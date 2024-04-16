Блокада кордону: Польські фермери за день не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах

Польські фермери блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Через ці пункти минулої доби протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, через "Угринів" протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. Учора таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок сьогодні на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу