Славське замовило безпілотників на 28 мільйонів за завищеними цінами

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області 3 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Мінвік" щодо безпілотників на 28,42 млн грн.

Про це йдеться в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Більше половини суми іде на 68 тепловізорних квадрокоптерів Mavic 3T по 247 тис. грн за комплект у звичайні комплектації (квадрокоптер, інтелектуальна батарея, карта пам’яті, захист підвісу, три пари пропелерів, пульт керування, USB-C Power Adapter 100W, 100W Power Adaptor AC Cable, кабель USB-C Cable, кабель USB-C to USB-C Cable, викрутка та кейс).

Інтернет-магазин DroneStore продає квадрокоптери Mavic 3T у подібній комплектації з однією батареєю та трьома парами пропелерів за 206 тис. грн, тобто на 17% дешевше.

Крім того, Славське замовило 27 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo по 125 тис. грн за комплект. Магазин DroneStore продає квадрокоптери Mavic 3 Fly More Combo у подібній комплектації з трьома батареями по 99 тис. грн, що на 21% дешевше.

Ще поставлять 17 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 146 тис. грн, 12 квадрокоптерів DJI Mavic 3Pro по 100 тис. грн, один квадрокоптер DJI Matrice 30T із батареєю DJI Matrice 30 Series Intelligent Flight Battery за 276 тис. грн. Tvoemisto.tv нарахувало загальну переплату по цих позиціях 5 млн грн.

150 FPV-дронів Dart Bee 7″ замовили по 16,5 тис. грн. На сайті виробника вони коштують 16,8 тис. грн. Іншої версії 10″, яку замовили по 23 тис. грн у кількості 80 штук, там немає.

Держаудитслужба почала моніторинг цього тендеру на підставі ознак порушення закону. Вона вимагає від замовника показати комерційні пропозиції, на основі яких було вирахувано очікувану вартість торгів, яка очевидно була завищеною з огляду на ринкові ціни.

Очільником Славської ОТГ є Володимир Бега, щодо якого нині відкрито кримінальне провадження через можливу незаконну роздачу 26,5 га земель лісового фонду та їхню подальшу передачу у приватну власність. У частковій або повній власності чиновника перебуває 48 об’єктів нерухомості. Зокрема, йдеться про 34 земельні ділянки, чотири квартири, житловий будинок, п’ять нежитлових приміщень та нежитлову будівлю.

"Мінвік" зареєстрували в Одесі у жовтні 2023 року. Ця компанія займається виробництвом повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устатковання. Нею володіє та керує Дмитро Псарюк. Із грудня 2023 року вона отримала державних підрядів на 137,21 млн грн.

Схема замовлення

Замовник влаштував закупівлю по завищених цінах завдяки наступній "заточці". Він змішав у один лот різні китайські квадрокоптери DJI, які можуть запропонувати багато компаній на ринку, а також FPV-дрони певного виробника. Характеристики FPV-дронів і сумок до них прописали дуже детально. "Мінвік" запропонувала FPV-дрони Dart Bee власного виробництва у сумках, які пошила з китайської тканини 1000D "Кордура".

ФОП Остапенко Аліна Сергіївна вимагала прибрати з тендерної документації дві умови, які вважала дискримінаційними. Вона писала: "на дискримінаційну умову прийде один учасник ТОВ "Мінвік" (він же ТОВ "Головна мануфактура")". Замовник не задовольнив її вимоги.

По-перше, йшлося про умову надати у тендерній пропозиції сертифікат AQAP, виданий органом з сертифікації на ім’я учасника та виробника FPV-дронів, що охоплює КВЕДи 33.30, 33.13, 33.14, 33.16, 46.90. Скаржниця зауважила, що учасник може мати сертифікат AQAP і не бути виробником.

Вона вимагала змінити вимогу на сертифікат AQAP, виданий органом з сертифікації на ім’я учасника. Замовник відповів, що "товар, який є предметом закупівлі, не являється товаром для цивільного використання, а виключно – для задоволення потреб оборони держави, а тому, активна стандартизація виробництва та постачання товарів оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО серії AQAP, не лише не являється дискримінаційною, а й повинна здійснюватися суб’єктами господарювання".

По-друге, вимагався протокол випробувань на сумку для FPV-дронів, виданий органом з сертифікації, що акредитований НААУ, на підтвердження відповідності характеристик тканини вимогам Технічної специфікації замовника та ТС А01ХJ,06908-098:2018 (01) "Тканина поліамідна.

Технічна специфікація Міноборони на предмети для речового забезпечення". Протокол мав бути виданий не раніше 2024 року на ім’я виробника сумок. Скаржниця заявила, що учасник може мати протокол випробувань на його ім’я, а не на ім’я виробника сумок. Замовник заперечив дискримінацію, мовляв, якщо учасник не є виробником сумок, він може надати дозвіл від виробника на використання протоколу саме на цьому тендері.

Але зрештою єдиним учасником торгів стало ТОВ "Мінвік", як і прогнозував конкурент у своїх скаргах.