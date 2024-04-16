Рекордне падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні призупинив падіння на рівні історичного мінімуму щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 17 квітня, на рівні 39,5737 грн/$. Таким чином, він залишився на рівні попереднього дня, коли курс гривні оновив історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро укріпився на 4 копійки – до 42,1222 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Обміники вже опробували 39,85, за нову щє вищє, ну відкат зроблять як що що на 0,1 , а потім знов вверх. Якщо все буде йти як йде з допомогою, 40 або 40+ вже май місяць покаже.
(пошепки):
Пам'ятник на честь цієї історичної події!
Якщо необхідно максимально плавно прийти до цього рівня, то в першому кварталі потрібне середнє значення в 37,60 грн за долар, у другому - 39,60 грн за долар, а в третьому і четвертому - 42,70 грн/дол. Так і виглядатиме плавна девальвація на 11-12%."
Це інфа на цей рік.
А це на більшу перспективу.
""У прогнозі МВФ з плавної девальвації стоїть позначка в 53,90 грн за долар до 2028 року. Такий курс необхідний українській економіці вже зараз.
Але економіка, понівечена війною, може просто не витримати цього потрясіння. Тому МВФ і НБУ максимально розтягують цей процес у часі"
Як бачимо все узгоджено з МВФ. Якщо війна затягнеться на 25 і 26 роки вважайте що курс просять ще сильніше.