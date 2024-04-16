У російському Брянську горіла підстанція, знеструмлено військові та промислові об’єкти

У ніч проти 16 квітня унаслідок пожежі на підстанції у російському Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Унаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада); 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство); 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міноборони заявило про підрив трубопроводу в Ростовській області РФ.