Виробник "Жигулів" програє конкуренцію на російському ринку китайцям

Китайські автовиробники, пропонуючи російським покупцям великі знижки, "вичавлюють" найбільшого російського виробника "АвтоВАЗ" у низькомаржинальний сегмент ринку.

На це поскаржився голова компанії Максим Соколов, передає російський Інтерфакс.

"Китайці працюють у найбільш маржинальному сегменті ринку, тобто меншою кількістю автомобілів вони збирають більше грошей. Нас туди тиснуть", – сказав голова компанії.

"У нас хоча б Vesta була хорошим високомаржинальним продуктом, і технологічним, – зараз (китайські конкуренти, – ред.) починають перебивати Vesta цією знижкою 900 тисяч рублів і, заходячи до її сегмента від 1,5 до 2 млн рублів, починають звідти вичавлювати", – додав Соколов.

За його словами, внаслідок цього у 2023 році виторг "АвтоВАЗу" склав лише близько 10,8% у загальному обсязі ринку нових автомобілів у Росії, а у першому кварталі поточного року цей показник впав нижче 10%.

"Ця тенденція – лякає... І хоча у кількісному вираженні у нас близько 30%, грошова частка продовжує скорочуватися", – додав Соколов.

При цьому обсяги продажів "окремих китайських виробників" у грошовому вираженні вже перевищують показники "АвтоВАЗу", визнав директор компанії.

Він нагадав, що чистий прибуток російського дистриб'ютора китайського автоконцерну Chery (АТ "Чері Автомобілі Рус") минулого року становив близько 35 млрд рублів.

"При цьому Chery не виробляє (у РФ, – ред.) локалізовану продукцію взагалі ніяку", – зазначив Соколов.

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Як повідомлялося, китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

У червні 2022 року російський виробник заявив, що на заводі у Санкт-Петербурзі почали збирати автомобілі під брендом LADA X-cross 5 (фактично китайська FAW Bestune T77 під місцевим брендом). Запустити її у продаж виробник обіцяв до кінця 2023 року, але цього так і не відбулося, у тому числі через падіння курсу рубля.