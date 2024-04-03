Один із найбільших виробників морозива в Україні купив завод у Польщі

Один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні – "Три ведмеді" – придбав польську компанію Nordis, яка володіє заводом з виробництва напівфабрикатів і морозива у Польщі.

Директор українського виробника Андрій Тищенко підтвердив цю інформацію українській редакції Forbes.

"Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі", – сказав Ушмаєв.

Назвати суму угоди він відмовився, але уточнив, що українська компанія планує інвестувати у розвиток виробництва у Польщі. Ушмаєв уточнив, що потужність польського заводу наразі складає половину від українського виробництва.

"Однак за потенціалом Nordis подібний до Трьох ведмедів", – вважає підприємець.

За даними Міністерства юстиції Польщі, у вересні 2023 року у польского заводу з виробництва напівфабрикатів і морозива Nordis змінився менеджмент. Новим власником підприємства став засновник компанії "Три ведмеді" Дмитро Ушмаєв. До наглядової ради Nordis також увійшов директор українського виробника Андрій Тищенко.

Компанії Nordis належить завод на заході Польщі і складські приміщення. Компанія виробляє більше 100 видів морозива і напівфабрикатів. Також Nordis має свою дистрибуційну мережу у 19 містах Польщі. Попередній власник і CEO Nordis – Славомір Янковський.

Читайте також: ДТЕК Ахметова збудує потужну систему накопичення електроенергії. Але у Польщі

Як повідомлялося, у травні 2023 року український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" взяв беззаставний кредит на 210 млн грн під гарантію Експортно-кредитного агентства України (ЕКА).