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Новини
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"Відверта дичина": Гетманцев прокоментував пропозицію передати кошти з телемарафону на ЗСУ

гетманцев

Державний бюджет зможе профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям на передовій за рахунок податків та збільшення внутрішнього боргу, спрямування коштів з телемарафону на фінансування ЗСУ суттєвого ефекту не дасть.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Щодо безглуздої дискусії про те чи вистачить чи ні у нас (а отже у держави) грошей на підвищення виплати військовим на нулі або у звʼязку із загибеллю є проста і однозначна відповідь: вистачить", – запевнив Гетманцев.

За його словами, джерелом коштів на додаткові виплати військовослужбовцям можуть бути надходження від податків та збільшення внутрішнього державного боргу.

"Тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу, насамперед, банків. Усі масштабні війни за великим рахунком фінансувались коштом податків та державного боргу", – наголосив голова комітету.

Водночас він скептично оцінив пропозиції спрямувати додаткові кошти на військо за рахунок скорочення витрат на телемарафон чи зменшення кількості чиновників.

"А як же перерозподіл грошей з марафонів, скорочення держапарату та інші супер-ідеї "мамчиних геніїв" з соцмереж? Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення", – зазначив Гетманцев.

Читайте також: Понад 85% зареєстрованих в Україні індустріальних парків насправді не працюють, – Гетманцев

При цьому він закликав утриматися від фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії.

"Бюджетна емісія провокує інфляцію і девальвацію. І так, це теж податок, але податок нечесний і податок, що відчутно бʼє по найменш незахищеним громадянам і економіці. Емісія – це точно остання опція, яка буде "на столі", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн за 30 днів на передовій

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає недоцільним спрямування коштів, які були виділені для єдиного телемарафону та телеканалу "FreeДом", на закупівлю безпілотників та пікапів для військових. Про це голова уряду наголосив у відповіді на петицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор: 

податки (2394) військовослужбовці (307) марафон (11) Гетманцев (468)


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Топ коментарі
+23
Гетьманцев, якби твої не обкрадали Україну, то ми б вже давно і переможно закінчили війну. А у Телемарафоні працює багато тих, хто працював на росію і сприяли початку війни.
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16.04.2024 17:53
+22
Видверта дичина це Гетьманцєв та уся шобла-йо#ла-ЗеКоМанда.
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16.04.2024 18:35
+18
******* стид! Дякую 73 ..................... Я КРИЧУ................. ІСТЕРИКА МАТЬ ВАШУ!
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16.04.2024 17:41
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"Відверта дичина": Гетманцев прокоментував пропозицію передати кошти з телемарафону на ЗСУ Джерело: https://biz.censor.net/n3484643
КРЕМЛІВЕЦЬ ПРОТИ допомоги ЗСУ
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16.04.2024 17:11 Відповісти
******* стид! Дякую 73 ..................... Я КРИЧУ................. ІСТЕРИКА МАТЬ ВАШУ!
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16.04.2024 17:41 Відповісти
гетьманцев - зелений під#р, якому взагалі хавало відкривати не слід. Це саме воно морозило за 2 дні до 24.02 .2022 р ,що виділення додаткового фінансування в розмірі 50 млрд. гривень на ЗСУ , це піар. Чмо клованське , а не депутат.
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17.04.2024 09:30 Відповісти
І ми дивуємось, що захід якось так ні шатко, ні валко "допомагає".
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16.04.2024 17:51 Відповісти
Гетьманцев, якби твої не обкрадали Україну, то ми б вже давно і переможно закінчили війну. А у Телемарафоні працює багато тих, хто працював на росію і сприяли початку війни.
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16.04.2024 17:53 Відповісти
Так, під час мобілізації громадяни повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним Силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.
Джерело:
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16.04.2024 18:16 Відповісти
А з тєлємарафєту нічого забрати не можна. Як клованів з пересувних цирків.
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16.04.2024 18:21 Відповісти
Видверта дичина це Гетьманцєв та уся шобла-йо#ла-ЗеКоМанда.
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16.04.2024 18:35 Відповісти
Яку потрібно вже відправити на шибеницю!!
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16.04.2024 19:56 Відповісти
А Гетманцев це просто апогей тієї клоунади, що відбувається у владі. Вони його бережуть, бо він їх тотемна тварина
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17.04.2024 15:59 Відповісти
Ще б зелень менше крала .
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16.04.2024 19:16 Відповісти
Гниди.
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16.04.2024 19:23 Відповісти
Ну правильно. Навибирав нарід зеленого сміття, тепер жере це із задоволенням. І на наступний термін любителів марахвонів виберуть.
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16.04.2024 19:29 Відповісти
Всі хто в Дії, можуть вже не голосувати, за них це зроблять зелені шулера.
Перевірити буде неможливо.

Для цього і створювалась Дія. А дурники думають, що для того, щоб їм краще було
Все було продумано зеленими початково.
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17.04.2024 13:13 Відповісти
Не забувайте, що більша частина виборців взагалі не допхалися до виборчих дільниць і свій голос просто подарували
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17.04.2024 16:00 Відповісти
А скільки дронів можно придбати та зберегти життів нашіх воїнів! Атне цим гавнобрехунам платити, на окопи бл.їх
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16.04.2024 19:40 Відповісти
Це чувирло керує економічними питаннями країни в той час, коли його патрон сівкович - в розшуку, як агент фсб!
Таке можливо тільки в країні, де преЗедент - Янетряпка !
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16.04.2024 20:03 Відповісти
Дичина на фото представлена
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16.04.2024 20:19 Відповісти
Вінансуючи канали медведчука і коломойского,не забувають про свій карман.
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16.04.2024 20:47 Відповісти
🤣🤣
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16.04.2024 20:56 Відповісти
Дичина що тисячі прохань здати хоч по 5 гривень військовим. А ви клоунів фінансуєте
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16.04.2024 21:11 Відповісти
А кто же будет петь дифирамбы зелёному ублюдку и компании.Нв себя дорогих ничего не жалко
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16.04.2024 21:51 Відповісти
1 Що ще міг сказати агент рашистів, який навіть за добу до повномасштабного вторгнення (тобто 23.02.22) відмовлявся надати ЗСУ 50 млрд., називаючи це "популізмом"?
2 Якщо 5 млрд. тратять на ЗСУ на день, то це виходить по 300 тис. на місяць на кожного воїна? Чи не забагато звіздєжу?
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16.04.2024 21:59 Відповісти
Ну там не така пряма арифметика… не забувайте про 15млн за загиблого
а в цілому, то я б цю паскуду стратив би без коливань
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16.04.2024 23:39 Відповісти
Коли вже цього гендера візьмуть за сраку? Вибив би з під цієї ригівськоїпаскуди стілець без зайвих коливань
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16.04.2024 23:37 Відповісти
ТелеМарафет "Єдині Новини" дуже важливий для ЗЕвлади. ТелеМарафет не робить людей дурнями ... зовсім НІ - він розрахован саме на дурнів ! Тому його і не можна скасовувати - ЗЕдурень73% має щось дивитися !
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17.04.2024 00:52 Відповісти
Щось не так з системою виборів якщо отакі паскуди отримують владу.
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17.04.2024 04:10 Відповісти
Проблема НЕ у виборах, а в пропаганді. На параші за єльцина були незалежні ЗМІ, і був плюралізм думок. І тому суспільна думка там була в середньому більш демократичною, ніж в Україні. І що зробило х7йло, як тільки захопило владу? - Воно знищило незалежні ЗМІ і почало гнати пропаганду. Результат проявився менш, ніж через 10 років: переважна більшість населення параші підтримала війни і з Чечнею, і з Грузією, і з Україною.
У 2019 прорашистські олігархи (каломойський, ведмедчук, ахмєтов, пінчук, фірташ) об,єднали зусилля своїх медіа-холдингів з метою недопущення переобрання Порошенка. А зараз вони фактично віддали свої медіа в лізінг зе-зрадникам.
Що з цим робити? Повернути ЗМІ незалежність. У Німеччині більшість телеканалів працюють за рахунок громадян Німеччини. Вони фінансуються з бюджету з податку на ЗМІ. І тому ЖОДНА політична партія (хоч правляча, хоч опозиційна) НЕ має впливу на редакційну політику.
Якщо в Україну повернути свободу слова та незалежність ЗМІ, то в прорашистських популістів не буде жодного шансу кудись обратися.
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17.04.2024 12:55 Відповісти
В нього від безкарності залишок мозоку через ніс витік? Дичина це коли народ донатить буквально на все для ЗСУ, а «мамкіни актори з марафону» отримують гроші з бюджету за відверте фуфло, яке кожного дня виливають з екрану, та разом з пересувними цирками мають бронювання від того щоб йти захищати країну, бо «мамкін економіст» вважає їх стратегічно важливими для держави установам - ось що є дійсною дичиною
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17.04.2024 06:47 Відповісти
ПІДАР!
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17.04.2024 07:42 Відповісти
Дичина це клоун і його ****** міньони, в тому числі гетьманцев.
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17.04.2024 08:24 Відповісти
дебіл ***********."спрямування коштів з телемарафону на фінансування ЗСУ суттєвого ефекту не дасть. Якщо не дасть суттєвого ефекту,тоді якого куя боїшся ці кошти віддати захисникам України на закупівлю хліба???Потвора
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17.04.2024 08:34 Відповісти
Цей зелений чорт взагалі обнаглів!
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17.04.2024 10:30 Відповісти
Он такой-же зелёный, как и все остальные. Там великая шобла ризноколёровых и какой они только масти не были в своё время. У многих уже места нет на теле для очередного штампика. Всю ту шоблу обьединяет одна страсть к дармовым деньгам и наживе.
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17.04.2024 19:37 Відповісти
В той час коли міністр стратегічних галузей промисловості каже, що у нього є виробничі потужності , які не можна завантажити через відсутність фінансування гетьманцев не не чує. Ганьба. Виключити зрадника з народних депутатів.
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17.04.2024 10:32 Відповісти
От якби був міністр грального бізнесу, і щось там казав, то тоді Гетманцев почув би його слова, а так....
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17.04.2024 11:25 Відповісти
джерелом коштів на додаткові виплати військовослужбовцям можуть бути надходження від податків та збільшення внутрішнього державного боргу
Можу порадити українцям лише одне - після закінчення війни, підрахувати суми украденого, як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях, потім виловити усіх цих крадіїв, і не лише усе конфіскувати, а і продати самих крадіїв китайцям на органи. Це не лише, хоч частково компенсує втрати, а і налякає наступників (правд ненадовго, але хоч місяць без корупції, це уже досягнення).
Але це фантазії, реальність простіша - більшість з цих потвор знову оберуть у владу. І навіть в якомусь фантастичному випадку, коли українці таки вийдуть з наркотичного виборчого трансу і оберуть чесних, усі ці крадії сидітимуть "вдома в Монако", і чудово себе відчуватимуть. На відміну від обвішаної боргами України.
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17.04.2024 11:24 Відповісти
Цей бомж точно урядовець та голова чогось? Бо лексика у нього як у бомжа або продавця на ринку
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17.04.2024 11:26 Відповісти
Стратег одноразовий.
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17.04.2024 11:30 Відповісти
клоун дешевий ....які податки ще можна підніняти? ітак вони космос...нереальні і непосильні....а ОВГЗД що таке? та це і є девальвація відстрочена .але набагато маштабніша....Це піраміда яка розвалить дежаву яку довалюють зелені...ОВГЗД по гетьманцеву це-банк бере депозит під відсотки .і купує за них овгзд і дає кошти уряду під вдсотки ...проходить закінчення депозиту і банк почне повертати з уряду гроші ! а їх то фактично не має.їх уряд проїв .і де він візьме тіло плюс відсотки щоб банку повернути -або друкувати або розганяти піраміду і щебільше брати ОВГЗД ...але там і так внутрішній борг по цих овгзд 1.6 триліона ...скоро буде 1млрд відсотків в день плюс депозитних сертифікатів там до триліона набрали .....а головне .що ці гроші це все депозити .а якщо завтра люди при йдуть за своїми грошима .де гетьманцев їх візьме? оце буде катастфа....оті курс не 50 стане а 350 ...тут такою пірамідою і євросоюз можна в девальвацію і інфляцію загнати ...а може спецом заганяють україну в борги непосильні і зовнішні і внутрішні ....всі чиновникі отримують космічні зарплати ...першими зменшити зарплати чиновникі судді прокурори мвс дснс різні держ агенства мери сільькі ради і різні ради включно з верховною.наглядові ради ...та на одному утриманні нафтогазу можна зсу зарплати підняти
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17.04.2024 11:53 Відповісти
Хіба він міг щось розумне і гарне сказати?
Ця влада антинародна, злочинна, корумпована і недолуга...
Що вибрали (@#₴&+!) то вибрали - живіть з цим, ідіоти...
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17.04.2024 11:59 Відповісти
Ну можно начать с того что не только эта власть "антинародна, злочинна, корумпована і недолуга..."
Насколько я помню все предыдущие были аналогичными. Даже при Порошенко собирались бунтарить, но вовремя народу подсказали что ещё одного майдана страна не переживёт. Да и ОТО на востоке було - было чем заняться.)))
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17.04.2024 19:35 Відповісти
Дичина це ти у владі.
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17.04.2024 12:04 Відповісти
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17.04.2024 13:18 Відповісти
Гєтманцев прийшов з грального бізнесу.В гральному бізнесі порядного чоловіка знайти так само важко як і наркобізнесі,серед гаїшників,серед українських суддів...хотів написати зеків зони строгого режиму але там порядні трапляються частіше.І цього рафінованого пройдисвіта,комбінатора і мошенника призначають головою комітета по фінансам і податкам.Без сумніву він у тому розбирається чудово,тільки от з якої сторони і позиціі.З поциціі,як написано вище,злодія і корупціонера.
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17.04.2024 13:21 Відповісти
Гетманцев має тісні зв'язки з агентом ФСБ: оприлюднено розслідування

