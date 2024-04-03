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Новини
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У постачальниці яєць для ЗСУ по 17 гривень знайшли 5 квартир в елітній багатоповерхівці у центрі Києва

pechersky

Власниця компаній, які займалися постачанням харчів для ЗСУ, Тетяна Глиняна володіє п’ятьма квартирами загальною площею 518 квадратних метрів в елітному ЖК "PecherSKY" у центрі Києва.

Цю нерухомість жінка нібито отримала у подарунок, зʼясували аналітики проєкту StateWatch.

Квартири у цьому ЖК коштують в середньому $5 тис. за квадратний метр. Відтак, столичні активи Глиняної можна оцінити на понад $2,5 млн.

Документи свідчать про те, що 2019 році цю нерухомість Тетяна Глиняна отримала в подарунок. Так само, вже у 2021 році, у подарунок вона отримала квартиру на 66 кв. м у Білій Церкві.

Як повідомлялося, на початку 2024 року журналісти виявили, що Тетяна Глиняна придбала чотири готелі у хорватському курортному місті Спліт: бутік-готель Mirari, готель Ora, бутік-готель Luxe та готель Posh. Після розголосу цієї інформації низка ЗМІ повідомили, що Глиняна продала готелі місцевому бізнесмену, проте зможе повернути їх через рік.

Тетяна Глиняна – підприємиця, яка здобула широку увагу після скандалу з постачанням "яєць по 17 гривень" для ЗСУ. Вона є бенефіціаркою ТОВ "Гранд Консалт", найбільшого постачальника харчів для українського війська. У 2023 році Міноборони підписало з цією фірмою контракти та додаткові угоди на майже 8 млрд грн.

ТОВ "Гранд Консалт" входить у так звану групу "білоцерківських" постачальників Тетяни Глиняної. Вона особисто була засновницею багатьох компаній (ТОВ "Преміум компані", "Візит", "Укрпродакорд ОР" й "Гранд Консалт"), що у різний час були чи є великими постачальниками продуктів харчування для військових.

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ?

У січні 2023 року ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня 2022 року було відсторонено, а у січні 2023 року звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Крім того, Міноборони після скандалу довелося переглянути контракти на постачання харчів для війська, знизивши ціни.

Згодом Хмельницькому, Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозри за фактом розтрати державних коштів на суму 107,79 млн грн шляхом закупівлі 5700 неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Вже восени 2023 року Рахункова палата України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ. Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від закупівельних цін у інших силових органів.

Вже у січні 2024 року у Міноборони визнали, що раніше справді закуповували продукти харчування за завищеними цінами, у тому числі вартість яєць в укладених контрактах становила 17 гривень за штуку. Втім, оплачували їх вже після перегляду угод за зниженою ціною 9 гривень за штуку. Втім, ця ціна такою суттєво перевищувала ринкову, а чверть отриманих від постачальника яєць виявилися неякісними.

Автор: 

Київ (4669) Міноборони (941) нерухомість (532) закупівлі (2586)


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Топ коментарі
+25
Добре пошукайте у того ,хто в неї купляв ті яйця. В порівнянні зрозумієте що ,вона голодранка.
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03.04.2024 19:00
+12
Дивні дива.
Але Рєзніков та його шеф Єрмак тут стопудово ні до чого.

Бо до них же нема ніяких питань ні у ГПУ, ні у ДБР, ні у СБУ, ні у НАБУ, ні у САП.
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03.04.2024 19:59
+9
Ну і?Знайшли,конфіскували,продали,на виручені гроші купили дронів?
Чи просто нам повідомили,мовляв,заздріть!
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03.04.2024 19:36
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Добре пошукайте у того ,хто в неї купляв ті яйця. В порівнянні зрозумієте що ,вона голодранка.
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03.04.2024 19:00 Відповісти
Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, , а нібито за кілограм яєць. Джерело: https://biz.censor.net/n3482308
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03.04.2024 19:26 Відповісти
По останнім даним ціна була за півтора фунта.
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03.04.2024 20:32 Відповісти
За квадратний радіус логарифма факторіала.
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04.04.2024 11:12 Відповісти
Я тогда прошарился по оптовым ценам, были по 25 за десяток, по40. В пересчете с вашего варианта на классический , выходило, по-моему,по 80-90 за десяток. Все равно, это было минимум в 2 раза дороже. тогда в маркетах , в розницу, цена была 60 за десяток... ЗЫ... отследить весь поток до самого верха, мол, чем Ленка приросла.
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03.04.2024 21:56 Відповісти
ага тепер зрозумило що яйця на килограми можуть продавати цикаве ноухао
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03.04.2024 22:19 Відповісти
Та хто шукатиме? Вийти на себе?!
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03.04.2024 21:07 Відповісти
А де ж був контроль відомства Сирського на той час? З таким контролем постачальники могли потравити і всю армію. Але який піп - такий і прихід.
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03.04.2024 19:05 Відповісти
Вношу пропозицію законодавчо унормувати українську реальність. Наприклад, ціна без ПДВ 1000 грн, ПДВ 20% 200 грн, разом 1200 грн. А для державних і комунальних закупівель встановити нормативи відкату, скажімо 25%. Вартість контракту без відкату 1 мільярд гривень, відкат 250 мільйонів гривень, разом 1,25 млрд гривень, і тоді не буде скандалу, що ціна яйця без відкату 5 грн, відкат 240 процентів 12 грн, разом 17 грн. І передбачити відповідні графи в бухгалтерських документах
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03.04.2024 19:17 Відповісти
Кожному своє як кажуть...ехх...
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03.04.2024 19:18 Відповісти
Тут кожен перший при владі або біля влади краде. Пройдіться по всіх депутатах починаючи від Верховної ради і закінчуючи сільською. Карна система не працює. Хоч і воєнний стан але покивають пальчиком і забудуть. Звичайно за "маленький" подарунок судді/прокурору, бо ж вони також ... І всі це сприймають за майже норму
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03.04.2024 19:18 Відповісти
не кожен, хай спробують опозиційні депутати щось вкрасти. я не про опжз яке голосує в унісон зі слугами.
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03.04.2024 20:18 Відповісти
Вот ета всьо, вот ета вот... разгавори еті, про корупцію... ета же ІПСО! Ви іграєтє на руку Кремля!!!
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03.04.2024 19:29 Відповісти
Курачка ряба,йопта-хуле..
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03.04.2024 19:30 Відповісти
Ну і?Знайшли,конфіскували,продали,на виручені гроші купили дронів?
Чи просто нам повідомили,мовляв,заздріть!
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03.04.2024 19:36 Відповісти
На якій підставі? Є карна справа? Є рішення суду?

