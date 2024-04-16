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Доведеться підвищувати податки: Мінфін шукає 50 мільярдів на нові доплати для військових, – ЗМІ

забезпечення,виплати,грошове,бойові

На виплату додаткової доплати для військовослужбовців та поліцейських у розмірі 70 тисяч гривень за виконання завдань на передовій потрібно знайти близько 50 мільярдів гривень до кінця року.

За рішенням Кабміну, нова доплата встановлена з 1 квітня 2024 року, однак кошти у держбюджеті на неї не передбачені, пише ЕП.

За розрахунками Міністерства фінансів, до кінця 2024 року додаткова потреба у фінансуванні для виплати додаткової винагороди перевищить 50 млрд грн. Крім того, депутати та урядовці обговорюють можливість збільшення видатків на потреби оборони у 2024 році на понад 400 млрд грн для закупівлі військової техніки та боєприпасів.

За даними джерел видання у Мінфіні, міністерство починає готувати відповідні зміні до держбюджету, але джерела фінансування додаткових видатків не визначені.

Кошти міжнародних партнерів використовувати на потреби оборони, відтак єдине джерело фінансування додаткових видатків на близько 500 млрд грн – винятково внутрішні ресурси.

За даними співрозмовників ЕП в парламенті, єдиним можливим джерелом фінансування настільки великих видатків може стати лише підвищення податків.

Крім того, у разі успішних переговорів про реструктуризацію боргу за євробондами уряд може зекономити понад 200 млрд грн на погашенні цих цінних паперів та виплаті процентів за ними.

Як повідомлялося, 12 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн за 30 днів на передовій.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що державний бюджет зможе профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям на передовій за рахунок податків та збільшення внутрішнього боргу.

Автор: 

держбюджет (1566) держборг (1084) Мінфін (2917) податки (2394) мобілізація (461)


