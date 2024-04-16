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Новини
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Блокада кордону: Польські фермери за день не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах

кордон,польща

Польські фермери блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Через ці пункти минулої доби протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, через "Угринів" протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. Учора таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок сьогодні на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 

кордон (1125) вантажі (1287) Польща (2419)


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Топ коментарі
+16
дивні фермери. весна у розпалі, а їм нічого робити, окрім як блокувати кордони...
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16.04.2024 12:04
+11
Знаишли собі нову роботу
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16.04.2024 12:02
+11
це так Туск нам допомагає .
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16.04.2024 12:08
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16.04.2024 12:02 Відповісти
дивні фермери. весна у розпалі, а їм нічого робити, окрім як блокувати кордони...
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16.04.2024 12:04 Відповісти
це так Туск нам допомагає .
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16.04.2024 12:08 Відповісти
гнида туск написал, что власти поляндии нмчего с этими протестами не могут сделать.....
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16.04.2024 13:06 Відповісти
Невже немає Пургену літрів сто,щоб напоїти тих серунів до всирачки,на декілька днів.
Щоб зрозуміло було для чого людям дупа.
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16.04.2024 12:09 Відповісти
руки ********* пропустити до поляків колони кацапів...
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16.04.2024 12:11 Відповісти
Де наша діаспора в Польщі , чому вона не допомагає ?!
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16.04.2024 12:11 Відповісти
Значить ваші новини відносно поляків просто маніпуляції і більше нічого. Україна воює з кацапами, а смі України з Польщею. Сам Ткач написав,що деякі з водіїв України використовують шлях зерна для того,щоб залишитися в Європі.
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16.04.2024 12:14 Відповісти
Що таке фронтове слово "підорас" існує, я знаю. А чи існує слово німецька "підорасиха"?
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16.04.2024 12:37 Відповісти
Іди геть, кацапка. Водкі нєт.
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16.04.2024 12:43 Відповісти
Бачу, що ти таки безнадійно тупа.
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16.04.2024 18:03 Відповісти
А де всі інші діаспори?!
Канада де найбільше українців,дозволили витурити ветерана дивізії "Галичина".
США,ау...
Чи ви згадуєте що ви є українцями на свята?
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Це всіх стосується ...
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Бо зебуїни. За деякими винятками.
Все життя мріяли виїхати, зруйнувавши власну державу.
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16.04.2024 13:00 Відповісти
нашо поляку робити?!, 300 злотих заробити,можна просто походити,покричати попиз...ти можна тупо не робити!
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Фермерство на асфальте - новое слово в выращивании сельхозкультур !
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Ось і стало зрозуміло ХУ із ХУ. Але для цього треба було йти на перемовини, і навіть пропонувати поступки. "фермерів" не поступки задовольняють, а бабло кацапів - для чого сіяти навесні. Платять справно, і голову морочити не треба. На землі та з технікою. Отак треба РОЗРУЛЮВАТИ всі проблеми !! Все незрозуміле стає простим і зрозумілим, як тільки починаєш пропонувати рішення. Цього чекала Україна вже ... рік. А "фермери" дурака валяли весь цей час. То їм не подобається, се не задовольняє !
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16.04.2024 12:39 Відповісти
а чого вимагають? Щоб українці померли з голоду? Дякуємо, брати поляки.
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16.04.2024 13:00 Відповісти
поляндия показала какой она нам "друг"... Как говорится - таких друзей за уй и в музей!
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16.04.2024 13:09 Відповісти
Мерзенні гидоти і спекулянти, а не фермери!
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16.04.2024 13:56 Відповісти
треба бізнесменам розторгати контракти з поляками із за цього і перекаключати з румунами чі словаками і зразу владу їхня зачухається
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16.04.2024 14:48 Відповісти
Тільки вот не кажіть, шо це не офіційна позиція Польщі. Ну бо то занадто затягнулося. А вони нічого не роблять шоп розігнати це стадо баранів, яке відволікається від посівної
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16.04.2024 15:01 Відповісти
Під@расня під×уйловська міцно окопалася на польському кордоні з благословення польської влади.
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17.04.2024 01:42 Відповісти

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