І не буде. Бо Єрмак та Рєзніков.
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03.04.2024 20:00 Відповісти
как можно - это же "эффективный менеджер", пример для подражания, очевидно. нужно ее нанять и дать зарплату полляма.
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04.04.2024 01:03 Відповісти
Дивні дива.
Але Рєзніков та його шеф Єрмак тут стопудово ні до чого.

Бо до них же нема ніяких питань ні у ГПУ, ні у ДБР, ні у СБУ, ні у НАБУ, ні у САП.
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03.04.2024 19:59 Відповісти
Може її треба детально вивчити СБУ,і там може виявитися дуже велике коло спільників- аферистів.
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03.04.2024 19:59 Відповісти
А у того, хто зі сторони мін.оборони укладав ці контракти і підписував їх виконання - не забули пошукати???!
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03.04.2024 20:22 Відповісти
Всемудачи.
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03.04.2024 20:31 Відповісти
***** нам Глиняна. Дайте ім'я того, хто підписував контракт від МО! Задовбали вже переводити стрілки з корупціонерів при владі на підприємців, хай навіть і нечесних. Хоча, а в чому її вина???
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03.04.2024 20:48 Відповісти
Дійсно, жінка хоч глиняна але з яйцями.
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03.04.2024 21:10 Відповісти
Факт !
Самий малий бізнесмен/торговець - зацікавлений подешевше купити і подороще продати
Питання - а який розумний посадовець так дорого купив
Во його і за власні яйця взяти , потрясти і судити
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04.04.2024 02:22 Відповісти
Не так просто. Вони ж напевно ту різницю поділили. Інакше йому нема ніякого смислу купувати дорого. Треба і його статки перевірити.
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04.04.2024 06:33 Відповісти
Не смішно...
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03.04.2024 21:28 Відповісти
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03.04.2024 21:39 Відповісти
її розстріляли,чи повісили на банковій?
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03.04.2024 21:39 Відповісти
типо - в президенты(портрет)... мол, хозяйственница - на ровном месте поднимет куш
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03.04.2024 22:00 Відповісти
Це Порошенко винуватий...саме так напишуть зелені вкраїнчики...
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03.04.2024 22:01 Відповісти
У клітку, на ланцюг і ту клітку на Майдан Незалежності, щоб кожен мав право плюнути їй у пику!
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03.04.2024 22:30 Відповісти
Эта фсе IPSo, не верю!
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04.04.2024 03:07 Відповісти
Комусь треба було б розглянути як йшли закупки продуктів для армії за всі більше 30 років.
До речі, ця глиняна постачає продукти для армії ще з 1995 року.
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04.04.2024 06:21 Відповісти
Чудеса да и только. Непонятно как не задвухсотили ее за эти годы, конкуренты или покупатели таких яиц. Это ж насколько нужно чихать на систему правосудия, что бы таких свидетелей в живых оставлять Десятилетиями
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05.04.2024 05:02 Відповісти
Добре було б отримати детальну відповідь хоча би від всих тих чиї статки від 100 млн.дол. як вони тяжкою працею заробили такі статки.
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04.04.2024 06:28 Відповісти
І що?..
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04.04.2024 07:25 Відповісти
цікаво щоб сьогодні клоун резніков би сказав коли ціна яєць нижче 4 грн. Без шкарлупи, в ціну входить курка? Кончені клоуни.
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04.04.2024 08:57 Відповісти
То все куйня, во всьому винні кнгресменка Спартц, Майк Джонсон з Трампом, а ще Булгаков з Тургеньевим!
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04.04.2024 11:00 Відповісти
Зелена шобла мовчить про яйценосца рєзніковича? Де ця потвора зараз? Невже за кордоном? Можна скільки завгодно нарікати на байденів, шольців, макронів, але коли у всіх можновладців в Україні рила в зеленому лайні, то вказувати західним партнерам, що у них серветка не така чиста, виглядає по дебільному.
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04.04.2024 11:31 Відповісти
Какой то очень известный офицер, не помню погоняла его, говорил что всех офицеров снабжения нужно расстреливать после 10 лет выслуги, без суда и следствия.
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05.04.2024 04:58 Відповісти

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