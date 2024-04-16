Доведеться підвищувати податки: Мінфін шукає 50 мільярдів на нові доплати для військових, – ЗМІ
На виплату додаткової доплати для військовослужбовців та поліцейських у розмірі 70 тисяч гривень за виконання завдань на передовій потрібно знайти близько 50 мільярдів гривень до кінця року.
За рішенням Кабміну, нова доплата встановлена з 1 квітня 2024 року, однак кошти у держбюджеті на неї не передбачені, пише ЕП.
За розрахунками Міністерства фінансів, до кінця 2024 року додаткова потреба у фінансуванні для виплати додаткової винагороди перевищить 50 млрд грн. Крім того, депутати та урядовці обговорюють можливість збільшення видатків на потреби оборони у 2024 році на понад 400 млрд грн для закупівлі військової техніки та боєприпасів.
За даними джерел видання у Мінфіні, міністерство починає готувати відповідні зміні до держбюджету, але джерела фінансування додаткових видатків не визначені.
Кошти міжнародних партнерів використовувати на потреби оборони, відтак єдине джерело фінансування додаткових видатків на близько 500 млрд грн – винятково внутрішні ресурси.
За даними співрозмовників ЕП в парламенті, єдиним можливим джерелом фінансування настільки великих видатків може стати лише підвищення податків.
Крім того, у разі успішних переговорів про реструктуризацію боргу за євробондами уряд може зекономити понад 200 млрд грн на погашенні цих цінних паперів та виплаті процентів за ними.
Як повідомлялося, 12 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн за 30 днів на передовій.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що державний бюджет зможе профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям на передовій за рахунок податків та збільшення внутрішнього боргу.
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А менша частина - йде на армію, і це в час війни !
І вони не зменшують собі зарплати - вони піднімають податки.
Хай потім не скавчать.
Лише в Україні все навпаки, фантастично багаті чиновники й прикормлені корупціонери не платять практично нічого, а з бідноти здирають останню шкуру.
У розвинених демократичних країнах за використання народних природних ресурсів країни бізнес платить до 70% рентної плати від видобутих ресурсів, в Україні навіть мізерних 5% не хочуть сплачувати.
Керівництво Мінфіну його заблокувало разом з Яценюком!
- Ні, синку! Це означає, що ти тепер будеш МЕНШЕ ЇСТИ!!!
Так само зменшити виплати всім колишнім ,пенсіонерам до рівня середнього пенсіонера .... або до прожиткового мінімуму, здається так називається турбота про громадян України
Потрібно провести суцільний аналіз витратної частини бюджетів місцевих громад та привести їх у відповідність до вимог сьогодення: заборонити будь-які витрати, не пов'язані з обороною, утриманням критичної інфраструктури, соціальної сфери та апарату управління місцевих громад. А все перевищення дохідної частини над видатковою спрямувати в держбюджет цільовим призначенням - на виплати військовослужбовцям згідно законодавства.
Бо наразі усі бюджети "розвитку" та "капіталовкладень" - не на часі !
МЕНЬШЕ ТРЕБА КРАСТИ, ЗЄЛЯ! Ну і гадити теж
"Я ваш вирок" на стадіоні у 2019-му було не до Порошенка, а до України!
На жаль, цього не розуміють ще доволі багато "зєлєбобіків"
Вибори
Ну ще трохи зменшити апетити КМУ та ВРУ - і це буде більше 50млрд...
Що там найвеличніше патякало про "політичну волю"? І де ж вона від них в Україні? Звісно, що репетувати про "сцикливість" чи "нерішучість" Заходу набагато легше, ніж самім щось робити, але на тому ж таки Заході не дурні сидять і "єдиний марафєт" не дивляться....
Друге в армії забагато різних старших офіцерів... про це вже давно мова йде але якось всі оминають цю тему і нічого з цим не роблять... а там досить великі зарплати...
Третє накінець завершити із спортивною рибалкою корупціонерів, зловив сфотографував і відпустив
тому ресурс скорочення видатків з бюджету є... просто треба шукати...
А лізти в руками в економіку в умовах війни, як модно говорити общипувати гусаків... це дасть тимчасовий ефект, потім наооборот буде набагато менше податків...
Як же ВСЕ ПОГАНО!
Для України!
Але не для ЦЬОГО та ЦИХ !
Повышение налогов не всегда приводит к увеличению бюджета Зачастую наоборот.
Олена Кравець, Квартал-95, Телемарафон, Велике крадівництво, яйця для ЗСУ по 17 грн/10 шт., Лівіський патронний завод-привид, ще назвати адреси, шановні крадії!?
Наступною абресою для всієї команди "Зе" буде эшафот і шибениця! !!!!!
Што доча?
Цені на вотку подрослі так ті теперь будешь меньше піть?
Нет... Ві с мамой будете меньше есть.
Потрібно почати контролювати казино і продажі сигарет!
Все 50 МІЛЯРДІВ ГРИВЕНЬ Є!!!
а якщо не робити дороги, що 10-20 км від фронту, тоді навіть більше ніж 50 млрд отримаєте