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Новини
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Україна раптово вийшла із переговорів з Туреччиною про безпеку судноплавства в Чорному морі, – Reuters

зерно,коридор,зерновий

Росія та Україна протягом двох місяців вели переговори з Туреччиною щодо угоди про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та досягли згоди щодо тексту. Водночас Київ раптово відмовився від угоди.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За їх даними, переговори відбувалися за посередництва Туреччини після підштовхування з боку ООН.

Угода "щодо забезпечення безпеки торгового судноплавства в Чорному морі" була досягнута в березні, і хоча Україна не хотіла її офіційно підписувати, Київ дав згоду на те, щоб президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про неї 30 березня.

"В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана", – сказав один із співрозмовників агентства.

Ще троє людей підтвердили цю версію подій. Росія, Україна і Туреччина відмовилися від коментарів.

Причини відмови України наразі невідомі.

У коментарі Reuters офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік сказав: "Ми все ще сподіваємось, що свобода судноплавства у Чорному морі переможе".

У тексті угоди, з копією якої ознайомилося агентства, йдеться, що Туреччина "в рамках своїх посередницьких зусиль" досягла домовленостей з Україною та Росією "про забезпечення вільного та безпечного плавання торговельних суден у Чорному морі" відповідно до Конвенції Монтре про режим проток.

Ця угода 1936 року дає Туреччині контроль над Босфором і Дарданеллами та право регулювати транзит військових кораблів. Він також гарантує вільний прохід цивільних суден у мирний час і обмежує прохід суден, які не належать чорноморським країнам.

Відповідно до угоди, майже оголошеної 30 березня, і Москва, і Київ мали б запропонувати гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобов’язавшись не наносити ударів, не захоплювати чи обшукувати їх, доки вони порожні або провозять невійськовий вантаж.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять військові вантажі (за винятком морських перевезень, узгоджених Сторонами в рамках міжнародних місій)", – йшлося в проєкті угоди.

Як повідомлялося, Туреччина та ООН виступили посередниками у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, укладеній у липні 2022 року, яка дозволила безпечно експортувати через Чорне море українське зерно.

Росія вийшла з угоди в липні 2023 року, поскаржившись, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.

Автор: 

росія (14111) Туреччина (1112) Чорне море (155) судноплавство (105)


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Топ коментарі
+39
Що ти мелеш? Де тут "піратство" видно? Аби "ляпнуть голосно "красивість"? Де ви, недоумки, беретеся? Пишете дурниці з розумним виглядом - а кацапи вашими ідіотськими дописами користуються - нам же на шкоду!
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16.04.2024 12:12
+20
Порти Одеси, Південного та Чорноморська без усілякої угоди працюють.
То кому насправді потрібна ця "угода", якщо вона не потрібна за фактом?
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16.04.2024 12:26
+19
Якщо мова йде про черговий "Будапешський Меморандум", тоді Україна робить все правильно!
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16.04.2024 11:52
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Якщо мова йде про черговий "Будапешський Меморандум", тоді Україна робить все правильно!
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16.04.2024 11:52 Відповісти
Україна раптово вийшла із переговорів з Туреччиною
Несподівано для себе самої?
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16.04.2024 12:02 Відповісти
💯
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16.04.2024 12:06 Відповісти
- Для чого слону хвіст?
- Щоб слон не закінчувався раптово.
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16.04.2024 12:53 Відповісти
працює ФСБ - знову дискредитація України. Фактично Україна назвала себе піратами. Хоча ця угода потрібна нам на 99%,а росії - на 1%.
Бо в росіі і так вільне судноплавство, її порти не заміновані і бойових дій немає .
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16.04.2024 12:05 Відповісти
Що ти мелеш? Де тут "піратство" видно? Аби "ляпнуть голосно "красивість"? Де ви, недоумки, беретеся? Пишете дурниці з розумним виглядом - а кацапи вашими ідіотськими дописами користуються - нам же на шкоду!
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16.04.2024 12:12 Відповісти
патрушевська гнида під новим аккаунтом під впн
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16.04.2024 12:17 Відповісти
мова йде про торговн судноплавство, баран , читай не тільки заголовки.
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16.04.2024 12:16 Відповісти
Барана шукай у дзеркалі! Так зручніше!

"Піра́тство - явище морського розбою, широко відоме ще з стародавніх часів. В минулому його роль була досить вагомою, у ********** піратство вже не грає колишньої ролі, однак досі збереглося в деяких регіонах.