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Топ коментарі
+33
Менше красти? Ні! Підвищити податки. З яких будуть красти ще більше.
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16.04.2024 17:38
+31
Більше половини бюджету йде на утримання чиновників-паразитів.
А менша частина - йде на армію, і це в час війни !
І вони не зменшують собі зарплати - вони піднімають податки.
Хай потім не скавчать.
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16.04.2024 18:14
+17
Якщо добре потрусити воєнкомів і митників, то ще і здача залишиться.
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16.04.2024 18:19
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Менше красти? Ні! Підвищити податки. З яких будуть красти ще більше.
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16.04.2024 17:38 Відповісти
Ну так отож бо і воно - кормова база зменшується, а так негоже. Тим більше інфляція, вони мають красти тепер більше
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16.04.2024 23:04 Відповісти
прогрессивную шкалу НДФЛа давайте)
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16.04.2024 18:12 Відповісти
Більше половини бюджету йде на утримання чиновників-паразитів.
А менша частина - йде на армію, і це в час війни !
І вони не зменшують собі зарплати - вони піднімають податки.
Хай потім не скавчать.
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16.04.2024 18:14 Відповісти
"Відберемо в них все" - нове гасло ЗЕскотів.
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16.04.2024 18:17 Відповісти
Якщо добре потрусити воєнкомів і митників, то ще і здача залишиться.
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16.04.2024 18:19 Відповісти
А можна було провести реформи, припинити красти з бюджету і отримати більше допомоги від заходу. Але у Зєшобли свій фірмовий стиль правління.
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16.04.2024 18:20 Відповісти
Під благими намірами казнокради шукають шляхи, щоб ще більше обкрадати українців. Ці гниди можуть заспокоїтися тільки на смереці.
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16.04.2024 18:20 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.04.2024 18:39 Відповісти
Та вони вже навіть не дуже і шукають виправдання. Вони ще до цих доплат вже шукали способи підвищити податки
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16.04.2024 23:05 Відповісти
Замість витрачати кошти на зброю, все пускають на корупційні схеми. Чим більше ресурсів держави спрямуюють на "зарплати, доплати військовим", тим більше осяде в карманах зелених кремлівських торчкососів. Скільки мільйонів мобілізованих в тилу віддали свої зарплатні картки привладним корупціонерам? Кому війна, а кому мати рідна!
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17.04.2024 14:49 Відповісти
Поліцейським в Ужгороді також будуть нараховувати? Та і на фронті згідно того ж ГШ у нас меньше сотні тисяч військових, кому тоді йдуть усі ці мільярдні виплати?
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16.04.2024 18:21 Відповісти
Як не дивно , але так - навіть в Ужгороді в поліцейського сьогодні доплата до окладу більша аніж платня в ЗСУ якщо не на нулі , при цьому це саме доплата , зарплатня окремо іде .
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16.04.2024 19:35 Відповісти
Звичайно не дивно. Режими тримаються на силовиках.
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16.04.2024 21:27 Відповісти
Податки, звісно, можна підвищити, але корова (економіка), яка дає молоко (податки) - може здохнути.
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16.04.2024 18:23 Відповісти
Куди їх ще підвищувати? Реальне сумарне податкове навантаження на дохід складає більше 80%. Навіть раби краще жили ніж зараз українці при цій кремлівській владі
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17.04.2024 14:53 Відповісти
Cподіваюсь,що шукають гроші для тих,хто в окопах,а не в штабі підземному.
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16.04.2024 18:24 Відповісти
Зменшити зарплатню у тих у кого вона вища ніж 1000 евро.
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16.04.2024 18:27 Відповісти
Давно слід ввести прогресивну систему оподаткування індивідуальних доходів (більші доходи - більші податки). В США і більшості розвинених країн верхня межа на рівні 35-45%, тоді як нижня може бути і 10%, і 0% (наприклад в Великобританії річний дохід менший за 12000 фунтів взагалі не оподатковується). Не кажу, що під час Другої світової війни верхня межа прогресивного податку в США була 94% !!!. Чи вчили цьому слуг в Трускавці? Цікаво, який відсоток дипломованих економістів, яких у нас як бруду, чув про цю цифру 94%?*
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16.04.2024 18:32 Відповісти
Шановний, мы не 🇺🇸 і не Британія нажаль( вам замало прикладів коли у нас офіційно отоимують 7200 + 20к у конверті? Пропонуєте ще з тих 7200 їм податок зменшити?
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16.04.2024 18:49 Відповісти
Оцією відмовкою нас годують дестиліттями, і годують ті, кому оця гнила корумпована система вигідна. Не замислювались, чому в тих же US (до речі пишеться з великої літери) і інших країнах теж не ******* податки, але чомусь переважна більшість їх чесно сплачує, чому там теж є корупція, але її рівень незрівнянно менший, ніж в нас? Якщо так і продовжувати говорити що "ми не вони", "в нас і те, і те неможливо", то що, покинути думки про Європу, NATO, цивілізований шлях розвитку і справжніх реформ, стати дикунами, як сусідня парашія?
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16.04.2024 21:12 Відповісти
Ахахаха, вже якщо нормальна компанія, то набагато простіше вийти в білу, ніж ото ковирятися з тими 7200 + конверт. Це є, але це швидше рідкість вже, ніж скрізь, як за часів яника. Також платять податки всі без виключення! Навіть діти купуючи цукерку платять податки, як мінімум 20% ПДВ. Комуналка 20%. Бензин, 20% + акциз. Бухло 20% + акциз і т.д. Люди провозили гроші з-за кордону і купували товари і житло і платити податки в бюджет України, при цьому гроші вони заробити в іншій країні, а податки платили в своїй.
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16.04.2024 22:21 Відповісти
Не лише в Британії люди з низьким рівнем доходу не платять податків, в багатьох європейських країнах так працює система оподаткування.
Лише в Україні все навпаки, фантастично багаті чиновники й прикормлені корупціонери не платять практично нічого, а з бідноти здирають останню шкуру.
У розвинених демократичних країнах за використання народних природних ресурсів країни бізнес платить до 70% рентної плати від видобутих ресурсів, в Україні навіть мізерних 5% не хочуть сплачувати.
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17.04.2024 15:00 Відповісти
Знімайте з депутатів,прибавки,надбавки,сверхурочні,премії усіх видів,кошти на оздоровлення,проживання,скорочуйте помічників і урізайте їм зарплати,а також не обменіть увагою депутатський автопарк.
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16.04.2024 18:32 Відповісти
Можна у цих попросити....
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16.04.2024 18:39 Відповісти
Законопроект «Про фінансову систему» треба приймати, а не податки дерти!!!
Керівництво Мінфіну його заблокувало разом з Яценюком!
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16.04.2024 18:42 Відповісти
А видатки зменшити не пробували? І почати з себе коханих, суддів-прокурорів, та інших дармоїдів котрі лише хєрньою маються і жодної користі не приносять!
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16.04.2024 18:43 Відповісти
Тепер тато ти менше будеш пити? Ні, синку, тепер ти будеш менше їсти.(с)
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16.04.2024 18:47 Відповісти
А у суддів, дбр, набу не можно забрати, для чого неробам гроші?
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16.04.2024 18:52 Відповісти
- Тато, це означає, що ти тепер будеш менше пити?
- Ні, синку! Це означає, що ти тепер будеш МЕНШЕ ЇСТИ!!!
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16.04.2024 18:54 Відповісти
😭
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17.04.2024 09:38 Відповісти
.... треба обов'язково зменшити виплати чиновникам: суддям, прокурорам ,митникам ,депутатам .
Так само зменшити виплати всім колишнім ,пенсіонерам до рівня середнього пенсіонера .... або до прожиткового мінімуму, здається так називається турбота про громадян України
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16.04.2024 18:55 Відповісти
Насправді внутрішнє джерело наповнення держбюджету без підвищення податків є - це дохідна частина місцевих бюджетів.
Потрібно провести суцільний аналіз витратної частини бюджетів місцевих громад та привести їх у відповідність до вимог сьогодення: заборонити будь-які витрати, не пов'язані з обороною, утриманням критичної інфраструктури, соціальної сфери та апарату управління місцевих громад. А все перевищення дохідної частини над видатковою спрямувати в держбюджет цільовим призначенням - на виплати військовослужбовцям згідно законодавства.
Бо наразі усі бюджети "розвитку" та "капіталовкладень" - не на часі !
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16.04.2024 19:02 Відповісти
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16.04.2024 19:02 Відповісти
А у Вови є 18 міліардів 800 міліонів на його утримання. Візьміть там хочаб половину.
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16.04.2024 19:06 Відповісти
Підвищення податків це прямий шлях до ще більшого розвитку тіньової економіки та чорного ринку. Як наслідок, зменшення надходжень в бюджет та зростання інфляції. А можна б було просто перестати фінансувати й так нікому не потрібний "Єдиний зомбомарафон" та скоротити видатки на ОП, ВР, різні силові структури, до речі навіщо така їх кількість взагалі потрібна, та зарплати чиновникам різних рівнів.
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16.04.2024 19:10 Відповісти
Вірно...вони акцизи на тютюн вже "напіднімали"...вони точно диверсанти в нищать економіку України...
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16.04.2024 20:03 Відповісти
Тобто "менше красти" навіть не розглядається?
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16.04.2024 19:12 Відповісти
Підвищувати податки в країні, що веде війну - шлях до КАТАСТРОФИ. Хто буде займатись бізнесом? Це фінансовий розвал країни.

МЕНЬШЕ ТРЕБА КРАСТИ, ЗЄЛЯ! Ну і гадити теж
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16.04.2024 19:15 Відповісти
Розвал країни (або навіть знищення) - це мета цієї влади: не вдалося здати "за 3 дні" у лютому 2022-го - намагаються знищити країну через руйнування економіки та фінансової системи. А щоб все вийшло - роблять усе, щоб міжнародна підтримка зменшувалась.
"Я ваш вирок" на стадіоні у 2019-му було не до Порошенка, а до України!
На жаль, цього не розуміють ще доволі багато "зєлєбобіків"
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16.04.2024 19:26 Відповісти
Слухайте його більше. У зєлі рейтинг - НУЛЬ! А всі його відсотки по опитуванню робляться в ОП Козиря з фанаря. Єдине, що в нього є - "неначасі", яке він примудривсь пришепити українцям.

Вибори
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16.04.2024 20:10 Відповісти
17млрд на дороги + 2 млрд на "єдиний марафєт" + 19млрд на дєрьмаківців з ОП...
Ну ще трохи зменшити апетити КМУ та ВРУ - і це буде більше 50млрд...
Що там найвеличніше патякало про "політичну волю"? І де ж вона від них в Україні? Звісно, що репетувати про "сцикливість" чи "нерішучість" Заходу набагато легше, ніж самім щось робити, але на тому ж таки Заході не дурні сидять і "єдиний марафєт" не дивляться....
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16.04.2024 19:21 Відповісти
В нас у чиновників гігантські пенсії, та такі самі зарплати..... раз по офіційному повідомленні середня зарплата у них 40к при середній зарплаті по галузях 20к... причому такі високі зарплати явно ніяк не впливають на корупцію під час війни...

Друге в армії забагато різних старших офіцерів... про це вже давно мова йде але якось всі оминають цю тему і нічого з цим не роблять... а там досить великі зарплати...

Третє накінець завершити із спортивною рибалкою корупціонерів, зловив сфотографував і відпустив

тому ресурс скорочення видатків з бюджету є... просто треба шукати...

