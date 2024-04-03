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Систему компенсації тарифів на електроенергію для населення можуть змінити з 1 травня, - очільник НКРЕКП Тарасюк (оновлено)

тарасюк

Чинна система Покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яка передбачає компенсацію тарифів для населення за рахунок прибутків НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", може бути змінена з 1 травня.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк, передає Інтерфакс-Україна.

"Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", – сказав Тарасюк.

Він зауважив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна, передусім унаслідок російської агресії.

"Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно", – додав очільник НКРЕКП.

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Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей, тому виконання умов ПСО опинилося під загрозою.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.  Також постраждали ТЕС державного "Центренерго".

Міністр енергетики Герман Галущенко 25 березня заявляв, що попри наслідки наймасштабнішої атаки РФ на енергосистему України рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що немає.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн. Чинний тариф діє до 1 травня.

Автор: 

тарифи (1295) електроенергія (4220) НКРЕКП (1439) Підвищення тарифів (230) Тарасюк Валерій (21)


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Топ коментарі
+13

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03.04.2024 16:47
+13
Ну обещал
...и ******...
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03.04.2024 17:00
+12
А в гудок погудіти можна?
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03.04.2024 16:48
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03.04.2024 16:47 Відповісти
меня просто нет не бесит а веселит с автоматом на перевес и желание всех в..лядков перестрелять как маланцы кошерные земли проклятой так пуканы свои рвут за подонка татарского Рината Наперстка ушлебанского..
может их повесить уже.. Вова как бы да и больше нет как ********* недоделок недоумок короче причем по Конституции. А его БАНДА ЗАКРОЙТЕ ХЛЕБАЛЬНИКИ и мечты грабить население со светом и тарифами ВОРОВАТЬ СУКИ МЕНЬШЕ НЕ ПРОБЫВАЛИ....
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03.04.2024 17:17 Відповісти
Добре відкормили цих кнурів, пора вже і на мило.
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03.04.2024 17:18 Відповісти
А в гудок погудіти можна?
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03.04.2024 16:48 Відповісти
гудок це дорого, витрати на електроенергію ще більше будуть на населенні
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04.04.2024 10:01 Відповісти
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03.04.2024 16:48 Відповісти
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03.04.2024 16:49 Відповісти
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03.04.2024 16:50 Відповісти
Ну обещал
...и ******...
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03.04.2024 17:00 Відповісти
В першу чергу блазень опустив своїх виборців. Я як лютий порохобот ніколи не вірив жодному слову ціеї ЗЕленої дрислі. Він-же блазень, в нього робота така - лошар дурити. Правильно, 73відсоткове бидло?
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03.04.2024 17:23 Відповісти
https://biz.censor.net/user/577208 цей закон № 2479-IX регулює не всі комунал. послуги, має назву "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", та "... визначає особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування ..." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text

