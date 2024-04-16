Україна раптово вийшла із переговорів з Туреччиною про безпеку судноплавства в Чорному морі, – Reuters

Росія та Україна протягом двох місяців вели переговори з Туреччиною щодо угоди про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та досягли згоди щодо тексту. Водночас Київ раптово відмовився від угоди.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За їх даними, переговори відбувалися за посередництва Туреччини після підштовхування з боку ООН.



Угода "щодо забезпечення безпеки торгового судноплавства в Чорному морі" була досягнута в березні, і хоча Україна не хотіла її офіційно підписувати, Київ дав згоду на те, щоб президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про неї 30 березня.

"В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана", – сказав один із співрозмовників агентства.

Ще троє людей підтвердили цю версію подій. Росія, Україна і Туреччина відмовилися від коментарів.

Причини відмови України наразі невідомі.

У коментарі Reuters офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік сказав: "Ми все ще сподіваємось, що свобода судноплавства у Чорному морі переможе".



У тексті угоди, з копією якої ознайомилося агентства, йдеться, що Туреччина "в рамках своїх посередницьких зусиль" досягла домовленостей з Україною та Росією "про забезпечення вільного та безпечного плавання торговельних суден у Чорному морі" відповідно до Конвенції Монтре про режим проток.

Ця угода 1936 року дає Туреччині контроль над Босфором і Дарданеллами та право регулювати транзит військових кораблів. Він також гарантує вільний прохід цивільних суден у мирний час і обмежує прохід суден, які не належать чорноморським країнам.

Відповідно до угоди, майже оголошеної 30 березня, і Москва, і Київ мали б запропонувати гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобов’язавшись не наносити ударів, не захоплювати чи обшукувати їх, доки вони порожні або провозять невійськовий вантаж.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять військові вантажі (за винятком морських перевезень, узгоджених Сторонами в рамках міжнародних місій)", – йшлося в проєкті угоди.

Як повідомлялося, Туреччина та ООН виступили посередниками у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, укладеній у липні 2022 року, яка дозволила безпечно експортувати через Чорне море українське зерно.

Росія вийшла з угоди в липні 2023 року, поскаржившись, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.