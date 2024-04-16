"Гігантський обсяг": Галущенко оцінив останні втрати енергетики у 7 ГВт потужності

Під час останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Європейського Союзу, передає liga.net.

"Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію", – зазначив він журналістам.

За словами урядовця, влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця.

"Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію", – сказав Галущенко.

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Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.