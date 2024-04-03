У постачальниці яєць для ЗСУ по 17 гривень знайшли 5 квартир в елітній багатоповерхівці у центрі Києва

Власниця компаній, які займалися постачанням харчів для ЗСУ, Тетяна Глиняна володіє п’ятьма квартирами загальною площею 518 квадратних метрів в елітному ЖК "PecherSKY" у центрі Києва.

Цю нерухомість жінка нібито отримала у подарунок, зʼясували аналітики проєкту StateWatch.

Квартири у цьому ЖК коштують в середньому $5 тис. за квадратний метр. Відтак, столичні активи Глиняної можна оцінити на понад $2,5 млн.

Документи свідчать про те, що 2019 році цю нерухомість Тетяна Глиняна отримала в подарунок. Так само, вже у 2021 році, у подарунок вона отримала квартиру на 66 кв. м у Білій Церкві.

Як повідомлялося, на початку 2024 року журналісти виявили, що Тетяна Глиняна придбала чотири готелі у хорватському курортному місті Спліт: бутік-готель Mirari, готель Ora, бутік-готель Luxe та готель Posh. Після розголосу цієї інформації низка ЗМІ повідомили, що Глиняна продала готелі місцевому бізнесмену, проте зможе повернути їх через рік.

Тетяна Глиняна – підприємиця, яка здобула широку увагу після скандалу з постачанням "яєць по 17 гривень" для ЗСУ. Вона є бенефіціаркою ТОВ "Гранд Консалт", найбільшого постачальника харчів для українського війська. У 2023 році Міноборони підписало з цією фірмою контракти та додаткові угоди на майже 8 млрд грн.

ТОВ "Гранд Консалт" входить у так звану групу "білоцерківських" постачальників Тетяни Глиняної. Вона особисто була засновницею багатьох компаній (ТОВ "Преміум компані", "Візит", "Укрпродакорд ОР" й "Гранд Консалт"), що у різний час були чи є великими постачальниками продуктів харчування для військових.

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ?

У січні 2023 року ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня 2022 року було відсторонено, а у січні 2023 року звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Крім того, Міноборони після скандалу довелося переглянути контракти на постачання харчів для війська, знизивши ціни.

Згодом Хмельницькому, Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозри за фактом розтрати державних коштів на суму 107,79 млн грн шляхом закупівлі 5700 неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Вже восени 2023 року Рахункова палата України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ. Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від закупівельних цін у інших силових органів.

Вже у січні 2024 року у Міноборони визнали, що раніше справді закуповували продукти харчування за завищеними цінами, у тому числі вартість яєць в укладених контрактах становила 17 гривень за штуку. Втім, оплачували їх вже після перегляду угод за зниженою ціною 9 гривень за штуку. Втім, ця ціна такою суттєво перевищувала ринкову, а чверть отриманих від постачальника яєць виявилися неякісними.