А лізти в руками в економіку в умовах війни, як модно говорити общипувати гусаків... це дасть тимчасовий ефект, потім наооборот буде набагато менше податків...
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16.04.2024 19:26 Відповісти
податок на нерухомість треба прогресивний і на прибуток теж, як в усьому розвиненому світі!!!
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16.04.2024 20:27 Відповісти
Так мобілізуйте усіх підряд! Воювати мають всі! ой. А шо, для цього потрібні гроші??
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16.04.2024 19:39 Відповісти
А для какого хрена тогда столько возни было с законом о мобилизации? Изначально закон существовал и там были прописаны все нормы. Но хитрожопые воевать не хотят, вот и стали под себя законодательство штопать.
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17.04.2024 00:03 Відповісти
Я так зрозумів, що "зелень" вперто буде добивати економіку Уукраїни зсередини , а паралельно Путло буди бити ззовні ракетами-шахедами. Так удвох і роблять одну справу, за яку по-факту і проголосували 73% Бовдурів та Телепнів 21 квітня 2019 року.
Як же ВСЕ ПОГАНО!
Для України!
Але не для ЦЬОГО та ЦИХ !
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16.04.2024 19:47 Відповісти
Ну там серед 73 відсотків бовдурів та телепнів не так і багато… більша половина з них це ті, хто на другий тур залишився без свого прокaцaпcькoгo кандидата, 33% це фанати 95 кварталу, а вони теж майже прокaцaпcькі, або ж як мінімум «какаяразніца». А от решта декілька відсотків з цього - дійсно пришелепки, щоне змогли розгледіти різницю між сракою та чорною безоднею
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16.04.2024 23:31 Відповісти
Не платіть цій банді
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16.04.2024 19:52 Відповісти
"Найвеличніший" фінансист пан Гетьманцев у воюючій державі вирішив іти найпростішим шляхом...замість скоротити дежапарат та оптимізувати витрати і навести лад на митниці підвищити податки...а на фоні що виросли оренди та тарифи це означає що в першу чергу постраждає дрібний та середній бізнес...а епіцентри та аврори і єви як робили так і робитимуть...
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16.04.2024 19:59 Відповісти
Зменшуйте зп топ чиновникам і мерам, податок на нерухомість прогресивну, нехай багатії платять більше, податок наприбуток прогресивний теж...
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16.04.2024 20:25 Відповісти
Так это не работает: чтобы корова давала больше молока, ее надо больше доить и меньше кормить.
Повышение налогов не всегда приводит к увеличению бюджета Зачастую наоборот.
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16.04.2024 20:44 Відповісти
30 млрд від грального бізнесу, табачного - "рукиякінекрали " не хочуть повернути в бюджет?
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16.04.2024 21:22 Відповісти
Гральний бізнес - звичайна тупа схема по відмиванню мільярдів корупційних доходів привладних мародерів.
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17.04.2024 15:08 Відповісти
для початку на хєр марафон, квартал, барабани і всяку хню...
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16.04.2024 21:35 Відповісти
Множимо показати дорогу, куди йти шукати!!
Олена Кравець, Квартал-95, Телемарафон, Велике крадівництво, яйця для ЗСУ по 17 грн/10 шт., Лівіський патронний завод-привид, ще назвати адреси, шановні крадії!?
Наступною абресою для всієї команди "Зе" буде эшафот і шибениця! !!!!!
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16.04.2024 22:09 Відповісти
Але всі розуміють, що це милиця і це нічого не вирішує. Грошей немає, не можна підвищити податки там, де немає прибутку і немає зростання. А отже це чергова спроба залізти людям до кишені, де й так вітер гуляє
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16.04.2024 23:03 Відповісти
Так уже знайшли 200 млрд - за рахунок додаткової сплати 20 тис за бронювання половини працівників.
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16.04.2024 23:04 Відповісти
Так тех денег нужно ещё дождаться и не факт что бизнес пойдет на такие меры. У бизнеса сейчас у самих забот по горло и они не мёд ложками хлебают. Погодите, скро бизнес так задавят, что мы забудем о таких понятиях, как производство и экономика.
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17.04.2024 00:01 Відповісти
Так а може порізати видатки, нє? Звільнити к ****** відсотків 80 роздутого до непритомності держапарату? Нє? Про припинення розкрадання бюджетних коштів я вже промовчу, бо то ж свята корова нашої державності… то хоч зменшити кількість ненажерливих рил?
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16.04.2024 23:24 Відповісти
Хорошо хоть по ссылке перешел и прочитал предыдущий пост, а то подумал что уже сотню боевую отменили и решили до 70 понизить. Тогда-бы не только правосеки взбунтовались-бы, а и все ВСУ Киев разогнали-бы.
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16.04.2024 23:58 Відповісти
Почему ты криворожско-донецкую зелёную шоблу называешь "Киев"?
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17.04.2024 14:58 Відповісти
Потому что Киев уже не принадлежит киевлянам. Потому что шобла подгребла под себя всю страну, но сидит вся в Киеве. И под Киев, я не город подразумевал, а то отребье, что в городе осело и мнит себя Украиной.
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17.04.2024 19:25 Відповісти
ахренительная работа - рандомно выдавать цифры бабла, и они откуда-то должны появляться. зачем вообще работа, образование и вся эта непонятная экономика ввп, производство и т.п. оффшоры казино и попилы - вот это уровень.
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17.04.2024 00:36 Відповісти
Мусорам за який хєр підвищувати щось? Краще б ДСНСникам платили нормально. Сапери бляха отримують менше мусорні. Де справедливість взагалі?.зеля із своїм кодлом закінчить на вилах
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17.04.2024 00:49 Відповісти
саме цікаво, що мусорня умудряється в тилу, не будучи на полі бою отримувати бонуси від держави, знають вони закони, свої права, лазєйки, а ми думаємо, що вони тупі)
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17.04.2024 09:04 Відповісти
у бывшего нач. вца дыныры кириленка посоветуйтесь где этот пацюк так ..прибарахлился .. до 22 года и после . вован этих нач. вца уже штук 20 поменял и ни одна крыса не сидит . масштабы воровства просто за межею здорового глузду . они ******** столько что и на дроны и на снаряды и на пикапы и джипы хватило бы --- БИЗНЕС НА КРОВИ война все спишет
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17.04.2024 06:39 Відповісти
Просто якась дичина , міліарди щоденно йдуть на різну х......ю , типу київський КМДА виділив на очищення озерця під Києвом 10 мільйонів гривень , так ні треба красти і далі і вивертати кармани простих українців ..
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17.04.2024 08:29 Відповісти
більшість проголосувала за "хотьпаржом"... які тепер питання?
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17.04.2024 14:40 Відповісти
виплати треба, але хай в першу чергу шукають озброєння, щоб наші військові мали чим атакувати ворога і самі повертались додому живими
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17.04.2024 09:03 Відповісти
Очікувано, тепер питання щодо тарифів діло часу. Восени буде дуууже цікаво.
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17.04.2024 09:13 Відповісти
ну, ось, власне, і повідомили скільки бидло зьо з опою бариги-єрмака збираються вкрасти цього року
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17.04.2024 09:14 Відповісти
Папа!
Што доча?
Цені на вотку подрослі так ті теперь будешь меньше піть?
Нет... Ві с мамой будете меньше есть.
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17.04.2024 09:36 Відповісти
Забрати у МУСОРІВ прокурорів суддів там більше буде
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17.04.2024 09:44 Відповісти
Розігнати бл@ський хор в 450 ухилянтів, залишити чоловік 50 на нашу країну достатньо. Звільнити 75 % держслужбовців. Їхні вакансії закрити. Розігнати мусорський апарат на 90%. Ще розігнати всі набу і т.д
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17.04.2024 09:49 Відповісти
Я за 1 секунду знайшов як поповнити бюджет.
Потрібно почати контролювати казино і продажі сигарет!
Все 50 МІЛЯРДІВ ГРИВЕНЬ Є!!!
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17.04.2024 10:23 Відповісти
А Уряд не хоче підтримати ЗСУ за рахунок захмарних доходів суддів, прокурорів, депутатів, всяких голів громад, а не простого народу.
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17.04.2024 13:58 Відповісти
скоротіть кількість 3.14дарасів у ВР, ОП та КабМіні... ну і видатки на тих, хто лишиться

а якщо не робити дороги, що 10-20 км від фронту, тоді навіть більше ніж 50 млрд отримаєте
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17.04.2024 14:39 Відповісти
за 23 рік податкова зібрала 739 млрд податків.....вони хочуть добавити 400 плюс 50....як? це потрібно на 100 відсотків все підняти .а якщо взяти до уваги любе велике піднняття веде до прямого зменшення платників то і 100 буде мало ....от перевести на мінімалку поліцайчиків усіх і тцкашнік то точно хватить ще й лишиться на охорону здоров я для платників податків -які утримують всю цю наволоч корупційну і безруку яка нічого неробить окрім як розпилювання бюджету
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17.04.2024 15:06 Відповісти

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