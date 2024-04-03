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Один із найбільших виробників морозива в Україні купив завод у Польщі

мороженое

Один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні – "Три ведмеді" – придбав польську компанію Nordis, яка володіє заводом з виробництва напівфабрикатів і морозива у Польщі.

Директор українського виробника Андрій Тищенко підтвердив цю інформацію українській редакції Forbes.

"Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі", – сказав Ушмаєв.

Назвати суму угоди він відмовився, але уточнив, що українська компанія планує інвестувати у розвиток виробництва у Польщі. Ушмаєв уточнив, що потужність польського заводу наразі складає половину від українського виробництва.

"Однак за потенціалом Nordis подібний до Трьох ведмедів", – вважає підприємець.

За даними Міністерства юстиції Польщі, у вересні 2023 року у польского заводу з виробництва напівфабрикатів і морозива Nordis змінився менеджмент. Новим власником підприємства став засновник компанії "Три ведмеді" Дмитро Ушмаєв. До наглядової ради Nordis також увійшов директор українського виробника Андрій Тищенко.

Компанії Nordis належить завод на заході Польщі і складські приміщення. Компанія виробляє більше 100 видів морозива і напівфабрикатів. Також Nordis має свою дистрибуційну мережу у 19 містах Польщі. Попередній власник і CEO Nordis – Славомір Янковський.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" взяв беззаставний кредит на 210 млн грн під гарантію Експортно-кредитного агентства України (ЕКА).

Автор: 

інвестиції (1518) Польща (2419) продукти (721) виробництво (1284)


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Топ коментарі
+22
мені подобається, як ніщеброди збудилися.
так, успішний підприємець розвиває бізнес і на всяк випадок, готує відступ з країни беззаконня. з країни, мєнтовських бізнесменів, продажних суддів, жадібних гетманцевих.
що не так?
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03.04.2024 17:37
+21
Український бізнес передислоковується в Польщу.
Докерувалася зелена гнида і 5-6 дефективних менеджерів.
Журба...
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03.04.2024 17:32
+13
Продажні пшецькі "фермери" аплодують податкам компанії "Три ведмеді" в казну пшекії.
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03.04.2024 17:03
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Продажні пшецькі "фермери" аплодують податкам компанії "Три ведмеді" в казну пшекії.
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03.04.2024 17:03 Відповісти
вот оказывается чем надо заниматься во время войны!

https://biz.censor.net/user/510166

так кто же виноват, дорогой товарищ Гарри?
давайте вместе разбираться
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03.04.2024 17:11 Відповісти
А чего это ты так возбудился,манкурт?
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03.04.2024 17:15 Відповісти
Усі у вкраїнчиків винні ,але не ті хто зробив помилку 2019 , що стала наслідком всього цього
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04.04.2024 00:24 Відповісти
З Праги воно видніше.
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04.04.2024 00:50 Відповісти
Звичайно видніше. Бо у нас не показують великий марафон
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04.04.2024 00:52 Відповісти
"чех"-нах.
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05.04.2024 16:24 Відповісти
Чехія виділить десятки мільйонів євро на свій план постачання снарядів в Україну, - чеський прем'єр Фіала Джерело:

Ок, вкраїнчик, я так їм і передам
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05.04.2024 17:33 Відповісти
Шо і кому ти можеш передати,нещастя ходяче? Ти всього лише мем.)
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05.04.2024 21:25 Відповісти
Та ні мем то вкраїнчик , що гризе руку ,яка його годує

