку року до зведеного бюджету України (державний та місцевий бюджети) група "Нафтогаз" спрямувала 19,7 млрд гривень.

За даними на сайті компанії, у першому кварталі 2023 року група "Нафтогаз" сплатила більше податків. Так, у січні-квітні минулого року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 30 млрд грн, з них 6,2 млрд грн – у квітні. Відтак у першому кварталі 2024 року група сплатила до держбюджету близько 23,8 млрд грн.

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Як повідомлялося, у 2023 році підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 83,4 млрд грн податків, ще 6,8 млрд грн перераховано до місцевих бюджетів.

У 2022 році підприємствами групи було сплачено загалом 94,3 млрд грн податків та зборів, у 2021 році загальна сума сплачених групою податків та зборів становила 116 млрд грн.