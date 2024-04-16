Світові ціни на золото оновили історичний рекорд після нападу Ірану на Ізраїль

Ціни на золото оновили рекорд 15 квітня і продовжують підвищуватися на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікування дій у відповідь Ізраїлю після атак з боку Ірану.

Як повідомляє MarketWatch, котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex за підсумками сесії у понеділок зросли на 0,4% – до $2383 за унцію. У ході торгів у вівторок їхня ціна зросла на 0,3% – до $2389,5 за унцію, передає Інтерфакс-Україна.



Аналітики Citi Research прогнозують, що золото може подорожчати до $3 тис. за унцію за наступні 6-18 місяців. На їхню думку, ринок підтримують такі фактори, як стійке споживання та покупки центральними банками світу.



Експерти підвищили прогноз середньої вартості дорогоцінного металу поточного року на 6,8% – до $2350 за унцію, наступного року – на 40%, до $2875 за унцію.



Тим часом у RBC Capital Markets, як і раніше, очікують корекції ринку вниз у поточному кварталі. Однак, на думку аналітиків компанії, вона буде не такою значною, як очікувалося раніше. У зв'язку із цим вони підняли прогноз для золота на другий квартал на 8% – до $2150 за унцію.