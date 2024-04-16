БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1990 відвідувачів онлайн
Новини
1 900 7

Дочірня компанія Auchan планує розширити бізнес у Росії попри війну і санкції

auchan

Російський підрозділ Auchan Retail – "Ашан Рітейл Раша" – планує розширити присутність на російському ринку, попри продаж нерухомості у РФ іншим підрозділом французької групи.

Дочірня компанія Auchan, яка керує мережею супермаркетів у Росії, також заперечує чутки про вихід з російського ринку, передає Інтерфакс із посиланням на пресреліз російської компанії.

"Зміна засновників, як і будь-які інші структурні чи організаційні зміни, що відбуваються в сторонніх компаніях, ніяк не впливають на діяльність компанії "Ашан" у Росії. "Ашан Рітейл Росія" підтверджує, що не планує переглядати стратегію та організацію роботи в Росії та продовжує реалізацію поставлених цілей. Компанія не лише не закривається, а й, більше того, планує розвиток низки напрямків для розширення сфери діяльності та збільшення прибутку", – йдеться у повідомленні компанії.

Вона також нагадує, що з 2023 року працює на російському ринку автономно від материнської компанії.

"Ашан Рітейл Росія" – російський підрозділ Auchan Retail (входить до Auchan Holding). Торговельна мережа працює на російському ринку з 2002 року.

Як повідомлялося, 12 квітня інший підрозділ Auchan Holding – французька компанія Ceetrus, яка володіє торговими комплексами і займається їх управлінням, закрила угоду з продажу своїх активів у Росії. Російській портфель Ceetrus налічував понад 150 тис. кв. м торгових площ у 40 торгових центрах.

 Читайте також: У французькому офісі Auchan відкидають звинувачення у допомозі армії РФ

Нагадаємо, у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

Компанія відмовилась згортати бізнес у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а також постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги" і допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. В "Auchan Україна" запевняють, що надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та не можуть вплинути на рішення французького офісу.

Автор: 

росія (14111) Франція (649) Auchan (38) ТРЦ (237)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так нет спонсоров войны,закрыть не хотят?
показати весь коментар
16.04.2024 20:59 Відповісти
Ой ***, да всі вже бачать як потужно працюють нищівні санкціі, та як їх неможливо обійти, та як всі срать взагалі на то хотіли. Бабло вже давно перемогло. Цілі країни стають для оркостану прокладками, через які все що треба купується та продається, а тут якась дочірня компанія ашану.
показати весь коментар
16.04.2024 21:16 Відповісти
Ось так, на 11 році московської війни в Україні…
РНБОУ працює 24/7, Данилов мівіну запарює, абдристович у підвалі десь Плани на карті малює, як випускник з Одеси…
Про АШАН забули…
показати весь коментар
16.04.2024 21:44 Відповісти
Бойкот спонсорам *****. Не купуйте там нічого.
показати весь коментар
16.04.2024 21:49 Відповісти
Виходить, що в поті обличчя працюють наші посли, які підпорядковані виключно Президенту.
показати весь коментар
16.04.2024 22:11 Відповісти
Ашан, Равшан и Джамшут.
показати весь коментар
16.04.2024 23:36 Відповісти
Мене вже взагалі такі новини не дивують. Мене більше дратують "позитивні спікери', які розповідають, які у рашки проблеми, як їм погано, і взагалі, путін скоро помре. Ви не бачите, що в Україні повна срака?? Ви хоть уявляєте, який сценарій очікує на Україну, якщо влада не перестане друкувати і не дослухається до цивілізованого світу? Всьому свій час: просрали все - значить треба робити неприємні, політичні кроки, а не продовжувати людей в "шльопках" проти КАБів кидати.
показати весь коментар
17.04.2024 10:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 