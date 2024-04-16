"Гігантський обсяг": Галущенко оцінив останні втрати енергетики у 7 ГВт потужності
Під час останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Європейського Союзу, передає liga.net.
"Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію", – зазначив він журналістам.
За словами урядовця, влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця.
"Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію", – сказав Галущенко.
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Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.
Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.
У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.
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Ось ціна каламутного ЗЕперфомансу с набігом "хорошых рюзьги" на Білгородську область , обстрілами житлових кварталів Білгорода та прилітами безпілотників на сусідні ординськи НПЗ !
України від цього тільки мінуси - величезні руйнування електрогенерації ( які й досі продовжуються ) та ескалація на фронтах за величезної нестачі *********** для відповіді ординцям, а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , він отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якойсь "санітарної зони " та почав масовано бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ) як помста за набіги "хороших рюзьги" на ординскі землі .
Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь кудись зникли.
Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ.
ЗЕвлада знає , як продовжувати цю війну до нескінченності , тримаючи Путла в істеричному стані.
А цей Галущенко тепер сгилить та скиглить , а ще несе дурню , щоб населення купляло генератори. Ага , зараз пересічний пенсіонер с пенсією до 5000 грн. побіжить купляти генератора за кілька десятків тисяч грн. !
ЯКІ ДУРНІ КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ ... завдяки лоху73% !