БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1865 відвідувачів онлайн
Новини
214 5

"Залишилося нуль ракет": Зеленський пояснив, як ворогу вдалося знищити Трипільську ТЕС

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російським військовим вдалося знищити Трипільську ТЕС, тому що в України закінчились ракети для її захисту.

Про це він повідомив в інтерв’ю PBS.

"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – сказав очільник держави.

Він також прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.

За словами Зеленського, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – зазначив президент, наголосивши, що Україна захищає небо самостійно.

Читайте також: Зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити, але без додаткового захисту – немає сенсу, – "Центренерго"

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Автор: 

Зеленський (2498) ТЕС (676) енергетика (388)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
<<Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. >>
Боже,яке воно недорікувате-двух слів звести до купи неспроможне.******** Голохвастов.Іспанський сором.
показати весь коментар
16.04.2024 11:50 Відповісти
Зеленський каже неправду або чверть правди, як насправді було, намагаючись прикрити тих зебілів, які відповідали за прикриття і безпеку Трипільської ТЕС. Щоби не робити ніяких кадрових висновків.
Це свідчить про наростаючий хаос в роботі тих людей, який він понабирав. Бо відповідальності при такому Верховному - нуль.
показати весь коментар
16.04.2024 12:26 Відповісти
Зеленський пояснив, як ворогу вдалося знищити Трипільську ТЕС Джерело: https://biz.censor.net/n3484586
Та дуже просто, спочатку ворог отримав, замість українського президента ватноголового невігласа в креслі глави держави, потім руками цього ватноголово невігласа знищив всі доробки України в ракетних прошрамах, зокрема в ППО, розставив на керівні пости агентів фсб-гру, розмінував все, що лише було можливо, розпочав широкомасштабну війну, повідкривав карні справи на українських офіцерів-патріотів, звільнив Залужного та тепер безкарно нищить Трипільстку ТЕЦ ,всю енергетику та міста України. А ватноголовий невіглас продовжує вішати локшину лохторату про "нєхароший запад", який "ва всьом вінават"...
показати весь коментар
16.04.2024 12:44 Відповісти
Добре що сказав, скоро кацапи ще підсиплють
показати весь коментар
16.04.2024 15:11 Відповісти
А що робить д"єрьмак, чому не домовився про поставки чи не оргагізував будівництво,
чи це не входить в їхні плани
показати весь коментар
16.04.2024 15:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 