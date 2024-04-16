Суд скасував арешт частки у lifecell, накладений через зв’язок з російським олігархом Фрідманом

Суд скасував арешт 19,8% корпоративних прав мобільного оператора lifecell, накладений через зв’язок компаній із підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив 16 квітня, задовольнивши апеляційну скаргу турецької компанії Turkcell, пише українська редакція Forbes.

Зокрема, суд скасував 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфсел" та 100% корпоративних прав ТОВ "Пейсел" (ТМ PayCell). Чи скасовано арешт 100% корпоративних прав ТОВ "Укртауер" (оператора веж мобільного зв'язку), наразі невідомо.

Представник Turckcell Максим Шевердін пояснив, що скасування арешту дозволить турецький компанії завершити угоду з продажу українського мобільного оператора, проте остаточне рішення ще має ухвалити Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Кому продають lifecell

Раніше повідомлялося, що АМКУ виявив підстави для заборони угоди з продажу групи "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньеля.

В антимонопольному відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю самої lifecell та материнської компанії Turkcell з особою, до якої рішенням РНБО застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету.

На думку учасників ринку, перешкоджав завершенню угоди арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".