Асоціація ветеранів-підприємців АТО закликає уряд розробити програму підтримки ветеранського бізнесу

Асоціація ветеранів-підприємців АТО закликає Кабінет міністрів почати системну роботу з розробки державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу.

Про це заявив голова Асоціації Сергій Позняк.

За його словами, розробка відповідного законопроєкту має відбуватись із залученням ветеранських організацій.

"На сьогоднішній день уряд провалює роботу, повʼязану з підтримкою ветеранського бізнесу. Результатом хаотичного підходу стала поява у Верховній Раді законопроєкту №10258, який не має підтримки ні в Кабміні, ні в Раді, ні серед ветеранських організацій. Уряд має нарешті взяти на себе лідерство у цьому процесі і навести лад у формуванні державної політики щодо ветеранів", – підкреслив Сергій Позняк.

Він вважає неприпустимим розгляд Верховною Радою законопроєкту №10258 та інших, які внесені без попереднього погодження з ветеранськими організаціями.

"Нещодавно внесений одним з нардепів скандальний законопроєкт щодо ветеранського бізнесу передбачає надання пільг навіть колишнім дружинам ветеранів, при чому ці пільги розповсюджуються на необмежену кількість підприємств. Такий хаотичний непрофесійний підхід – результат відсутності чіткої позиції уряду. Ветеранські організації готові взяти участь у розробці державної політики, яка не тільки обіцятиме пільги, а матиме реальний зміст та ефективність", – зауважив Сергій Позняк.

Раніше голова Асоціації ветеранів-підприємців АТО Сергій Позняк зазначав, що законопроект №10258 не стикується з чинною законодавчою базою, і містить, на думку експертів, суттєві корупційні ризики.