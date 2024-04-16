Adobe збирається додати сервіси на основі штучного інтелекту до свого відеоредактора Premiere Pro

Компанія Adobe заявила, що знаходиться на ранніх стадіях отримання дозволу на використання сторонніх інструментів генеративного штучного інтелекту від OpenAI всередині свого програмного забезпечення для редагування відео Premiere Pro.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

Програма Premiere Pro від Adobe широко використовується в телевізійній та кіноіндустрії.

Adobe планує цього року додати до програмного забезпечення функції на основі штучного інтелекту, такі як можливість заповнювати частини сцени об’єктами, згенерованими штучним інтелектом, або усувати відволікаючі фактори зі сцени без будь-якої ручної роботи.

Обидві ці функції спиратимуться на Firefly, модель штучного інтелекту, яку Adobe вже розгорнула у своєму програмному забезпеченні Photoshop для редагування нерухомих зображень.

Серед конкуренції з боку OpenAI, Midjourney та інших стартапів Adobe намагається виділитися, навчаючи дані своєї системи Firefly, на які вона має повні права, і пропонуючи відшкодування користувачам у разі претензій щодо авторських прав.

Adobe також оголосила, що розробляє спосіб, який дозволяє користувачам використовувати сторонні інструменти OpenAI, а також стартапи Runway та Pika Labs для створення та використання відео в Premiere Pro.