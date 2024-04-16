Росіяни масово скуповують білоруські автомобілі

Білорусь допомагає Китаю завойовувати російський ринок автомобілів. Відхід провідних іноземних автовиробників з Росії призвів до того, що росіяни почали масово скуповувати китайські машини, вироблені, зокрема, в Білорусі.

У березні 2024 року автомобілі білоруського бренду Belgee вперше увійшли до топ-10 найпопулярніших автомобільних марок у Росії, передає The Moscow Times.

За рік продажі зросли у 2,6 раза, до 2 732 штук, у результаті бренд посів 9 місце, посунувши китайську марку Jetour.

При цьому в Росії поки продається тільки одна модель Belgee – кросовер X50 – майже клон Geely Coolray. Він також поставляється до Росії, але коштує приблизно на 300-500 тис. руб більше за білоруський клон.

До лютого 2024 року Belgee поставлявся до Росії з приставкою Geely, а тепер формально він став другою некитайською маркою у топ-10. У ній слідом за Lada йдуть Haval, Geely, Chery, Changan, EXEED, OMODA та Lixiang.

До березня 2022 року білоруський "Белджі", створений у 2011 році, збирав моделі Geely Atlas Pro, Coolray та Tugella та планував розпочати випуск "старших моделей" Monjaro та Emgrand. Але незабаром після початку повномасштабної війни Росії проти України підприємство зупинилося, а співробітники пішли у відпустку через проблеми з постачанням машинокомплектів із Китаю.

"Белджі" планує цього року розпочати виробництво ще двох моделей: S50 та X70, які засновані на Geely Emgrand та Geely Atlas Pro. Про випуск у Білорусі близнюка Monjaro – найпопулярнішої імпортної іномарки в Росії – поки що нічого не відомо.