Внутрішній аудит виявив порушень у Міноборони на 10 мільярдів

Внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

Про це заступник міністра оборони Юрій Джигир розповів у інтерв’ю Укрінформу.

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування", – сказав заступник міністра.

Він запевнив, що вже ведеться робота для відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень.

"Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн", – додав Джигир.

Заступник міністра оборони додав, за підсумками аудитів правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень. Зокрема, у 2023 році проведено 204 внутрішні аудити.

"Ними встановлено втрати ресурсів (майно, гроші, техніка, озброєння тощо – ред. ) на суму 1 млрд 311 млн грн. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР – 67, крім того, 79 матеріалів долучено до кримінального провадження", – уточнив Джигир.

Він додав, що у першому кварталі 2024 року завершено проведення 16 внутрішніх аудитів.

"Ними встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР – 5, розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрите 1 кримінальне провадження", – зазначив посадовець.

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За його словами, Служба внутрішнього аудиту Міноборони до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року Рахункова палата виявила порушень і недоліків під час управління публічними фінансами на майже 60,8 млрд грн. Найбільше порушень та недоліків було виявлено за напрямком безпека та обороноздатність держави − на 16,5 млрд грн.