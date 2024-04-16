"Залишилося нуль ракет": Зеленський пояснив, як ворогу вдалося знищити Трипільську ТЕС
Президент Володимир Зеленський заявив, що російським військовим вдалося знищити Трипільську ТЕС, тому що в України закінчились ракети для її захисту.
Про це він повідомив в інтерв’ю PBS.
"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – сказав очільник держави.
Він також прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.
За словами Зеленського, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.
"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – зазначив президент, наголосивши, що Україна захищає небо самостійно.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.
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Боже,яке воно недорікувате-двух слів звести до купи неспроможне.******** Голохвастов.Іспанський сором.
Це свідчить про наростаючий хаос в роботі тих людей, який він понабирав. Бо відповідальності при такому Верховному - нуль.
Та дуже просто, спочатку ворог отримав, замість українського президента ватноголового невігласа в креслі глави держави, потім руками цього ватноголово невігласа знищив всі доробки України в ракетних прошрамах, зокрема в ППО, розставив на керівні пости агентів фсб-гру, розмінував все, що лише було можливо, розпочав широкомасштабну війну, повідкривав карні справи на українських офіцерів-патріотів, звільнив Залужного та тепер безкарно нищить Трипільстку ТЕЦ ,всю енергетику та міста України. А ватноголовий невіглас продовжує вішати локшину лохторату про "нєхароший запад", який "ва всьом вінават"...
чи це не входить в їхні плани