Згідно зі статтею 101 Конвенції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН з морського права від 10 грудня 1982 (ратифіковано Україною 3 червня 1999),
піратство - це будь-який неправомірний акт насилля, затримання або будь-який грабіж, що здійснюється з приватною метою екіпажем або пасажирами будь-якого приватного судна проти будь-якого судна, особи або майна на борту судна."
Де ти, телепню, бачиш тут "приватний" інтерес у діях Росії? Де тут "приватні особи" чи "приватне судно"?!!!
Чи думаєш - якщо кидатимешся "красивими словами" - тобі швидше повірять?
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16.04.2024 12:37 Відповісти
Така угода обмежувала б виключно нас. Як це й було на самому початку. Судна з українськими вантажами чекали в черзі на обшуки російськими представниками. Російські ж не мали ніяких обмежень. Зараз по факту ми в однаковому положенню. Єдине це те, що шлях уздовж берега збільшує ціну фрахта у порівнянні з курсом напрямки через Чорне море з Одеси до протоки.
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16.04.2024 12:13 Відповісти
Порти Одеси, Південного та Чорноморська без усілякої угоди працюють.
То кому насправді потрібна ця "угода", якщо вона не потрібна за фактом?
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16.04.2024 12:26 Відповісти
Туреччині задля безпеки і страховки суден ,Україні теж потрібна
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16.04.2024 12:30 Відповісти
Нехай Туреччина сама з росією і домовляється про безпеку власних кораблів у нейтральних водах. Безпеку кораблів у територіальних водах України забезпечує сама Україна.
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16.04.2024 12:31 Відповісти
до чого тут Туреччина? - там мова про міжнародну торгівлю ,про страховки суден , тощо
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16.04.2024 12:36 Відповісти
Будь-який договір, підписаний з росією, вигідний росії. Бо інших вона не підписує.
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16.04.2024 12:37 Відповісти
Де одна кацособака видізла.
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16.04.2024 12:42 Відповісти
Україні не потрібна угода, яка буде обмежувати можливості України. Наприклад - недопуск суден нечерноморських країн, або перевірки кацапами наших судів.
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16.04.2024 16:21 Відповісти
Судоходство это прикрытие. Скорее всего это было продолжение Омана-Стамбула
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16.04.2024 12:06 Відповісти
Логічно . Потрібно - або хрестик зняти ,а бо труси вдягнути . Не можна з одної сторони - говорити , що няких перемовин з ворогом ,кордони 1991 , трибунали та репарації - а з іншої підписувати договори
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16.04.2024 12:09 Відповісти
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16.04.2024 12:10 Відповісти
Вирок кацапам і підкацапникам !
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16.04.2024 12:14 Відповісти
В якому місці він їм вирок, зебіл?
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16.04.2024 12:26 Відповісти
У місці яскравого сяйва ваших кацапсько - рошенівських пуканів !!!
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16.04.2024 14:55 Відповісти
"... рошенівських..." - після повної руйнації країни всіх її інститутіа та сотні тисяч загиблих, зебіл навіть на 1% відсоток не шкодую про свій вибір у 19 році, а навіть більше, цинічно регоче.
Ну ви і деградовані істоти, зебіли...
Доречі, всі результати роботи вашого лідора рухаються саме до пуканів, тут ти не помилився.
Цікаво, чому ти мені написав про рошен? Ти латентний рошенаст?
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16.04.2024 15:06 Відповісти
Зесрань, ти мариш
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16.04.2024 14:45 Відповісти
Я ваш діагноз
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16.04.2024 12:24 Відповісти
"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять військові вантажі.."

