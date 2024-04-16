Німеччина закликала ЄС до нових санкцій проти виробників іранських безпілотників

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Європейський Союз запровадити нові санкції щодо іранських технологій з виробництва безпілотників після нападу Тегерана на Ізраїль.

Про це пише агенція AFP, передає DW.

"В кінці осені (2023 року, – ред.) я разом із Францією та іншими партнерами в Європейському Союзі виступала за подальше продовження режиму санкцій щодо безпілотників. Я сподіваюся, що тепер ми зможемо нарешті зробити цей крок разом", – сказала Бербок, додавши, що також хоче, щоб санкції охоплювали "інші ракетні технології в арсеналі Ірану".

Раніше 16 квітня міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав запровадити санкції щодо іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та їхньої ракетної програми, зокрема визнати КВІР терористичною організацією.

Про обмежувальні заходи щодо Ірану говорила і міністерка фінансів США Джанет Єллен на пресконференції в рамках тижня зустрічей посадовців Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Reuters.

Вона нагадала, що США використовують фінансові санкції, щоб ізолювати Іран і обмежити його здатність фінансувати треті сторони та підтримувати війну Росії проти України.

За її словами, з початку правління адміністрації президента США Джо Байдена в січні 2021 року, Мінфін США застосував обмежувальні заходи щодо 500 осіб і організацій, пов'язаних із тероризмом і фінансуванням тероризму з боку іранського режиму та його ставлеників.

Під санкції потрапили іранські програми зі створення безпілотників і ракет, фінансування Іраном палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, хуситів в Ємені, "Хезболли" в Лівані та повстанців в Іраку, сказала вона.

Єллен наголосила, що, після нападу Ірану на Ізраїль, міністерство фінансів використовуватиме свої повноваження щодо санкцій і працюватиме з союзниками, щоб "продовжувати перешкоджати зловмисній і дестабілізуючій діяльності іранського режиму".