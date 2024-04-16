Російський "Русал" втратить 36% експорту внаслідок нових санкцій США та Великої Британії, – Bloomberg

Один з найбільших світових виробників алюмінію – російський "Русал" – побоюється втратити третину всіх продажів через нові санкції США та Великої Британії.

За попередньою оцінкою самого "Русала", через санкції під загрозою може опинитися 36% його продажів – 1,5 мільйона тонн, повідомляє Bloomberg із посиланням на близьке до російської компанії джерело.

Через це "Русалу" доведеться зменшувати виробництво, додав співрозмовник агентства, порівнявши ситуацію зі світовою фінансовою кризою 2008 року. Для порівняння, минулого року компанія видобула 3,8 млн тонн, її продажі склали 4,2 млн тонн, зазначає Bloomberg.

Як повідомлялося, 12 квітня США та Велика Британія заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю з Росії.

Відтак, світовим біржам металів LME та Chicago Mercantile Exchange (CME) заборонено приймати нові партії алюмінію, міді та нікелю з Росії. Санкції також забороняють випуск варантів на російські метали та купівлю металів у рамках розрахунків за деривативними контрактами.

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Вироблена після 13 квітня російська продукція не може продаватися на ключовій світовій біржі, де визначається бенчмарк на кольорові метали, та надходити на її склади.

За даними консалтингової компанії CRU Group, Росія постачає близько 6% світового обсягу алюмінію. Алюміній забезпечує 83% виторгу "Русала". У березні частка російського алюмінію на складах LME сягнула 91%. На сьогодні на складах LME знаходиться 400 тисяч тонн російських металів із загального обсягу мільйон тонн. Основна частина товарних запасів – алюміній (311 тисяч тонн).