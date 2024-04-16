Роскомнагляд заявив про блокування сервісів Amazon після того, як компанія сама пішла з Росії

Роскомнагляд заблокував у Росії хмарний сервіс Amazon Web Services. Комерційна публічна хмара, яку Amazon розвиває з 2006 року, потрапила під "повне обмеження доступу" з 15 квітня 2024 року.

Про це йдеться в матеріалах на сайті російського відомства, передає The Moscow Times.

Як випливає з даних РКН, під блок домени aws.amazon.com і www.aws.amazon.com потрапили через порушення російського "закону про приземлення". Він вимагає, щоб іноземні провайдери хостингу відкрили філію або юрособу в Росії, зареєстрували особистий кабінет на сайті РКН, а також організували форму зворотного зв'язку для російських користувачів.

Хмарні послуги Amazon були включені до списку "на приземлення" у червні 2023 року. Компанія не виконала жодної з трьох вимог закону, випливає з матеріалів Роскомнагляду.

Із вересня 2023 року РКН зобов'язав пошукові системи інформувати користувачів про порушення російського законодавства 12 іноземними провайдерами хостингу, зокрема Amazon, а в жовтні ввів "заборону на пошукову видачу" для хмарних ресурсів компанії.

Однак раніше повідомлялося, що 20 березня 2024 року Amazon і Microsoft призупинили доступ до своїх хмарних сервісів для користувачів Росії.

Відповідні листи із попередженням постачальники хмарних послуг розіслали своїм контрагентам у РФ.

"У зв'язку з цим група компаній Softline передбачає можливі функціональні обмеження в роботі зовнішніх продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google", – підтвердила тоді PR-директорка російського постачальника ІТ-послуг Softline Свєтлана Ащєулова.