Видатки держбюджету в березні зменшились, виплати військовим зросли до 82 мільярдів

За січень-березень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 693,2 млрд гривень. Зокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 квітня 2024 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 285,8 млрд грн з початку року (у березні – 105,9 млрд грн), або 41,2% загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 218,9 млрд грн (у тому числі у березні – 81,5 млрд грн).

Крім того, 100,7 млрд грн у січні-березні спрямували на оплату використання товарів і послуг (у березні – 45,6 млрд грн), або 14,5% загального обсягу видатків, із них:

44 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

35,7 млрд грн – Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

Ще 138,2 млрд грн становили видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні – 48,6 млрд грн), або 19,9% загального обсягу видатків, а саме:

66 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

30,9 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

15,1 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Крім того, 44 млрд грн спрямували на обслуговування державного боргу (у березні – 8,5 млрд грн), або 6,4% загального обсягу, ще 36,2 млрд грн витратили на трансферти місцевим бюджетам (у березні – 12,5 млрд грн), або 5,2% загального обсягу.

Як повідомлялося, касові видатки загального фонду держбюджету у лютому зросли до 274,6 млрд гривень, що на 83% більше, ніж у січні 2024 року. Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями зросли до 104 млрд грн із 75,9 млрд грн у січні. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 80 млрд грн (у січні – 57,4 млрд грн).