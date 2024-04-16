Гладковського оголосили у розшук, він виїхав за кордон, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

За інформацією НАБУ і САП, пясля того як суд змінив для нього запобіжний захід на особисте зобов'язання, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях і виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.