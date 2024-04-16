Дочірня компанія Auchan планує розширити бізнес у Росії попри війну і санкції
Російський підрозділ Auchan Retail – "Ашан Рітейл Раша" – планує розширити присутність на російському ринку, попри продаж нерухомості у РФ іншим підрозділом французької групи.
Дочірня компанія Auchan, яка керує мережею супермаркетів у Росії, також заперечує чутки про вихід з російського ринку, передає Інтерфакс із посиланням на пресреліз російської компанії.
"Зміна засновників, як і будь-які інші структурні чи організаційні зміни, що відбуваються в сторонніх компаніях, ніяк не впливають на діяльність компанії "Ашан" у Росії. "Ашан Рітейл Росія" підтверджує, що не планує переглядати стратегію та організацію роботи в Росії та продовжує реалізацію поставлених цілей. Компанія не лише не закривається, а й, більше того, планує розвиток низки напрямків для розширення сфери діяльності та збільшення прибутку", – йдеться у повідомленні компанії.
Вона також нагадує, що з 2023 року працює на російському ринку автономно від материнської компанії.
"Ашан Рітейл Росія" – російський підрозділ Auchan Retail (входить до Auchan Holding). Торговельна мережа працює на російському ринку з 2002 року.
Як повідомлялося, 12 квітня інший підрозділ Auchan Holding – французька компанія Ceetrus, яка володіє торговими комплексами і займається їх управлінням, закрила угоду з продажу своїх активів у Росії. Російській портфель Ceetrus налічував понад 150 тис. кв. м торгових площ у 40 торгових центрах.
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Нагадаємо, у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.
Компанія відмовилась згортати бізнес у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а також постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги" і допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. В "Auchan Україна" запевняють, що надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та не можуть вплинути на рішення французького офісу.
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