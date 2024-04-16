БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1910 відвідувачів онлайн
Новини
165 0

У російському Брянську горіла підстанція, знеструмлено військові та промислові об’єкти

брянськ

У ніч проти 16 квітня унаслідок пожежі на підстанції у російському Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Унаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада); 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство); 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міноборони заявило про підрив трубопроводу в Ростовській області РФ.

Автор: 

завод (733) росія (14111) електроенергія (4220)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 