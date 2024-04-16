БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2069 відвідувачів онлайн
Новини
1 936 6

Суд скасував арешт частки у lifecell, накладений через зв’язок з російським олігархом Фрідманом

lifecell

Суд скасував арешт 19,8% корпоративних прав мобільного оператора lifecell, накладений через зв’язок компаній із підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив 16 квітня, задовольнивши апеляційну скаргу турецької компанії Turkcell, пише українська редакція Forbes.

Зокрема, суд скасував 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфсел" та 100% корпоративних прав ТОВ "Пейсел" (ТМ PayCell). Чи скасовано арешт 100% корпоративних прав ТОВ "Укртауер" (оператора веж мобільного зв'язку), наразі невідомо.

Представник Turckcell Максим Шевердін пояснив, що скасування арешту дозволить турецький компанії завершити угоду з продажу українського мобільного оператора, проте остаточне рішення ще має ухвалити Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Кому продають lifecell

Раніше повідомлялося, що АМКУ виявив підстави для заборони угоди з продажу групи "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньеля.

В антимонопольному відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю самої lifecell та материнської компанії Turkcell з особою, до якої рішенням РНБО  застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). 

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету.

На думку учасників ринку, перешкоджав завершенню угоди арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".

Автор: 

арешт (848) мобільний зв'язок (780) Lifecell (137) Михайло Фрідман (141)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и шо?..И-нишо
показати весь коментар
16.04.2024 19:23 Відповісти
Украинский суд подарил россии 19,8% украинского оператора связи. Я правильно понял?
показати весь коментар
16.04.2024 20:25 Відповісти
Чтобы россия могла продать свою часть и купить дроны и ракеты.
показати весь коментар
16.04.2024 20:26 Відповісти
Ааааа
показати весь коментар
16.04.2024 21:01 Відповісти
А в судді, часом, не Вовк прізвище?
показати весь коментар
17.04.2024 01:06 Відповісти
А хто тормозіл запус реформи суд.системи.Невже турецький моб.оператор.
показати весь коментар
17.04.2024 10:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 