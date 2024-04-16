Raiffeisen Bank наймає тисячі працівників у Росії, – FT

Російський "Райффайзенбанк" за кілька місяців з грудня 2023 року розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії.

У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

В одній із вакансій, опублікованій підрозділом банку по роботі із середнім бізнесом, йдеться, що його "ключовими цілями є розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів".

В описі вакансії спеціаліста з протидії відмиванню коштів йдеться про "амбітні цілі" "Райффайзенбанку" щодо "розвитку бізнесу з фінансовими інститутами та зарубіжними банками". Ще у кількох онлайн-оголошеннях зазначається, що банк реалізує стратегію зростання в Росії.

Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам керівництва австрійської групи Raiffeisen про намір піти з Росії, зауважує FT. Наразі він залишається найбільшою за обсягом операцій західною кредитною організацією на російському ринку.

Після того, як журналісти надіслали запит у австрійську Raiffeisen Bank International (RBI), її гендиректор Йоханн Штробль наказав провести розслідування. Своєю чергою рада директорів російської філії пояснила австрійському керівництву, що в оголошеннях про вакансії використовувалися шаблонні описи, які забули оновити після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Топменеджери RBI непублічно розповіли, що оголошення про вакансії викликали панічну реакцію серед керівництва, яке вимагало, щоб їх видалили та терміново переписали.

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За даними FT, "Райффайзенбанк" скоротив обсяг кредитування в Росії: з початку 2022 його кредитний портфель зменшився на 56%. Він також припинив усі кореспондентські відносини з іншими банками.

Водночас цей банк став єдиною європейською кредитною організацією, яка збільшила кількість співробітників у Росії. З початку 2022 року по грудень 2023 року вона зросла на 6,6% – до 9942 осіб.

У RBI зростання кількості співробітників пов'язали з розширенням IT-відділу, який працює над створенням самостійної IT-архітектури банку напередодні можливого продажу. Велику кількість оголошень про пошук менеджерів з продажу там пояснили проблемами з утриманням персоналу: для продажу бізнесу необхідно, щоб банк мав укомплектований відділ продажу.

Як повідомлялося, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії. Однак реалізацію цих плані відклали.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.