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Новини
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Виробник "Жигулів" програє конкуренцію на російському ринку китайцям

автоваз

Китайські автовиробники, пропонуючи російським покупцям великі знижки, "вичавлюють" найбільшого російського виробника "АвтоВАЗ" у низькомаржинальний сегмент ринку.

На це поскаржився голова компанії Максим Соколов, передає російський Інтерфакс.

"Китайці працюють у найбільш маржинальному сегменті ринку, тобто меншою кількістю автомобілів вони збирають більше грошей. Нас туди тиснуть", – сказав голова компанії.

"У нас хоча б Vesta була хорошим високомаржинальним продуктом, і технологічним, – зараз (китайські конкуренти, – ред.) починають перебивати Vesta цією знижкою 900 тисяч рублів і, заходячи до її сегмента від 1,5 до 2 млн рублів, починають звідти вичавлювати", – додав Соколов.

За його словами, внаслідок цього у 2023 році виторг "АвтоВАЗу" склав лише близько 10,8% у загальному обсязі ринку нових автомобілів у Росії, а у першому кварталі поточного року цей показник впав нижче 10%.

"Ця тенденція – лякає... І хоча у кількісному вираженні у нас близько 30%, грошова частка продовжує скорочуватися", – додав Соколов.

При цьому обсяги продажів "окремих китайських виробників" у грошовому вираженні вже перевищують показники "АвтоВАЗу", визнав директор компанії.

Він нагадав, що чистий прибуток російського дистриб'ютора китайського автоконцерну Chery (АТ "Чері Автомобілі Рус") минулого року становив близько 35 млрд рублів.

"При цьому Chery не виробляє (у РФ, – ред.) локалізовану продукцію взагалі ніяку", – зазначив Соколов.

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Як повідомлялося, китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

У червні 2022 року російський виробник заявив, що на заводі у Санкт-Петербурзі почали збирати автомобілі під брендом LADA X-cross 5 (фактично китайська FAW Bestune T77 під місцевим брендом). Запустити її у продаж виробник обіцяв до кінця 2023 року, але цього так і не відбулося, у тому числі через падіння курсу рубля.

Автор: 

авто (4098) Китай (2097) росія (14111) АвтоВАЗ (83)


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Топ коментарі
+5
Війна це надовго і до кінця війни, чим би вона не закінчилась, кацапська економіка припинить своє існування як така. Все буде належати в ********** китайцям. Кацапи це не "народ побєдітєль", а "народ-**********"...
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16.04.2024 19:31
+4
Це з розділу що пуйло здохне від раку
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16.04.2024 19:58
+3
А нам не *****? В нас взагалі автопрому нема.
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16.04.2024 19:21
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А нам не *****? В нас взагалі автопрому нема.
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16.04.2024 19:21 Відповісти
В нас є "Оплот" - гарне ******* авто. Куди тим китайцям.
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16.04.2024 20:57 Відповісти
Де є?
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16.04.2024 21:47 Відповісти
У вас нема категорії водити "Оплот".
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16.04.2024 22:36 Відповісти
Про що ця новина?
ВАЗ - це постійна дотаційна історія - іждівенец на державі росія
ВАЗ вимагає у путіна дотаційні гроші, які путін вкидував у ВАЗ остінні 30 років
А пуцло какже - денех нету но ви держітесь там, пока вас не сожрут кітаези
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17.04.2024 11:40 Відповісти
Ну, якщо згадати історію то саме завдяки дотаціям вижив американський автопром. Коли грянув нафтова криза, американці массово стали купляти японські малолітражки. І це ледь не знищило автопром США.
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17.04.2024 12:24 Відповісти
Коня підковують - жаба собі лапу тиче до чого тут це?
Слід розуміти наспутпне:
1. ВАЗ - завжди виживав за спиною держави - це дотації, держ замовлення та пропаганда
2. ВАЗ - це самий низьки сегмен автопрому, який китайцям було важко зайняти до цих пір
3. У путіна закінчилися гроші на дотацію ВАЗ
Далі лише стагнація ВАЗ - тому що у ВАЗ немає ні дотацій ні нових технологій і китайці нарешті придумали як заповнити дешевими легковушками росію
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17.04.2024 12:32 Відповісти
Війна це надовго і до кінця війни, чим би вона не закінчилась, кацапська економіка припинить своє існування як така. Все буде належати в ********** китайцям. Кацапи це не "народ побєдітєль", а "народ-**********"...
показати весь коментар
16.04.2024 19:31 Відповісти
Це з розділу що пуйло здохне від раку
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16.04.2024 19:58 Відповісти
Нам цікавіше як ви впарювали українцям лайно-ланоси по 10 штук бакинських ..були лошари що ті возики і купляли
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16.04.2024 19:57 Відповісти
Це не найстрашніше. Були ті, хто аж до 22-го року купляли кацапські "лада-веста" і ті, хто дозволяли їх завозити.
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17.04.2024 06:58 Відповісти
Новая модель"ЖИГУЛЯСИ"
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16.04.2024 20:41 Відповісти
Московитам аби дешевше. Моляться на 2107 ....
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16.04.2024 20:59 Відповісти
Треба випустити нові шильдики та емблеми, щоб власники тольяттінської техніки могли прибрати з решітки "ладью", та з багажника слово "жигули".
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17.04.2024 07:51 Відповісти

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