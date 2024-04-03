Один із найбільших виробників морозива в Україні купив завод у Польщі
Один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні – "Три ведмеді" – придбав польську компанію Nordis, яка володіє заводом з виробництва напівфабрикатів і морозива у Польщі.
Директор українського виробника Андрій Тищенко підтвердив цю інформацію українській редакції Forbes.
"Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі", – сказав Ушмаєв.
Назвати суму угоди він відмовився, але уточнив, що українська компанія планує інвестувати у розвиток виробництва у Польщі. Ушмаєв уточнив, що потужність польського заводу наразі складає половину від українського виробництва.
"Однак за потенціалом Nordis подібний до Трьох ведмедів", – вважає підприємець.
За даними Міністерства юстиції Польщі, у вересні 2023 року у польского заводу з виробництва напівфабрикатів і морозива Nordis змінився менеджмент. Новим власником підприємства став засновник компанії "Три ведмеді" Дмитро Ушмаєв. До наглядової ради Nordis також увійшов директор українського виробника Андрій Тищенко.
Компанії Nordis належить завод на заході Польщі і складські приміщення. Компанія виробляє більше 100 видів морозива і напівфабрикатів. Також Nordis має свою дистрибуційну мережу у 19 містах Польщі. Попередній власник і CEO Nordis – Славомір Янковський.
Як повідомлялося, у травні 2023 року український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" взяв беззаставний кредит на 210 млн грн під гарантію Експортно-кредитного агентства України (ЕКА).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://biz.censor.net/user/510166
так кто же виноват, дорогой товарищ Гарри?
давайте вместе разбираться
Ок, вкраїнчик, я так їм і передам
А потім скиглить , чого все меньше допомоги захід надсила
Особливо те, що у "сімейних упаковках" по 0,5-1,0 кг?!
Цікаво, де ви берети ти "інгредієнти" і як перевіряєте їх якість?
До речі, своє "домашні молоко" на забруднення бактеріями, нітратами та тяжкими металами - теж перевіряєте?
МакДональдске морозиво мені НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ, на відміну, від багатьох сортів супермаркитівських "сімейних морозив" в Україні.
А про "домашнє молоко" я подумав, коли ви написали про "справжнє домашнє морозиво" - не міг й подумати, що ви його робите з "супермаркитівського сурогатного" молока.
Гадав, ви по "справжньому заморочуєтесь": домашнє цільне молоко, органічний цукор, ванільна кора, само-збите масло, ...
напрасний труд.
Основне достоїнство жінки- це її доступність(Ніцше)
Докерувалася зелена гнида і 5-6 дефективних менеджерів.
Журба...
Хтось без ніг на протезах вчиться ходити.
але ж заводи купляє, за свої зароблені гроші, а не вкрадені у держави, тобто у українців.
тобто ВЗЯВ У УКРАЇНЦІВ ????
І НЕ НА ЗБРОЮ
так от: ви будете здивовані, але гроші на зброю є, і їх достатньо. питання в іншому, як вони витрачаються.
а, що стосується бізнесу, то інша справа. навіть, не просто інша справа, а з іншого виміру.
чи, міцний тил не потрібен фронту?
так, успішний підприємець розвиває бізнес і на всяк випадок, готує відступ з країни беззаконня. з країни, мєнтовських бізнесменів, продажних суддів, жадібних гетманцевих.
що не так?
Чому ведмеді ?
(на правах реклами)
пломбір, по 19 коп.
колбаса "любительская" по 2.90, и водка андроповка по 4.70. руб
ням ням.
нє то, шо щяс.
і справжній шоколад.
Ковбаса "Любительська" була гидотна вже тоді, просто її бодяжили, додаючи натуральнем'ясо і дотримуючись певних рамок, бо родной партіі потрібна була здорова тяглова робоча сила.
І це було до Чорнобилю, і всі були молод і трава була зеленіша.
Наше так зване бізнес середовище схоже на болото.
Кернел теж пропонував викупити частки інвесторів.
Війна не для всіх погано впливає.
Та і у президента теж декларація поліпшилась. Тому, так можна далі це сприймати.
Квіточки поклали, і далі гроші робити. Бо то вже інші цінності.
Щоб усі знали що "Три ведмеді" - вареники, пельмені чи морозиво -
то падлюча гидота. Бо як вони ставляться до країни в час війни, так вони ставляться і до покупців. Вони ж самі свою продукцію не їдять,
і навіть своїм собакам не дають.