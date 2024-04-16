Нова агенція Міноборони купила "мавіки" на чверть дешевше, ніж основний закупівельник дронів

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони 15 квітня оприлюднила звіти про угоди на поставку дронів DJI на загальну суму 233 млн грн.

Їхня ціна на умовах оплати після поставки виявилася на чверть нижчою, ніж на останніх значних закупівлях "мавіків", проведених Держспецзв’язку у другому півріччі 2023 року на умовах часткової передоплати, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Агенція оборонних закупівель" уклала угоди загальною вартістю 156 млн грн на постачання 1,2 тис. дронів Mavic 3Е по середній ціні 130 тис. грн за комплект.

Держспецзв’язку торік контрактувало Mavic 3Е в середньому по 138 тис. грн, з урахуванням зниження цін за окремими контрактами додатковими угодами, середню ціну дронів зменшили до 133 тис. грн.

При цьому Агенція Міноборони закуповує дрони у комплекті з трьома додатковими акумуляторами і зарядним пристроєм, а Держспецзв’язку вимагало лише додатковий кабель для зарядки дрона від мережі. З урахуванням різної комплектації, різниця складає 20 тисяч гривень на користь Агенції. З урахуванням цього різниця в закупівельній ціні Мавіків 3Е у Агенції і Держслужби склала майже 20%.

Крім того, "Агенція оборонних закупівель" за 77 млн грн законтрактувала чотириста дронів Мavic 3 Thermal, оснащених тепловізійними камерами. Середня ціна Мавіка 3Т склала 192 тис. грн.

Держспецзв’язку торік контрактувало такі ж безпілотники за середньою ціною 220 тис. грн з урахуванням додаткових угод.

При цьому в комплектацію дронів "Агенції" також включено три додаткові акумулятори і зарядний пристрій, а у Держспецзв’язку замість них був додатковий кабель для зарядки дрона від мережі. У сумі різниця складає 20 тисяч гривень на користь Агенції. З урахуванням цього ціна Мavic 3T на закупівлях Агенції Міноборони майже на 25% нижча від минулорічних закупівель Держспецзв’язку.

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За даними агрегатора "Hotline", який збирає дані з різних інтернет-магазинів, середня ціна дронів DJI в Україні злетіла у серпні 2023 року (3Е і 3Т). Тоді Держспецзв’язку якраз почало свої закупівлі, відтак злет ціни міг бути спровокований різким зростанням попиту. Однак ближче до Нового року китайський виробник розширив виробництво, відтак роздрібні ціни в Україні впали приблизно на 15%.

Як повідомлялося, державна "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 тисяч безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Мavic загальною очікваною вартістю 3 млрд грн (без ПДВ). Безпілотники мають поставити до 31 травня 2024 року.