БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1926 відвідувачів онлайн
Новини
4 222 44

Вилучення авто для потреб ЗСУ: Що передбачає підписаний Зеленським закон про мобілізацію

авто

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про посилення мобілізації передбачає можливість вилучення автомобілів у громадян для потреб Збройних Сил України із подальшим відшкодуванням вартості.

Ця норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто, пише ЕП.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України.

Вилучати транспортний засіб зможуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

При цьому вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля.

Згідно закону, вилучений транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.

Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.

Читайте також: "Відверта дичина": Гетманцев прокоментував пропозицію передати кошти з телемарафону на ЗСУ

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".

"Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – наголошував Веніславський.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". 

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів

Автор: 

авто (4098) закон (1475) мобілізація (461) ЗСУ (362) Гетманцев (470)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+1
то, комбайнери винні, що херсон здали за два дні?
то, тракторист винен, що у держави нема екскаватора, зате багато мерседесів?
то, може, офісний планктон винен, що своїм трудом та вічним приниженням нашкрябав на паркетник, а місцевому воєнкому, він дуже подобається?
показати весь коментар
16.04.2024 19:56
+1
комбайнер ! так що відібрали у тебе , троляка кацапський ?
показати весь коментар
16.04.2024 20:11
+1
"Якщо він військовий він зобов'язаний носити однострій!" Не завжди .
показати весь коментар
16.04.2024 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
самий час відібрати: вантажівки, трактори, екскаватори.
і взагалі, все, що припаде до душі, місцевому князьку, і його куму.

військовим, то не відомо, а в хазяйстві, завжди згодиться!
і спробуй щось вякні, кум швидко запакує!
показати весь коментар
16.04.2024 18:22 Відповісти
Збережи не віддаючи , потім кацап тобі дякую скаже коли забиратиме цілячись із автомата .
Воно так і виходить - на передовій хлопці жменями окопи риють , а за десять км власники з ескаваторів колеса знімають щоб не мобілізували (( Техноторг он як поспускав на новій техніці колеса у лютому 2022 , то аж у минулому році понакачував , а на захопленій частині Херсонщини віцейоби нові джондіри без проблем перегнали аж у чеченію і всі тому раді ((
показати весь коментар
16.04.2024 19:42 Відповісти
то, комбайнери винні, що херсон здали за два дні?
то, тракторист винен, що у держави нема екскаватора, зате багато мерседесів?
то, може, офісний планктон винен, що своїм трудом та вічним приниженням нашкрябав на паркетник, а місцевому воєнкому, він дуже подобається?
показати весь коментар
16.04.2024 19:56 Відповісти
комбайнер ! Ану перерахуй що у тебе забрав воєнком ?
показати весь коментар
16.04.2024 20:01 Відповісти
відома мєнтовська відмазка: от коли вб'ють, тоді приходь!

то мені зачекати, поки відберуть, згідно нового закону, який мурижили цілий рік?

