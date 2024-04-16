"Відверта дичина": Гетманцев прокоментував пропозицію передати кошти з телемарафону на ЗСУ
Державний бюджет зможе профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям на передовій за рахунок податків та збільшення внутрішнього боргу, спрямування коштів з телемарафону на фінансування ЗСУ суттєвого ефекту не дасть.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"Щодо безглуздої дискусії про те чи вистачить чи ні у нас (а отже у держави) грошей на підвищення виплати військовим на нулі або у звʼязку із загибеллю є проста і однозначна відповідь: вистачить", – запевнив Гетманцев.
За його словами, джерелом коштів на додаткові виплати військовослужбовцям можуть бути надходження від податків та збільшення внутрішнього державного боргу.
"Тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу, насамперед, банків. Усі масштабні війни за великим рахунком фінансувались коштом податків та державного боргу", – наголосив голова комітету.
Водночас він скептично оцінив пропозиції спрямувати додаткові кошти на військо за рахунок скорочення витрат на телемарафон чи зменшення кількості чиновників.
"А як же перерозподіл грошей з марафонів, скорочення держапарату та інші супер-ідеї "мамчиних геніїв" з соцмереж? Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення", – зазначив Гетманцев.
При цьому він закликав утриматися від фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії.
"Бюджетна емісія провокує інфляцію і девальвацію. І так, це теж податок, але податок нечесний і податок, що відчутно бʼє по найменш незахищеним громадянам і економіці. Емісія – це точно остання опція, яка буде "на столі", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн за 30 днів на передовій
Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає недоцільним спрямування коштів, які були виділені для єдиного телемарафону та телеканалу "FreeДом", на закупівлю безпілотників та пікапів для військових. Про це голова уряду наголосив у відповіді на петицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість підписів.
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КРЕМЛІВЕЦЬ ПРОТИ допомоги ЗСУ
Джерело:
Перевірити буде неможливо.
Для цього і створювалась Дія. А дурники думають, що для того, щоб їм краще було
Все було продумано зеленими початково.
Таке можливо тільки в країні, де преЗедент - Янетряпка !
2 Якщо 5 млрд. тратять на ЗСУ на день, то це виходить по 300 тис. на місяць на кожного воїна? Чи не забагато звіздєжу?
а в цілому, то я б цю паскуду стратив би без коливань
У 2019 прорашистські олігархи (каломойський, ведмедчук, ахмєтов, пінчук, фірташ) об,єднали зусилля своїх медіа-холдингів з метою недопущення переобрання Порошенка. А зараз вони фактично віддали свої медіа в лізінг зе-зрадникам.
Що з цим робити? Повернути ЗМІ незалежність. У Німеччині більшість телеканалів працюють за рахунок громадян Німеччини. Вони фінансуються з бюджету з податку на ЗМІ. І тому ЖОДНА політична партія (хоч правляча, хоч опозиційна) НЕ має впливу на редакційну політику.
Якщо в Україну повернути свободу слова та незалежність ЗМІ, то в прорашистських популістів не буде жодного шансу кудись обратися.
Можу порадити українцям лише одне - після закінчення війни, підрахувати суми украденого, як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях, потім виловити усіх цих крадіїв, і не лише усе конфіскувати, а і продати самих крадіїв китайцям на органи. Це не лише, хоч частково компенсує втрати, а і налякає наступників (правд ненадовго, але хоч місяць без корупції, це уже досягнення).
Але це фантазії, реальність простіша - більшість з цих потвор знову оберуть у владу. І навіть в якомусь фантастичному випадку, коли українці таки вийдуть з наркотичного виборчого трансу і оберуть чесних, усі ці крадії сидітимуть "вдома в Монако", і чудово себе відчуватимуть. На відміну від обвішаної боргами України.
Ця влада антинародна, злочинна, корумпована і недолуга...
Що вибрали (@#₴&+!) то вибрали - живіть з цим, ідіоти...
Насколько я помню все предыдущие были аналогичными. Даже при Порошенко собирались бунтарить, но вовремя народу подсказали что ещё одного майдана страна не переживёт. Да и ОТО на востоке було - было чем заняться.)))
Понад 20 років тому, Сівкович почав співпрацювати з тодішнім асистентом Київського національного університету Данилом Гетманцевим.
Російська агентура отримала доступ до стратегічного оборонного заводу «Артем» через Гетманцева та Сівковича
Вже після втечі до рф, Сівкович через свого сина Олександра реєструє ТОВ «Бізнес-центр "Лук'янівський"». Ця компанія володіє об'єктом нерухомості на території стратегічного оборонного підприємства. Попри явний зв'язок з Сівковичем ТОВ не перебуває під жодними санкціями.
Таке розташування «Лук'янівського» давало змогу російським агентам відстежувати діяльність одного з ключових оборонних підприємств України.
Крім цього компанія Сівковича двічі отримувала відшкодування ПДВ ще й у 2021 році на загальну суму понад 24 мільйони гривень.
Данило Гетманцев, як голова комітету з питань фінансів не міг не знати, що «Лук'янівський» належить фірмам зрадника Сівковича, про агентурну діяльність якого в усіх деталях стало відомо ще у липні 2022 року, після https://centr.tv/15069-fsb-rf-priznachila-zradnikiv-u-kerivnictvo-sbu-ta-mala-vpliv-na-derzhavni-organi-dbr.html затримання колишнього голови СБУ в АР Крим Олега Кулініча .
https://centr.tv/15532-getmancev-maye-tisni-zvjazki-z-agentom-fsb-opriljudneno-rozsliduvannja.html
Что тут странного?
За даними розслідування, Гетманцев встиг попрацювати на оточення президента- втікача Віктора Януковича
Компанії партнера Януковича були переоформлені на бабусю голови бюджетного комітета Верховної Ради Данила Гетманцева,
а активи його матері в окупованому Криму переоформлено на колишнього керівника філії юридичної компанії, що належала Гетманцеву.
Про це йдеться в аналітчній https://m.censor.net/ua/resonance/3442914/babusya_v_shemah_ukravtodora_ta_mamamilyonerka_scho_hoche_pryhovaty_danylo_getmantsev_blokuyuchy_elektronneЦензор.НЕТ.
Думал что-то новенькое произошло, а тут всё те-же сопли тягают про распиленное бабло. Вы ещё не привыкли к откровенному грабежу страны? Когда вы уже угомонитесь и перестанете считать чужие бабки?