А звідки срузькі знатимуть, що вантаж військовий? Обшукувати кораблі ж заборонено договором!
Ось тому Україна и раптово вийшла із переговорів
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16.04.2024 12:11 Відповісти
Скоріше всього рашка висунула якісь політичні хотілки, як в Стамбулі. Там же теж перемовини зірвались коли рашка висунула умови визнання Криму і Лугандонії їхніми.
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16.04.2024 12:12 Відповісти
Переговори ймовірно велись, бо не гоже було так одразу відкидати ініціативи Ердогана. Адже були побоювання, що через відмову від цих переговорів він може прийняти рішення пропускати військові кораблі рашистів через Босфор у Чорне море.
Але, позаяк ці переговори провалились через відмову України, значить такий хід подій вже не становить загрози судоходству в українські порти. Бо чим більше пітьма напхає своїх кораблів у Чорне море, тим більше їх буде потоплено.
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16.04.2024 12:13 Відповісти
Він не може пропускати російські військові кораблі на свій розсуд виходячи з результатів переговорів. Монтре підписували задовго до ******** подій. І воно не має дозволу правителю Турції одноосібно вирішувати кого пропускати, а кого ні. А ще треба розуміти, що Ердоган нам не друг. Це шакал, який скрізь урве свою вигоду.
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16.04.2024 12:17 Відповісти
Справа в тому, що імперативна заборона пропуску військових кораблів воюючих держав через протоку Босфор згідно Конвенції Монтре стосується стану війни, який наразі не оголошувався.
Тому право на трактування цього положення Конвенції належить виключно Ердогану.
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16.04.2024 12:35 Відповісти
Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з
визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р.,
оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту
ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну.
Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та
підвищує відповідальність агресора.
В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії,
незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
- вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших
держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не
мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із
застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;
- бомбардування збройними силами держави території іншої держави
або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
- блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої
держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні
сили або морські і повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на
території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням
умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на
такій території після припинення дії угоди тощо.
У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок військових дій 1907
року (Україна є її учасником), початок військових дій між державами не повинен
починатися без попереднього і недвозначного попередження у вигляді
мотивованого оголошення війни або у формі ультиматуму з умовним
оголошенням війни.
Оголошення війни згідно міжнародного права відбувається:
- шляхом звернення до власного народу;
- шляхом звернення до народу або уряду держави-супротивника;
- шляхом звернення до світової спільноти.
Ультиматум, як особливий спосіб оголошення війни, - категорична вимога
одного уряду до іншого, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, з
погрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до спливу певного строку уряд, що
пред'явив ультиматум, вживе відповідних заходів. Фактично ультиматум є
загрозою війни.
Про стан війни необхідно одразу повідомити нейтральним державам.
Оголошення війни, навіть якщо воно не супроводжується власне воєнними
діями, означає початок юридичного стану війни.
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16.04.2024 13:00 Відповісти
Конвенція Монтре має на увазі фактичну війну, а не її формальне оголошення чи неоголошення. Стан війни у причерноморських країнах підтвердив міністр іноземних справ Турції ще 27 лютого 2022-го року і Туреччина негайно запровадила дії згідно вищеназваної Конвенції.
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16.04.2024 13:03 Відповісти
Згідно з Гаагськими конвенціями обов"язковість оголошення війни покладається на державу яка вчиняє будь-які агресивні воєнні дії стосовно противника А от країна що стала жертвою агресії формально оголошувать війну не зобов"язана - вона в неї вступає "по факту"!
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16.04.2024 13:23 Відповісти
Визначення стану війни, держав, що беруть участь у війні/збройному конфлікті, Конвенцією Монтре не передбачено, а
визнання рф державою-агресором, щоби застосувати відповідну резолюцію ГА ООН щодо агресії Радбезом ООН не здійснено.
Проте, виходячи зі статті 24 Конвенції і з фактичного контролю Туреччини над протоками, таке визначення та застосування статті 19 Конвенції це де-факто - прерогатива Туреччини, тобто Ердогана.
Крім того, в статті 19 є норма про право воюючої сторони на вільний прохід військових кораблів у місця свого базування. І чи пропускати їх - це також вирішує Туреччина, але вже на підставі статей 20-21 Конвенції.
Тепер щодо диспозитивності права Туреччини визначати наявність збройного конфлікту між державами, то достатньо одного прикладу:
Після нападу морських і повітряних сил рф-пітьми на військовий корабель України в Керченській протоці 25 жовтня 2018 року (про агресію і окупацію Криму вже не говоримо) Туреччина не оголошувала про наявність збройного конфлікту чи навіть агресії пітьми і протоки для рашистського флоту не закривала.
Крім іншого, Туреччина може пропустити через протоки будь-який військовий корабель, керуючись статтею 25 Конвенції.
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16.04.2024 14:23 Відповісти
Що, Джонсонюк знов подзвонив та мозок вправив?
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16.04.2024 12:14 Відповісти
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16.04.2024 12:15 Відповісти
Для чого якісь там договори, в Чорному морі жодного москальського корита, а те що кацапи замінували половину моря і загадили його металобрухтом.
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16.04.2024 12:16 Відповісти
вышла потому, что ипанутая русня начала выламывать руки и рассказывать всем какая она могучая
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16.04.2024 12:20 Відповісти
Я вважаю, що «несподіваний» вихід України з цієїугоди, це натяк кацапам та їхнім партнерам на те, що перевезення нафти чорним морем з Новоросійську може припинитися.
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16.04.2024 13:20 Відповісти
Україна раптово вийшла із переговорів з Туреччиною?
Причини відмови України наразі невідомі?

Ще не такі державні секрети вибовкували на телемарафонах...
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16.04.2024 12:21 Відповісти
З багато ким улюбленого ТаймЗє:
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
Якщо на ТаймЗє написана "правда, тільки правда", то висновки, зрада це, чи перемога, робіть самі.
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Скоріш за все після підписання такої угоди, якесь іноземне судно, яке рухалось з паРаші з грузом нафти або зерна було б атаковано морським дроном дуже схожим на "Малюк" або трофейним "Малюком" та рашисти би одразу би звинуватили б Україну в нападі та надали б «переконливі докази»…
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16.04.2024 12:29 Відповісти
Там ще одна потайна підніжка нам би була. Сказано про допуск у Чорне море цивільних суден виключно чорноморських країн. Росія має їх безліч під своїм прапором та різного призначення. В Україні катма. Тобто ми були б обмежені в перевізниках. Своїх немає, болгарські та румунські стовідсотково не підуть в воюючу країну на погрузку-вигрузку бо великі страхові віплати. Залишаються тільки турецькі для наших вантажів. А це союзник росії більше ніж нам. Наш вантажопотік просто б зупинили навіть без воєнної складової. Такі собі польські ,,фермери,, тільки в Чорному морі.
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16.04.2024 12:41 Відповісти
Під цими перемовинами про "коридор" були сховані перемовини Зельоних з пуйлом по зовсім другим питанням. Але зельониє себе посадили на гачок в 2022. Коли погодились з пунктами, які в Україні не просто не сприйняли, а могли за них і голови знести. А тепер кацапи ці пункти підсовують, як вже домовлені, і ************** від них.
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16.04.2024 12:42 Відповісти
Якщо зелене підпише, то цим визнає, що і акіцапи і Україна чинять перешкоди. Соловейко акіцапів Гутереш саме це і хотів із самого початку. Це іє заперечення агресії х.....
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16.04.2024 12:43 Відповісти
Українське МЗС мало б публічно пояснити мотиви виходу з процесу переговорів української сторони, щоб уникнути інсінуацій на цю тему
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16.04.2024 12:45 Відповісти
Повеселив. Коли це Кулеба Єрмак звітував перед українцями? Тим паче, казав правду?
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16.04.2024 13:35 Відповісти
Так ніхто ж виборів не вимагає. Люди тільки скиглять на владу і бубнять самим-собі, що "неначасі"
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16.04.2024 13:51 Відповісти
А "вибори" - це така чарівна паличка, яка вирішує усі проблеми? Відразу допомога від США прийде? У Європі ВПК з'явиться? У РФ гроші закінчаться? І т.д. і т.п.
Та й на кого міняти? "Черчілів" на горизонті не видно щось...
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16.04.2024 14:11 Відповісти
А Залужний? В нього 95% довіри. Є ще багато інших вольових військових.

Вибори дадуть нам керівника, що припинить зелене крадівництво і нарешті почнеться виробництво власної зброї. Ізраїлю після шестиденної війни Штати 20 років не допомогали ні зброєю, ні грошима. А зараз в чергу стають, бо Ізраїль став самодостатній.
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16.04.2024 14:47 Відповісти
Залужний - не президент, Залужний - вояка. А це, як кажуть в Одесі, є дві великі різниці. Після результатів нашого торішнього наступу, у наших західних партнерів довіра до Залужного впала нижче за плінтус. (До речі, саме тому вони не заперечували коли Зе змінював його на Сирського). А це означає, що грошей не дадуть.
І мені здається, що Залужний досить розумна людина, щоб не братися за те, що не потягне ні за яких обставин, тобто сам відмовиться.
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16.04.2024 15:42 Відповісти
В Ізраїлі всі президенти були військовими(окрім Голди). Черчель, Де Голь, Гоміндан на Тайвані, Петро Павел в Чехії, не кажучи вже за Піночета і Франко. І всі вони були успішніші, ніж будь які цивільні "чемберлєни".

