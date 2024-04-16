Через негоду знеструмлені споживачі у двох областях, застосовуються графіки на Харківщині

Унаслідок негоди знеструмлювалось близько 145 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. Крім того, без світла залишилася шахта на Донеччині, де перебувало 135 робітників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що ввечері через негоду відключалась високовольтна лінія на Дніпропетровщині. Лінію було оперативно підключено.

Також через грозу і шквальний вітер відключилось обладнання на високовольтній підстанції у Кривому Розі, знеструмилось 145 тисяч побутових споживачів, промисловість, частково – інфраструктура міста. Уже надвечів споживачів було заживлено.

Водночас у Дніпрі на високовольтній підстанції відключилось обладнання. За пів години споживачам повернули світло.

Через негоду також відключилась повітряна лінія на Донеччині, знеструмились побутові споживачі і шахта, з якої на поверхню вивели 135 працівників.

Крім того, протягом доби внаслідок обстрілів на Чернігівщині знеструмлено повітряні лінії, відключено 2,5 тисячі споживачів у 19 населених пунктах.

При цьому через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.

Як наслідок, у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії і Польщі.