ти не відповів на жодне моє питання!
показати весь коментар
16.04.2024 20:05 Відповісти
комбайнер ! так що відібрали у тебе , троляка кацапський ?
показати весь коментар
16.04.2024 20:11 Відповісти
По всій Україні "Автострада" не знає, куди приткнути величезний парк автомобілів, екскаваторів, грейдерів, скреперів, транспортерів, навантажувачів, бетономіксерів, підйомних кранів, й ще дох.я іншої техніки, назви якої навіть ти не знаєш. А все це було куплено на бюджетні кошти за "великого крадівництва".
То що, нехай ця техніка працює на кішеню твоєї зє-піzgotи, а у фермера трактор останній забере воєнком-ТЦКаст умовний "борісов", чи той хто за сотні кілометрів від переднього краю героїчно баб щупає, бо "франтавік" та перепродасть своїм знайомим? А фермер - то не генерал-*****-підорознюк, а той, хто вирощує "хліб і до хліба" до твого столу. А ти й далі πиzgu про кацапів, що під дулом автомата забирають трактор.
То какаяразніца хто забере?
А мало техніки з державних організацій забрали кацапи?
Чув про багатокілометровий заслін з вагонів Укрзалізниці, що влаштували кацапи на окупованих територіях?
показати весь коментар
17.04.2024 09:50 Відповісти
Дегенерате ! Коли ти шкрябаєш : " твоєї зє-піzgotи" , то аргументуй чому вона саме моя , а не твоя , бо я на відміну від тебе голосував у 2019 за того кого обрали у 2014.
Ну і тепер тобі , бовдуру, питання те що гриші задав та він так і обхезався бо не відповів - конкретний перелік того з техніки що у тебе ТЦК мобілізував озвуч , бо лише смердіти навчився , робінгуд фермерський !
Раптом що , ідіоте, то я фермер з 1996 року , щороку ношу звіти про техніку спочатку до РВК , тепер до ТЦК і нічого досі у мене не мобілізували , про приватників взагалі навіть не згадуватиму бо жодної одиниці техніки у них не мобілізовано до сьогодні , хіба що люди самі доброваільно передали"
показати весь коментар
17.04.2024 10:13 Відповісти
Так повернут жеж через місяць після війни. Цікаво,на яких умовах.
показати весь коментар
16.04.2024 19:40 Відповісти
У тебе до сьогоднішнього дня багато техніки мобілізували що ти так розкудахкався ?
показати весь коментар
16.04.2024 19:44 Відповісти
ооо...
щось, зразу не зрозумів.
зелене чмо підвалило.
ну, давай розказуй про кацапське іпсо та про майдан.
бо, зе!шмаркля все робив правильно та своєчасно.
показати весь коментар
16.04.2024 20:00 Відповісти
Ящо я зелене чмо , то ти просто чмо тупе , яке тільки і уміє що смердіти , тобто гриша кавалок ((
показати весь коментар
16.04.2024 20:03 Відповісти
я не чую про кацапське іпсо та про майдан!
а ще, що буржуї у всьому винні!
показати весь коментар
16.04.2024 20:07 Відповісти
Гриша , обісрався і не знаєш як обтерися ? (( ТО що там у тебе моблізували , велосипед "Десна" , чи і того не маєш ?
показати весь коментар
16.04.2024 20:09 Відповісти
Так ця норма по суті й до цього була. В чому "ноу-хау"?
показати весь коментар
16.04.2024 20:09 Відповісти
То під час війни.Але зараз роблять надстройку,яка б дозволяла робити теж саме,але від місцевой влади та за військового стану замість війни.Аби не брати не себе ничого.
показати весь коментар
16.04.2024 20:15 Відповісти
Вова,поїшь лайна краще.Або просто не тринді.Ну шо за тупа манера демонструвати провладне хамство.Не маєшь власной думки - не заважай розмові. Не будь святіший за папу римского.
показати весь коментар
16.04.2024 20:10 Відповісти
Льошка , це яка у тебе власна думка ? Іще раз ,для тебе тупого , список у студію що у тебе мобілізували , якщо такого не маєш - закрий хайло !
показати весь коментар
16.04.2024 20:20 Відповісти
Хамло,ты вова тупе.Ліки не допоможуть.При чому тут,скільки в мене машин Дерень кончений,троляка
показати весь коментар
17.04.2024 08:38 Відповісти
Тут ти правий , тобі не те що ліки не допоможуть , а могила не виправить , бувай , поцику !
показати весь коментар
17.04.2024 10:15 Відповісти
В моєму місті катає на авто з чорними військовими номерами чоловік в цивільному одязі..
Це як?? Якщо він військовий він зобов'язаний носити однострій! Якщо це волонтер, як він може мати військові номери?
показати весь коментар
16.04.2024 20:17 Відповісти
"Якщо він військовий він зобов'язаний носити однострій!" Не завжди .
показати весь коментар
16.04.2024 20:22 Відповісти
перелік винятків можна?
показати весь коментар
16.04.2024 20:23 Відповісти
Наприклад під час перебування на ротації щоб "добрі люди " менше кацапам місця розташування здавали.
показати весь коментар
16.04.2024 20:32 Відповісти
а машиною не палиться?
Ви що несете, транспорт не приватний же, а службовий!
показати весь коментар
16.04.2024 20:48 Відповісти
Ти запитав , я відповів , доводити щось не маю бажання , не влаштовує відповідь бо хотів почути " то він її у власних цілях використовує " - шукай тих хто так скаже.
Я тобі інше скажу - зараз люди як подуріли , коли військовий заходить у магазин щось купити то готові з нього три шкури здерти , я сам свідок як намагалися лампочку у фару за 150 грн продати за 800 (( Може навіть того хлопці переодягаються , або іще сотня інших причин є.
показати весь коментар
16.04.2024 20:59 Відповісти
****,вчора бачив як тцкашники фотографували номера авто телефоном.вибірково.уже приміряються суки.
показати весь коментар
17.04.2024 06:29 Відповісти
Стаття41 Основного закону України "...примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване , як виняток, у порядку, встановленому законом , та за умови попереднього і ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЇХ ВАРТОСТІ допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного станів"
показати весь коментар
17.04.2024 10:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 