Але щось заперечуючи треба пропонувати альтернативу. Зєля?)) Бо на це питання вашої відповіді так і не було
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16.04.2024 16:07 Відповісти
Зелю треба забирати 100%! Зеля - це повний та принизливий програш України. Це було зрозуміло ще у 2019 р. (на жаль меншості). Але міняти його нема на кого. Це і є головною проблемою України. А без лідера війни не виграють. Історія таких прикладів не знає.
Я не маю очевидної відповіді на це запитання (кандидата). Але є не очевидним.
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16.04.2024 16:16 Відповісти
Нажаль таких, як Ви, більшість. Люди не хочуть брати на себе відповідальність. Але скигленням владу не поміняєш. Поміняти можна тільки мирними вимогами виборів. І треба вчитись мистецтву компроміса, вчитись домовлятись про когось одного, щоб у влади не вистачило адмінресурсу для фальсіфікацій
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16.04.2024 16:42 Відповісти
Вибори заради виборів? Якщо вас цікавить процес, а не результат, то… розважайтеся.
Результат дає особистість - лідер. Я таких не бачу. Це не означає, що їх немає. Якщо ви бачите - озвучте. Щодо Залужного я свою думку висловив, ще кандидати є?
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16.04.2024 17:03 Відповісти
Гідних бути президентом багато. Але на сьогодні у Залужного найбільший рейтинг. В мене є кандидат, але він непрохідний. Забагато на нього вилито брехливого бруду олігархами. Тому таки Залужний
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16.04.2024 17:20 Відповісти
Клоун за сприятливих обставин потягнув державу під самий плінтус.
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16.04.2024 16:18 Відповісти
Він просто бреше, що "неначасі". Війна триває не два роки, а десять. А в Ізраїлі всі сімдесят.
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16.04.2024 16:44 Відповісти
а послом він потягне? чого не відмовився? і я не чув, щоб його кандидатуру погодили.
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17.04.2024 01:46 Відповісти
В українській дипломатії, яка є прямою спадкоємицею СРСРівської школи дипломатії, посол - це весільний генерал. І не більше. Такий "функціонал" потягне будь-який чиновник, який має пару ізвілін. Що й підтверджують призначення "зеленого" МЗС. Так і було задумано. Але у нас війна + Англія - стратегічний партнер, тобто просто "пара ізвілін" не варіант. Та й з англійською у генерала не дуже. Тож загальмували.
Щодо "чому не відмовився", то тут взагалі все просто. Залужний не відмовляється ні від чого і ніколи, не сперечається і не свариться. Коли йому щось не подобається (не хоче робити, не згоден і т.п.), він просто "зникає з радарів", вимикає зв'язок і тихо саботує. І з якого дива йому відмовлятися від посади "весільного генерала" в комфортному і спокійному Лондоні?
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17.04.2024 10:25 Відповісти
хоча б через самоповагу. Не?
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17.04.2024 22:14 Відповісти
Думаю, виходячи із ситуації на фронті, кацапи висунули неприйнятні для України умови. На тому переговори і закінчилися.
Ці "переговори" - це було тренування, пробна куля. Україну готують до підписання принизливої капітуляції.
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16.04.2024 13:42 Відповісти
угода з рф ? це вже навіть не смішно
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16.04.2024 14:14 Відповісти
які на х...р переговори з цими махмудами, з НАТО треба про безпеку говорити, а якщо махмудам щось не подобається нехай валять із НАТО, а ми замісь них зайдемо
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16.04.2024 14:26 Відповісти
Треба топити танкери з кацапською нафтою. Тому ніяких договорів про безпечне судноплавство.
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16.04.2024 14:50 Відповісти
Краще порожні топити, щоб море не засмічувати
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16.04.2024 15:12 Відповісти
Про екологію треба дбати. Але витрачати кошти і час, щоб втопити кожну консервну банку... Таке собі заняття. От якщо сплалити сам термінал, де нафту завантажують на баржі, то на якийсь час постачання припиниться. Зовсім. А там ще якісь заходи можна придумати.
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16.04.2024 16:32 Відповісти
Саме так, нафтовий маяк в Новоросійському порту.
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16.04.2024 16:45 Відповісти
Знов якісь угоди з кацапнею? Ви--дебіли?
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16.04.2024 15:59 Відповісти
Якщо ця угода передбачала знову право Московії переглядати всі суда, які йдуть у українські порті та з українськиї портів, спеціально затримуючи суда. А ще й забороняла українцям використовувати морські дрони - то правильно зробили, що вийшли. Залежить від умов, а ми їх не знаємо.
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16.04.2024 16:12 Відповісти
лучше полностью демилитаризировать Черное и Азовское моря.
внести правки в конвенцию монтре.
запретить любое нахождение подводных лодок и военных кораблей кроме катеров береговой охраны.
заход любого военного корабля должен быть согласован всеми черноморскими странами.
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17.04.2024 03:25 Відповісти

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