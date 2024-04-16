Польські фермери розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Наразі на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 тонн) очікують на оформлення на території суміжної держави.

Прикордонники закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу