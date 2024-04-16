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Новини
19 070 26

Внутрішній аудит виявив порушень у Міноборони на 10 мільярдів

міноборони

Внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

Про це заступник міністра оборони Юрій Джигир розповів у інтерв’ю Укрінформу.

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування", – сказав заступник міністра.

Він запевнив, що вже ведеться робота для відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень.

"Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн", – додав Джигир.

Заступник міністра оборони додав, за підсумками аудитів правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень. Зокрема, у 2023 році проведено 204 внутрішні аудити.

"Ними встановлено втрати ресурсів (майно, гроші, техніка, озброєння тощо – ред. ) на суму 1 млрд 311 млн грн. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР – 67, крім того, 79 матеріалів долучено до кримінального провадження", – уточнив Джигир.

Він додав, що у першому кварталі 2024 року завершено проведення 16 внутрішніх аудитів.

"Ними встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР – 5, розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрите 1 кримінальне провадження", – зазначив посадовець.

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За його словами, Служба внутрішнього аудиту Міноборони до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року Рахункова палата виявила порушень і недоліків під час управління публічними фінансами на майже 60,8 млрд грн. Найбільше порушень та недоліків було виявлено за напрямком безпека та обороноздатність держави − на 16,5 млрд грн.

Автор: 

аудит (336) Міноборони (941) закупівлі (2587)


