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Новини
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Для Києва оновили графіки відключень світла: буде шість груп, а не три

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" оновила графіки відключень електроенергії для Києва, для гнучкості розділивши споживачів на шість груп (раніше було три).

Про це розповів гендиректор компанії Денис Бондар на брифінгу, передає LIGA.net.

Зараз графіки не застосовуються, електропостачання в столиці України стабільне.

За словами Бондара, поки Україні допомагає погода.

"Немає електричного опалення і немає кондиціонерів. У випадку підвищеного попиту на електроенергію в столиці й нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення", – пояснив Бондар.

Графіки відключення в Києві

Як і раніше, у Києві графіки матимуть три часові категорії:

  • світла зона означає гарантовану наявність світла;
  • темно-сіра зона – відключення світла для балансування енергосистеми;
  • світло-сіра зона означає періоди, коли світло може бути, а може й не бути.

"У попередніх графіках було три групи споживачів. Зараз споживачі поділені на шість груп. Це робиться для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію", – сказав Бондар.

Графіки опубліковані на сайті "ДТЕК Київські електромережі".

"Ми зараз працюємо із застосунком "Київ Цифровий" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", – додав Бондар.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

В "Укренерго" додали, що через втрату ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.

Автор: 

Київ (4670) електроенергія (4220) ДТЕК (1358) відключення світла (598)


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Топ коментарі
+5
А Конча в сьому чергу?
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16.04.2024 15:56
+5
В кончі в кожного конченого по 2 генератори як мінімум!
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16.04.2024 16:08
+4
Якщо кондиціонери так суттєво впливають, треба зобов'язати власників
демонтувати їх.
Якесь бидло питиме пиво під вітерець, а весь район повинен сидіти у темряві ?
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16.04.2024 16:40
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А Конча в сьому чергу?
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16.04.2024 15:56 Відповісти
В Кончі автономне.Клали вони на ці графіки.
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16.04.2024 16:03 Відповісти
В кончі в кожного конченого по 2 генератори як мінімум!
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16.04.2024 16:08 Відповісти
Якщо кондиціонери так суттєво впливають, треба зобов'язати власників
демонтувати їх.
Якесь бидло питиме пиво під вітерець, а весь район повинен сидіти у темряві ?
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16.04.2024 16:40 Відповісти
Якщо світло відключать, то й і вітерець зникне.
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16.04.2024 16:59 Відповісти
Да канєшна ..! А Костітуція ??
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16.04.2024 17:27 Відповісти
Во время войны ?
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16.04.2024 18:21 Відповісти
А шо війна ? Весь укр. тернет забитий повідомленнями "Як уникнути мобілізації". Значить війна цих людей не муляє.

В черговий раз акцентуєте увагу тільки на деяких статтях Конституції, які стосуються прав громадян.
Права важливі, але виживання країни важливіші. Тільки не починайте, у черговий раз, писати про "концтабір".
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17.04.2024 22:19 Відповісти
Желаю твоему родителю заболевание сердца или сосудов при котором противопоказана жара-может потом у тебя мозги появятся. Запрещальщик конченный
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16.04.2024 18:25 Відповісти
Ахмєтов умнічка. Ремонтувати? Знаходити якісь можливості? Пфф, на ***, і так сойдьот. Стадо схаває. Будуть давати електроенергію на годину в день, щоб стадо на стратегічному тєлєшмарафоні подивилося, як там на рашкє все пагано і як микола з села кукуївка трьома патронами з калаша півполка кацапів вбив на фронті.
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16.04.2024 17:02 Відповісти
по задрыпетовкам может так и будет киев максимум пару часов,как в том сезоне,максимум 6 часов один раз было отключение,а так у 90% какие никакие екофлоу и генераторы с паверами есть,главное что б пиво исправно возили)
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16.04.2024 17:06 Відповісти
Бла-бла-бла на користь бідних. Може на правому березі світло і було як ото ви розказуєте, а на Дарниці світло було в основному в робочий час. 5/7 днів на тиждень що вранці, що ввечері з ліхтариком. Від екофлоу, єслі шо, пожерти не приготуєш, то й лишається тільки в темряві сидіти і алкоголь жерти, бо що ще робити в темряві?
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16.04.2024 17:16 Відповісти
Я перший том Фукуями прочитав під ліхтарик для читання.
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16.04.2024 17:29 Відповісти
мультиварка или микроволнока от генератора корм работают)у меня правда газ плита в єтом плане пох.)
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16.04.2024 18:04 Відповісти
Че-ты брешешь? В киеве свет отключали по 2-3 раза в сутки каждый раз на 4 часа. Кроме больниц и стратегически важных обьектов госупоравления-тем не тключали. Для норм жизни достаточно 4-8 часов электрики в сутки чтобы аккум подзарядить и холодильник не разморозился. а готовить можно на газовых примусах
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16.04.2024 18:27 Відповісти
Брехня
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17.04.2024 21:48 Відповісти

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