Понад 20 років тому, Сівкович почав співпрацювати з тодішнім асистентом Київського національного університету Данилом Гетманцевим.

Російська агентура отримала доступ до стратегічного оборонного заводу «Артем» через Гетманцева та Сівковича

Вже після втечі до рф, Сівкович через свого сина Олександра реєструє ТОВ «Бізнес-центр "Лук'янівський"». Ця компанія володіє об'єктом нерухомості на території стратегічного оборонного підприємства. Попри явний зв'язок з Сівковичем ТОВ не перебуває під жодними санкціями.

Таке розташування «Лук'янівського» давало змогу російським агентам відстежувати діяльність одного з ключових оборонних підприємств України.
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17.04.2024 13:26 Відповісти
В червні Гетманцев заявив, що бізнесу повернуть гроші за січень 2022 року. В перший рядах значилось підприємство ТОВ «БЦ "Лук'янівський"». В серпні 2022 року бізнес-центр отримав 20 048 423 гривні відшкодування ПДВ.

Крім цього компанія Сівковича двічі отримувала відшкодування ПДВ ще й у 2021 році на загальну суму понад 24 мільйони гривень.

Данило Гетманцев, як голова комітету з питань фінансів не міг не знати, що «Лук'янівський» належить фірмам зрадника Сівковича, про агентурну діяльність якого в усіх деталях стало відомо ще у липні 2022 року, після https://centr.tv/15069-fsb-rf-priznachila-zradnikiv-u-kerivnictvo-sbu-ta-mala-vpliv-na-derzhavni-organi-dbr.html затримання колишнього голови СБУ в АР Крим Олега Кулініча .

https://centr.tv/15532-getmancev-maye-tisni-zvjazki-z-agentom-fsb-opriljudneno-rozsliduvannja.html
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17.04.2024 13:29 Відповісти
Старинная поговорка гласит:"Деньги не пахнут", а потому Гетьманцев и прикрыл глаза на проплаты. Ну и все они там одним миром мазаны, потому "ворон ворону глаз не выклюет".

Что тут странного?
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17.04.2024 19:32 Відповісти
Мама і бабуся Данила Гетманцева ховають його звязки з Росією, - розслідування

За даними розслідування, Гетманцев встиг попрацювати на оточення президента- втікача Віктора Януковича

Компанії партнера Януковича були переоформлені на бабусю голови бюджетного комітета Верховної Ради Данила Гетманцева,

а активи його матері в окупованому Криму переоформлено на колишнього керівника філії юридичної компанії, що належала Гетманцеву.

Про це йдеться в аналітчній https://m.censor.net/ua/resonance/3442914/babusya_v_shemah_ukravtodora_ta_mamamilyonerka_scho_hoche_pryhovaty_danylo_getmantsev_blokuyuchy_elektronneЦензор.НЕТ.
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17.04.2024 13:47 Відповісти
та це ганьба і не тільки Гетьманцев.. в нас повно високопосадовців, які зберігають зв'зки з країною -окупантом, бізнесові чи родинні
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17.04.2024 17:22 Відповісти
Ну так, бо підвищувати податки до нескінченності - це не дичина, а от закрити безглуздий марафон, на якому просто пилять бабки, оце дичина звісно
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17.04.2024 15:51 Відповісти
чому дичина? головний посил в тому, що народ України найбільше співчуває і поважає своїх захисників, завдяки яким тримається Україна як держава
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17.04.2024 17:20 Відповісти
"Откровенная девочка Гетьманцев"... Это из-за зрения мне заголовок таким сразу в глаза бросился.

Думал что-то новенькое произошло, а тут всё те-же сопли тягают про распиленное бабло. Вы ещё не привыкли к откровенному грабежу страны? Когда вы уже угомонитесь и перестанете считать чужие бабки?
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17.04.2024 19:28 Відповісти
Нормальна пропозиція, не бачу нічого критичного щоб із цього робити новину століття
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19.04.2024 10:49 Відповісти
Просто це ******* популізмом від тих, хто хоче Україні нашкодити. Давайте от з пенсій перекинемо на дрони. Давайте те, давайте се. Те, що інформполітику треба покращувати - це факт, але не так.
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19.04.2024 14:41 Відповісти

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