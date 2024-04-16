Rheinmetall побудує завод із виробництва боєприпасів у Литві

Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, передає Європейська правда.

Шимоніте подякувала усім, хто працював над цим проєктом, а також наголосила на необхідності посилювати військовий потенціал демократичних країн, оскільки це є "необхідною передумовою для захисту свободи".

"Сьогодні ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Rheinmetall, який заклав основу для будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів і нашої довгострокової співпраці", – зазначила вона.

Литовська прем'єрка також сказала, що наразі місце будівництва заводу ще не визначене.

"Конкретного місця не намічено. Не сумніваюся, що ми знайдемо ділянку, для такого виробництва необхідна дуже велика ділянка. Ми шукаємо рішення, за якого не знадобилося б об'єднувати багато ділянок, а було б підготовлено оптимальне рішення, щоб можна було одразу використовувати велику ділянку", – наводить слова Шимоніте видання Delfi.

Нещодавно литовському парламенту представили пакет законодавчих поправок, щоб дозволити великим західним виробникам зброї та боєприпасів, включаючи Rheinmetall, якомога швидше створити свої виробничі потужності в Литві.

Уряд пропонує встановити порядок, за яким можна розпочинати будівництво великих оборонних об’єктів без звичайного дозволу на будівництво. Однак до завершення будівництва необхідно отримати дозвіл.

Раніше, 14 березня 2024 року, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.