А потім скиглить , чого все меньше допомоги захід надсила
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05.04.2024 22:05 Відповісти
Це гумно вже в польській дуже раді.
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03.04.2024 17:11 Відповісти
Тепер буде черга блокування молока...
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03.04.2024 17:12 Відповісти
В нас на внутрішньому ринку власна молочка в дефіциті, який покривають за рахунок імпорту з Польщі.
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03.04.2024 17:22 Відповісти
молока свого не вистачає, тут морозиво, масло, сири не відомо з якої фігні роблять
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03.04.2024 17:27 Відповісти
Еспортується тільки сухе молоко
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03.04.2024 19:25 Відповісти
Все, що зараз виробляється під назвою "морозиво", не являє собою морозива. Якісь емульсійні каламішки без смаку та аромату. Доводиться готувати його самій...
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03.04.2024 17:22 Відповісти
Зато в совку морозиво було ше те - правда хтось їв морозиво а хтось емульсію ( можна зараз купити і морозиво і емульсію - все впирається в бабоси ).
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03.04.2024 17:26 Відповісти
вершкового масла справжнього нема, перепробувала все - то не молочні вершки, то обман, брала найдорожче. Було в нас тут місцеве виробництво, яке робило справжнє масло, дорого, але різниця суттєва в якості, тепер чомусь після вторгнення перестали робити масло.
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03.04.2024 17:31 Відповісти
А шо масло з коровячого молока може бути не тіко з вершків - бо я навіть не знаю з чого його ше мож зробити(хоча всяке буває ) . Дорого бо на 1 кг масла те десь 15 - 20 літрів молока .
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03.04.2024 17:41 Відповісти
Із пальмової олії.
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03.04.2024 20:20 Відповісти
Для вашого варіанту тре шоб корова виробляла шей і рослинні жири а не тіко тваринні - такшо дайте інфу на те шо зявилася порода генетично змінених корів шо може такий фокус виконати ( я надрукував масло з коровячого молока ). А якшо інфи про корів таких ніту то ваш варіант не підходить.
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03.04.2024 20:31 Відповісти
Масло від Петра Олексійовича натуральне
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05.04.2024 09:22 Відповісти
До чого тут совок? Мені до одного місця, що було в совку. Я пишу про українські реалії тут і зараз. До речі у Польщі морозиво не ліпше нашого емульсійні меларіни, що їстівні тільки умовно.
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03.04.2024 18:43 Відповісти
А ви хоч куштували УКРАЇНСЬКЕ морозиво?!
Особливо те, що у "сімейних упаковках" по 0,5-1,0 кг?!
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03.04.2024 20:45 Відповісти
Ви мені задали питання про те чи куштувала я УКРАЇНСЬКЕ морозиво? Якщо так, то відповім не куштувала і не збираюсь - я поважаю свої смакові рецептори, шлунок та підшлункову і не збираюсь їх бомбардувати сурогатами з супермаркету. Я в змозі приготувати справжнє морозиво. І, безперечно, за собівартістю інгрідієнтів воно виходить рази в три дешевше, ніж купити в магазині.
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03.04.2024 21:13 Відповісти
"Не читал, но осуждаю!" - менталітет кацапів.
