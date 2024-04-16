Вилучення авто для потреб ЗСУ: Що передбачає підписаний Зеленським закон про мобілізацію

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про посилення мобілізації передбачає можливість вилучення автомобілів у громадян для потреб Збройних Сил України із подальшим відшкодуванням вартості.

Ця норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто, пише ЕП.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України.

Вилучати транспортний засіб зможуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

При цьому вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля.

Згідно закону, вилучений транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.

Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.

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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".

"Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – наголошував Веніславський.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів