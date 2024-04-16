"Відверта дичина": Гетманцев прокоментував пропозицію передати кошти з телемарафону на ЗСУ

Державний бюджет зможе профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям на передовій за рахунок податків та збільшення внутрішнього боргу, спрямування коштів з телемарафону на фінансування ЗСУ суттєвого ефекту не дасть.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Щодо безглуздої дискусії про те чи вистачить чи ні у нас (а отже у держави) грошей на підвищення виплати військовим на нулі або у звʼязку із загибеллю є проста і однозначна відповідь: вистачить", – запевнив Гетманцев.

За його словами, джерелом коштів на додаткові виплати військовослужбовцям можуть бути надходження від податків та збільшення внутрішнього державного боргу.

"Тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу, насамперед, банків. Усі масштабні війни за великим рахунком фінансувались коштом податків та державного боргу", – наголосив голова комітету.

Водночас він скептично оцінив пропозиції спрямувати додаткові кошти на військо за рахунок скорочення витрат на телемарафон чи зменшення кількості чиновників.

"А як же перерозподіл грошей з марафонів, скорочення держапарату та інші супер-ідеї "мамчиних геніїв" з соцмереж? Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення", – зазначив Гетманцев.

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При цьому він закликав утриматися від фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії.

"Бюджетна емісія провокує інфляцію і девальвацію. І так, це теж податок, але податок нечесний і податок, що відчутно бʼє по найменш незахищеним громадянам і економіці. Емісія – це точно остання опція, яка буде "на столі", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн за 30 днів на передовій

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає недоцільним спрямування коштів, які були виділені для єдиного телемарафону та телеканалу "FreeДом", на закупівлю безпілотників та пікапів для військових. Про це голова уряду наголосив у відповіді на петицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість підписів.