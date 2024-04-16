Вилучення авто для потреб ЗСУ: Що передбачає підписаний Зеленським закон про мобілізацію
Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про посилення мобілізації передбачає можливість вилучення автомобілів у громадян для потреб Збройних Сил України із подальшим відшкодуванням вартості.
Ця норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто, пише ЕП.
Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України.
Вилучати транспортний засіб зможуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.
Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).
При цьому вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля.
Згідно закону, вилучений транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.
Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.
Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".
"Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – наголошував Веніславський.
Як повідомлялося, сьогодні, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів
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і взагалі, все, що припаде до душі, місцевому князьку, і його куму.
військовим, то не відомо, а в хазяйстві, завжди згодиться!
і спробуй щось вякні, кум швидко запакує!
Воно так і виходить - на передовій хлопці жменями окопи риють , а за десять км власники з ескаваторів колеса знімають щоб не мобілізували (( Техноторг он як поспускав на новій техніці колеса у лютому 2022 , то аж у минулому році понакачував , а на захопленій частині Херсонщини віцейоби нові джондіри без проблем перегнали аж у чеченію і всі тому раді ((
то, тракторист винен, що у держави нема екскаватора, зате багато мерседесів?
то, може, офісний планктон винен, що своїм трудом та вічним приниженням нашкрябав на паркетник, а місцевому воєнкому, він дуже подобається?
то мені зачекати, поки відберуть, згідно нового закону, який мурижили цілий рік?
ти не відповів на жодне моє питання!
То що, нехай ця техніка працює на кішеню твоєї зє-піzgotи, а у фермера трактор останній забере воєнком-ТЦКаст умовний "борісов", чи той хто за сотні кілометрів від переднього краю героїчно баб щупає, бо "франтавік" та перепродасть своїм знайомим? А фермер - то не генерал-*****-підорознюк, а той, хто вирощує "хліб і до хліба" до твого столу. А ти й далі πиzgu про кацапів, що під дулом автомата забирають трактор.
То какаяразніца хто забере?
А мало техніки з державних організацій забрали кацапи?
Чув про багатокілометровий заслін з вагонів Укрзалізниці, що влаштували кацапи на окупованих територіях?
Ну і тепер тобі , бовдуру, питання те що гриші задав та він так і обхезався бо не відповів - конкретний перелік того з техніки що у тебе ТЦК мобілізував озвуч , бо лише смердіти навчився , робінгуд фермерський !
Раптом що , ідіоте, то я фермер з 1996 року , щороку ношу звіти про техніку спочатку до РВК , тепер до ТЦК і нічого досі у мене не мобілізували , про приватників взагалі навіть не згадуватиму бо жодної одиниці техніки у них не мобілізовано до сьогодні , хіба що люди самі доброваільно передали"
щось, зразу не зрозумів.
зелене чмо підвалило.
ну, давай розказуй про кацапське іпсо та про майдан.
бо, зе!шмаркля все робив правильно та своєчасно.
а ще, що буржуї у всьому винні!
Це як?? Якщо він військовий він зобов'язаний носити однострій! Якщо це волонтер, як він може мати військові номери?
Ви що несете, транспорт не приватний же, а службовий!
Я тобі інше скажу - зараз люди як подуріли , коли військовий заходить у магазин щось купити то готові з нього три шкури здерти , я сам свідок як намагалися лампочку у фару за 150 грн продати за 800 (( Може навіть того хлопці переодягаються , або іще сотня інших причин є.