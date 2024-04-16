Для Києва оновили графіки відключень світла: буде шість груп, а не три

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" оновила графіки відключень електроенергії для Києва, для гнучкості розділивши споживачів на шість груп (раніше було три).

Про це розповів гендиректор компанії Денис Бондар на брифінгу, передає LIGA.net.

Зараз графіки не застосовуються, електропостачання в столиці України стабільне.

За словами Бондара, поки Україні допомагає погода.

"Немає електричного опалення і немає кондиціонерів. У випадку підвищеного попиту на електроенергію в столиці й нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення", – пояснив Бондар.

Графіки відключення в Києві

Як і раніше, у Києві графіки матимуть три часові категорії:

світла зона означає гарантовану наявність світла;

темно-сіра зона – відключення світла для балансування енергосистеми;

світло-сіра зона означає періоди, коли світло може бути, а може й не бути.

"У попередніх графіках було три групи споживачів. Зараз споживачі поділені на шість груп. Це робиться для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію", – сказав Бондар.

Графіки опубліковані на сайті "ДТЕК Київські електромережі".

"Ми зараз працюємо із застосунком "Київ Цифровий" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", – додав Бондар.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

В "Укренерго" додали, що через втрату ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.