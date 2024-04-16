В енергосистемі зафіксували дефіцит, Україна просила про аварійну допомогу Польщу та Румунію

Увечері 15 квітня в українській енергосистемі спостерігався дефіцит електроенергії. Для балансу системи залучалася аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"15 квітня у години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії загальним обсягом 800 МВТ-год", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок через дощ та шквальний вітер без світла залишаються 173 населені пункти в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській та Кіровоградській областях. Знеструмлено близько 35 тисяч споживачів.

Також із 07:00 на Харківщині застосовані погодинні графіки відключень. Знеструмлено близько 200 тисяч людей. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Водночас енергетики закликають громадян обмежити користування потужними енергоємними приладами з 19:00 до 22:00. На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів.

Упродовж доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 13 100 МВт-год.