Джонсон представив окремі законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами Джонсона, він розмовляв із колегами-республіканцями про план щодо додаткового законодавства про національну безпеку.

"Цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти зі структурованим та відповідним процесом внесення змін до фінансування Ізраїлю; підтримки України у війні проти російської агресії; зміцнення союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки", – наголосив спікер Палати представників.

За даними The Hill, оприлюднений Джонсоном план не містить положень про кордон. За словами, представника Республіканської партії Кевіна Херна, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні.

Як повідомлялося, під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу 14 квітня був досягнутий "консенсус", що Конгрес має діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Як соратники Трампа блокують допомогу США Україні

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовляється виносити на голосування ухвалений Сенатом у лютому законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Останній грант від США на суму понад $1,1 млрд Україна отримала у жовтні 2023 року. Тоді ж президент США Джо Байден подав запит на виділення $106 мільярдів нового фінансування для України та Ізраїлю, але його розгляд у Когресі заблокували. Відтак, з кінця 2023 року США також фактично припинили надання військової допомоги Україні через відсутність коштів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Мінфін та Нацбанк сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо американська влада не зможе домовитися про виділення коштів Україні. Водночас Марченко визнав, що цей сценарій буде "неприємним" і "суспільство до нього не готове".