Цікаво, де ви берети ти "інгредієнти" і як перевіряєте їх якість?
До речі, своє "домашні молоко" на забруднення бактеріями, нітратами та тяжкими металами - теж перевіряєте?
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03.04.2024 22:10 Відповісти
Чого Ви причепилися? До чого тут кацапи? Супермаркетівське морозиво й куштувати не потрібно, скільки не куштувала, то м'яко кажучи так собі. Рочарувалася й більше не купую. Хіба в Мак Дональдс або в кафе-морозивницях за якісними рецептурами (за дорого). Де я вжила словосполучення "домашнє молоко"? Я купую вершки та сухе молоко в супермаркеті для чого мені його перевіряти на нітрати і т.д.? Просто моє морозиво смачне, а супермаркетівське ні воно навіть тане по іншому...
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03.04.2024 23:13 Відповісти
Кацапи тут до того, що то була ЦИТАТА.
МакДональдске морозиво мені НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ, на відміну, від багатьох сортів супермаркитівських "сімейних морозив" в Україні.
А про "домашнє молоко" я подумав, коли ви написали про "справжнє домашнє морозиво" - не міг й подумати, що ви його робите з "супермаркитівського сурогатного" молока.
Гадав, ви по "справжньому заморочуєтесь": домашнє цільне молоко, органічний цукор, ванільна кора, само-збите масло, ...
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03.04.2024 23:22 Відповісти
Отож то й воно,що я з звичайних продуктів готую морозиво раз в 100 смачніше (і хто завгодно за бажанням зможе) ніж український виробник. Тоді я боюся собі уявити як "вмиє" наших "морозивників" людина, що використовує домашнє цільне молоко, ванільну кору і т.д.
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03.04.2024 23:46 Відповісти
Всі ваші самореклами з морозивом на чоловіків не діють.
напрасний труд.
Основне достоїнство жінки- це її доступність(Ніцше)
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05.04.2024 09:27 Відповісти
економічний хронт нашої 'иліти', збирають на ще одну віллочку на Лазуровому узбережжі, або в Альпах чи на особнячок у Лондоні.
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03.04.2024 17:24 Відповісти
Ну а в чому кримінал? Є гроші купив, житло у Італії чи Іспанії купляти можна, а завод у Польщі - ні. Купив ну і купив.
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03.04.2024 17:26 Відповісти
а дозвіл запитати у бізнес нянь від зе!лідора?
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03.04.2024 17:40 Відповісти
Купляти можна. Гроші вивести не можна . А він завод купив
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03.04.2024 23:35 Відповісти
Український бізнес передислоковується в Польщу.
Докерувалася зелена гнида і 5-6 дефективних менеджерів.
Журба...
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03.04.2024 17:32 Відповісти
Хтось наголосував....
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03.04.2024 23:55 Відповісти
Хтось донатить, хтось заводи купує.
Хтось без ніг на протезах вчиться ходити.
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03.04.2024 17:36 Відповісти
сувора правда буття.
але ж заводи купляє, за свої зароблені гроші, а не вкрадені у держави, тобто у українців.
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03.04.2024 17:39 Відповісти
Як повідомлялося, у травні 2023 року український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" https://biz.censor.net/n3417515 під гарантію Експортно-кредитного агентства України (ЕКА).Джерело: https://biz.censor.net/n3482298

тобто ВЗЯВ У УКРАЇНЦІВ ????
І НЕ НА ЗБРОЮ
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03.04.2024 17:42 Відповісти
не треба пересмикувати і валити все в одну купу.
так от: ви будете здивовані, але гроші на зброю є, і їх достатньо. питання в іншому, як вони витрачаються.
а, що стосується бізнесу, то інша справа. навіть, не просто інша справа, а з іншого виміру.
чи, міцний тил не потрібен фронту?
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03.04.2024 17:55 Відповісти
"низзя. все атнять и паделить......" А те, що українська компанія розвивається і навіть поглинає конкурентів - це просто неподобство
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03.04.2024 18:19 Відповісти
Хоч ви не лізьте вчити бізнес...
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03.04.2024 19:27 Відповісти
Казали колись дуже старі люди " півсвіту плаче півсвіту скаче ". Так було , є і буде
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03.04.2024 17:59 Відповісти
мені подобається, як ніщеброди збудилися.
так, успішний підприємець розвиває бізнес і на всяк випадок, готує відступ з країни беззаконня. з країни, мєнтовських бізнесменів, продажних суддів, жадібних гетманцевих.
що не так?
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03.04.2024 17:37 Відповісти
Три Ведмеді мають кацапські корни ?

Чому ведмеді ?
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03.04.2024 17:40 Відповісти
Три ведмеді (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Goldilocks and the Three Bears - Златовласкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96#cite_note-2 [2] /Золотоволоскаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96#cite_note-3 [3] і три ведмеді, первісна назва Історія про трьох ведмедів, також відома як Маша і три ведмеді) - популярна англійська дитяча https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 казка 19 століття, перекладена багатьма мовами світу.
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03.04.2024 17:51 Відповісти
Та це ж було вже - навіть і цю казку скацап кхм скопіпастили ( хоча залишається варіант шо то поширенний в індо-європейців сюжет і відповідно - варіант залишається ).
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03.04.2024 18:10 Відповісти
Гавняне морозиво. Перепробував багато, але краще ніж "Ласунка" немає. Може шо Олю Полякову нагадує?
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03.04.2024 18:17 Відповісти
Ольга Полякова випускає іншу марку: "Засунька".
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03.04.2024 18:21 Відповісти
Думаю багато чоловіків про це мріють
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03.04.2024 19:07 Відповісти
Наша влада не дає працювати бізнесу, мало того що вони платять налоги , дають робочі місця так їх щотижня кошмарять , скоро хто зможе повтікають від нашої чудової влади
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03.04.2024 18:17 Відповісти
а можна клятих фермерів "заморозити", ну хоч ненадовго
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03.04.2024 18:18 Відповісти
Нинішє "морозиво" - це потужно перебовтана заморожена емульсія з цукру, пальмового жиру, барвників, загущувачів та іншої гидоти, яка забиває печінку і підшлункову, і призводить до діабету 2 типу і невідворотно вкорочує віку кожному, хто скуштує.
(на правах реклами)
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03.04.2024 18:18 Відповісти
от в нашє врємя....
пломбір, по 19 коп.
колбаса "любительская" по 2.90, и водка андроповка по 4.70. руб
ням ням.
нє то, шо щяс.
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03.04.2024 19:02 Відповісти
"Каштан" був по 22 коп. у 1970 році і там було дійсно молоко
і справжній шоколад.
Ковбаса "Любительська" була гидотна вже тоді, просто її бодяжили, додаючи натуральнем'ясо і дотримуючись певних рамок, бо родной партіі потрібна була здорова тяглова робоча сила.
І це було до Чорнобилю, і всі були молод і трава була зеленіша.
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03.04.2024 20:22 Відповісти
дійсно молоко , я бачив як в колгоспах твоє вкусне молоко разом з гавном від немитих корів по ржавих трубах при повній антисанітарії виробляли, водою бодяжили доярки щоб ******** побільше ФУУУУУУ
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03.04.2024 23:54 Відповісти
Україна просить гроші по всьому світу , спеціальні від влади люди виводять кошти за кордон. Можна сказати грабують Україну.
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03.04.2024 18:53 Відповісти
Ну не будуть же вони будувати патронний завод.
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03.04.2024 20:24 Відповісти
В це правильно.
Наше так зване бізнес середовище схоже на болото.
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03.04.2024 19:07 Відповісти
Розпихують гроші. Нічого нового.
Кернел теж пропонував викупити частки інвесторів.
Війна не для всіх погано впливає.
Та і у президента теж декларація поліпшилась. Тому, так можна далі це сприймати.
Квіточки поклали, і далі гроші робити. Бо то вже інші цінності.
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03.04.2024 19:35 Відповісти
Якщо під час війни не буде ніякої економіки нам капець, країна повинна щось сама виробляти і продавати.
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03.04.2024 20:16 Відповісти
"Воювати будуть всі".Так що вже скоро про економіку залишаться тільки згадки в літописах.
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04.04.2024 09:20 Відповісти
то це зрада чи перемога?
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03.04.2024 20:20 Відповісти
Це антиреклама.
Щоб усі знали що "Три ведмеді" - вареники, пельмені чи морозиво -
то падлюча гидота. Бо як вони ставляться до країни в час війни, так вони ставляться і до покупців. Вони ж самі свою продукцію не їдять,
і навіть своїм собакам не дають.
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03.04.2024 20:31 Відповісти
бо мороженно в Украини в 4 рази дорожче чем в ЕС буде вигодно виробляти в Польши та експортувати в украину
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03.04.2024 22:17 Відповісти
три ведмеді, з такою назвою, я думав, що то кацапи і не купував ніколи, а виявляється ні, але всеодно д..би, так і не купуватиму.
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03.04.2024 23:29 Відповісти
Зробили капітал на дешевій пальмовій олії і льоді і вуаля- завод у Польщі.
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04.04.2024 09:06 Відповісти

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