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Топ коментарі
+6
Перш ніж послати тебе н..., поясню, що нація - це чин еліти, а не юрби. Селекцією "української" еліти довгий час переймалися кацапи. І саме зараз іде формування України як повноцінної нації. А отже, логіка націєтворчих процесів говорить, що, коли на цьому шляху виникає перешкода, чи гальмо у вигляді недієздатної еліти, остання неодмінно буде змінена.
Тобі, схоже, кацапи платять за поширення занепадницьких настроїв. Або ти і є той самий рафінований.
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16.04.2024 14:36
+4
Внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Це лише капля в морі з того, що міг би виявити незалежний аудит із залученням іноземних незалежних ревізорів...
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16.04.2024 14:43
+4
Попередній міністр оборони сяде у в'язницю на довічне, з конфіскацією? Ні?
Ну тоді це ні про що. Як крали, так і продовжать красти.
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16.04.2024 14:47
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Після цих масових повідомлень з-за кордону, з-за океану, "внутрішніх аудитів" про багатомільярдні розкрадання нашим керівництвом власної держави, про безкарне руйнування ворогом нашої країни, про обезголовлення і знекрівлення "полководцями" нашої Армії - виникає логічне питання - а чи маємо ми право називатися Нацією, і чи маємо ми право на свою Державність?
Може путіни- сіярти-орбани-фіци -ляхи... мають рацію у тому, що те, що називається Україна виглядає нині якимось патологічним недорозумінням..?
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16.04.2024 14:12 Відповісти
Перш ніж послати тебе н..., поясню, що нація - це чин еліти, а не юрби. Селекцією "української" еліти довгий час переймалися кацапи. І саме зараз іде формування України як повноцінної нації. А отже, логіка націєтворчих процесів говорить, що, коли на цьому шляху виникає перешкода, чи гальмо у вигляді недієздатної еліти, остання неодмінно буде змінена.
Тобі, схоже, кацапи платять за поширення занепадницьких настроїв. Або ти і є той самий рафінований.
показати весь коментар
16.04.2024 14:36 Відповісти
Так то ваша так звана «влада» 🐑🐏🦠73% , а по ФАКТУ МАФІЯ , яка сформувалась в 2019 р , З ЧІТКОЮ СТРУКТУРІЗАЦІЮ - пішаки ТИРЯТЬ І ВІДДАЮТЬ НА ГОРУ В ОПг ермака , почали з ковідноі допомоги по схемазу на « велике крадівництво « мільярди тирили , своїм « слугам🤢🎪» в пакетах відстьогували , а коли Поляков розкрив , ОМЕРТА вбили, Третьякова написала:» мінус один ВРАГ» , тупий нарід розібрався рейтинг «зегелоха», впав нижче плінтуса, тоді партнер ВВ ***** ВРЯТУВАВ СВОГО ПРІБІЧНИКА
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16.04.2024 15:03 Відповісти
Перш, ніж послати тебе в ср. ( звідки ти і з"явився), поясню, що перешкода зараз не у "формуванні нації", а у самому існування (ліквідації зсередини і ззовні) Держави як інструменту самореалізації нації. Це при тому, що у нас немає зараз ні повноцінної нації, ні еліти (партії) для її формування.
Справа іде уже не на роки і навіть не на місяці. Не сьогодні-завтра з берегів Потомака нам покажуть обрізаного прутня а вночі (може навіть цієї...) підараси (вибач - еліта) з Банкової підпишуть десь у ростові чи тамбові т.з. "мирну угоду" (читай - капітуляцію) на умовах рф. А це - ліквідація української державності, мови, школи,церкви, нації, розпуск української армії... Це не "занепадницькі" настрої - це факт, визнаний уже усім світом. Пояснив? А тепер іди в ср-ку.
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16.04.2024 15:09 Відповісти
Варто уточнити, що зараз триває не формування, а відродження українськох нації, яка сформувалася понад тисячу років тому, коли московії ще навіть в проєкті не існувало.
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17.04.2024 01:49 Відповісти
Нація в ********* розумінні - поняття доволі нове. Европейські нації постали в 19 столітті. Приклад показали французи, утнувши ВФР. Німцям в особі Бісмарка це сподобалося. Проект української нації накреслив Т. Шевченко. Але через відсутність державних чинників українська нація так і не відбулася як нація повноцінна. Нація відбутися може за наявності національної держави. Україна на таку не спромоглася і досі. Війна і зміна еліти дає Україні шанс.
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17.04.2024 10:05 Відповісти
Тобто вважаєте, що Київська Русь - не держава. Якісь куці в вас погляди на історію.
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17.04.2024 19:21 Відповісти
Я ж про націю пишу, а не про державу.
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17.04.2024 19:52 Відповісти
Схоже, ви не бачите, що пишете. ))
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17.04.2024 23:49 Відповісти
Год в зад был точно такой же результат аудита и та же цифра - 10 млрд.
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16.04.2024 14:17 Відповісти
А это стандартно, это мелочевка! Потому не считается!..
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16.04.2024 14:43 Відповісти
Внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Це лише капля в морі з того, що міг би виявити незалежний аудит із залученням іноземних незалежних ревізорів...
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16.04.2024 14:43 Відповісти
Хай Резніков віддасть 10 лярдів і буде порядок...
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16.04.2024 14:44 Відповісти
Воно не сам, це треба ділити з єрмаковим і зЄлєпукіним, а долі татарва, Тимошенко ну і їхні дуполізи!!!
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16.04.2024 15:15 Відповісти
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16.04.2024 14:47 Відповісти
В ОМАНСЬКИХ офшорах! Дерьмак готує язиком « янетряпки « до КАПІТУЛЯЦІЇ ! Хто таким зеленим мародерам дасть гроші ! В Ізраїлі ТАКЕ СВИНСТВО НЕ МОЖЛИВО В ПРИНЦИПІ !ГАНЬБИЩА ЗЕВИРОДКАМ
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16.04.2024 15:12 Відповісти
Попередній міністр оборони сяде у в'язницю на довічне, з конфіскацією? Ні?
Ну тоді це ні про що. Як крали, так і продовжать красти.
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16.04.2024 14:47 Відповісти
просто скиздили
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16.04.2024 14:51 Відповісти
Глядячи на ті скандали що були, вангую, що сума заменшена
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16.04.2024 14:54 Відповісти
Заступник, скільки винних було розстріляно?
Все інше - голимий піндьож...
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16.04.2024 15:14 Відповісти
Та облиште, то пусте... То ж є не 100500 трильярдів трильйонів долярів. Ви ж знаєте, яка у Європі дорожнеча на елітну нерухомість...
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16.04.2024 15:25 Відповісти
Аж 10 мільярдів? То хіба це багато для зелених мародерів? То написли так, якби тільки відчепилися і не приставали з питаннями, бо відповідь буде одна - ми все перевірили. А реально там більше сотні мільярдів краж і мародерства оточенням гарного криворізького мальчіка від наріду. Але то не "свинарчуки", то таке собі хоббі, "свинарчуки" можуть бути тільки в попередників. Так 73%?
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16.04.2024 15:42 Відповісти
Як цікаво, за 1 квартал 2024 року - За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР - 5, розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрите 1 кримінальне провадження"
Тобто з 5-ти внесених відомостей тільки по 1 відкрите кримінальне провадження і по ньому ж досудове розслідування.
Я так розумію, що по іншим 4-м ніхто нічого не збирається робити. Це якийсь песець повний. Кради, поки є можливість, все одно тобі нічого не буде.
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16.04.2024 16:58 Відповісти
Крадуть всі і на всьому:від солярки,до виплати бойових.Цей тотальний безпрєдєл відіб'є будь-яке бажання,будь в кого ставати на захист країни!!!!!
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16.04.2024 22:23 Відповісти
Порушень не на 10 мільярдів, а " більше ніж на 10 мільярдів"... 100 мільярдів - це також більше ніж на 10 мільярдів...
Там тільки "прострочена дебіторська заборгованість 33 мільярди" - гроші з МО проплачені і НІЧОГО не отримано...
Це без "основні продукти харчування закуповувались за цінами на 30% вищими за ринкові".
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17.04.2024 10:44 Відповісти
ЗСУ потрібні дрони, пенсіонери дають скільки можуть...а влада краде, краде. І Президент говорить що в Україні корупція не більша ніж в інших цивілізованих країнах, і неможливо уявити, щоб щоб в Міноборони Німеччини вкрали 10 міліардів євро.
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17.04.2024 13:17 Відповісти

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