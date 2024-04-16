БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1862 відвідувача онлайн
Новини
749 2

Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з початку року на тлі атаки Ірану на Ізраїль

газ,євросоюз

Ціни на природний газ у Європі продовжили зростати після заяви військових чиновників Ізраїлю про відповідну реакцію на атаку іранських ракет та дронів.

Як пише Bloomberg, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% та сягнули 32 євро за мегават-годину (близько $360 за тисячу кубометрів), передає Укрінформ.

Контракти зросли приблизно на 18% з минулого четверга, коли ринки почали оцінювати більші геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Європейські та американські офіційні особи посилили свої заклики до Ізраїлю уникати загострення конфлікту, яке може спровокувати ширшу війну. Масштабніший конфлікт у регіоні ризикує підштовхнути світові ціни на енергоносії, коли центральні банки все ще намагаються стримати інфляцію.

У той час, як Європа завершила виключно м'яку зиму з високими запасами газу, трейдери постійно відстежують ознаки перебоїв у постачанні. Наразі регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків з РФ.

Тим часом, обсяги постачання газу від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні, через розпочате минулими вихідними незаплановане технічне обслуговування на деяких об'єктах країни.

Автор: 

газ (7906) Європа (575) ціни (3412)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціни на газ у Європі зросли після заборони Байдена на видобуток газу для експорту.
показати весь коментар
16.04.2024 13:06 Відповісти
Очкошніки.....
🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.04.2024 18:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 