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03.04.2024 18:02 Відповісти
ты закон читал?
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03.04.2024 19:20 Відповісти
Цікаво те, що цю пісню співали місяців 2-3 тому. Збіг якийсь чумовий з сутужністю, чи так і треба?
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03.04.2024 16:52 Відповісти
Ну чого ви? Мінімалку підняли, пенсію підняли на черзі ел.енергія, газ, вода....
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03.04.2024 16:52 Відповісти
Піднятої пенсії не вистачить на покриття підняття тарифів на електроенергію.
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03.04.2024 17:41 Відповісти
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03.04.2024 17:47 Відповісти
А кого ж доїти,коли кацапи рінаткі розвалили ТЕЦи? Ну не його ж самого? Йому ще третій замок в Англії купити треба. А потім ще розводять руками бо у людей чомусь пропала мотивація воювати. Де синок ахмєтки?
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03.04.2024 16:58 Відповісти
Сын Ахметова занят. Он виллы в Швейцарии покупает. И на новой яхте катается, за полмиллиарда долларов. Теперь нам еще его яхту оплачивать надо - $60 млн в год.
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04.04.2024 04:34 Відповісти
А напевно потрібно в даний час політично винищити(попередньо),що ви робили весь цей час війни на чолі з зе- легітивним- ..гонили народу на вуха хуцпу про ,укріплення ,пво,і тд...-довбана зе-*******..."слуги не українського народу"
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03.04.2024 17:00 Відповісти
Чогось ржу
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03.04.2024 17:02 Відповісти
Все та ж схема для лохторату. Планують підняти тарифи. Вкидують новину про необхідність підняти. Йде реакція обурених громадян. Спростовується повідомлення про підняття. І так декілька разів, поки населення не звикне. Потім узаконюють рішення. І ця схема застосовувалась до багатьох непопулярних рішень. Останній раз при знятті Залужного. Схема називається "Членом по роялю".
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03.04.2024 17:09 Відповісти
Вже були висери, в яких кукурікали за ціну одного кіловата - шість гривень.
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03.04.2024 17:25 Відповісти
Рудий "гудок" всю країну тримає за горло, мародер у законі
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03.04.2024 17:10 Відповісти
Пишуть Форбесі шо воно збідніло на 1,4 лярда баксів. От і причина цієї возні.
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03.04.2024 18:25 Відповісти
А я думав,що це жарт такий про підняття тарифів на 300%...
32% нереально для багатьох..
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03.04.2024 17:26 Відповісти
Так остання "оптиізація" помножила ціну майже вдвічі. І вже через два місяці вже були заяви, що і цього мало!
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03.04.2024 17:30 Відповісти
как там с Зеленым тарифом?
как там Шаурма с братом и их СЕС на оккупированных территориях им продолжают платить?
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03.04.2024 18:17 Відповісти
Готують вже підвищення тариХВів, ссуки...
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03.04.2024 18:23 Відповісти
а коли тобі пенсію підвищують, ти не протестуєш? А чого?
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03.04.2024 19:21 Відповісти
Ти мабуть все пробухав. Запам'ятай, пенсії не підвищують, а намагаються просто хоч частину компенсувати з поправкою на інфляцію, яку ж самі і розганяють друкуючи гроші. Тому шо бариги у владі багато крадуть, а на пенсії не вистачає і вони друкують включають станок.
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03.04.2024 20:16 Відповісти
ти мабуть все проколов, наркоман. Запам'ятай, тарифи не підвищують, а намагаються просто хоч частину компенсувати з поправкою на інфляцію, щоб робітники сектору мали на краюху хліба. А ти як хотів, ти будеш підвищену пенсію отримувати а электрик повинен смоктати?ти не подокуїв, дядя?
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03.04.2024 22:00 Відповісти
Всю жизнь слышу про убыточносиь Киевенерго и заием ДТЕК. И не верю. Не для того евреи в офшоре делали компанию Киевэнерго чтобы убытки получать и не для того Ахметов потом купил эту компанию и сделал из нее ДТЕК-чтобы убытки получать. Ахметов за прибыли с Украины купил Металлурнический завод в Италии а так же несколько са ых дорогих обьектов недвижимости в Монако,Англии. И это мы не знаеи сколько денег он спрятал в офшорах. Не расказывайте мне проубыточность электрогенерации Украины То что родные олигархи владеющие ОБЛЭНЕРГО не платят норм зарплаты сотрудникам-это не значит что эти облэнерго убыточные. Иначе 5 олигархов не скупили-бы их всех на корню. Зачем вобще было продавать эти сверхприбыльные компании нашим банд-олмгархам? когда приватизировали Приватбанк-оказывается он какжый год приносил более миллиарда долларов чистой прибыли. Облэнерго примернр так-же
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04.04.2024 01:04 Відповісти
я вам не рассказывал за убыточность. мне непонятна ваша зависть, Ахметов не украл деньги а заработал и уплатил налоги в бюджет, чтобы такие как вы получали пенсии.
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04.04.2024 06:19 Відповісти
Ахметов как и другие СОВЕТСКИЕ люди на момент приватизации не могли иметь НИКАКИХ ДЕНЕГ. оветские люди даже бандиты-они могли иметь максимум 100 тыс баксов. За эти деньги Метзавод стоимостью 4 миллиарда не купишью Вся крупная СОВЕТСКАЯ собственность УКРАДЕННА олигархами. Тоесть приватизированна за копейки а перед этим эти предприятия искусственно банкротили. Бандиты садились на шею руководству и заставляли отправлять металл на экспрот ниже себестоимости на свою офшорную фирму-прокладку. Которая затем уже перепродавала по рыночной цене-таким образом у Ахметова,Пинчука и других появились первые миллионы доллапров за которые они и "купили обанкроченные ими-же госпредприятия за 1 сотую часть от их цены. ВСЕ советские преприятия-они украденны. Единственный способ их не украсть-был продать по реальной цене ЗАПАДНЫМ корпорациям под программу реновации. Но разве Укрвласти и бандиты могли допустить чтобы такой жирный кусок прошел мимо их рта? Украина так и не стала полноценным государством и до сих пор рулят бандиты и коррупционеры. Не может бандит эффективно управлять тем чего он НЕ ЗАРАБОТАЛ. Митал стил платил в 2 раза больше налогов имея в 2 раза меньше оборото чем Ахметовская СКМ. тоесть Ахметов недоплачивал налогов в 4 раза больше. Все наши олигархи-это бандиты чистой воды и ни один из них не является патриотом-у всех пасспорта других стран и капиталлы они выводят в те страныэ Украина-только кормовая база
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04.04.2024 11:10 Відповісти
у меня на момент приватизации было 18 тыс рублей - продал дедовский участок с домом.
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04.04.2024 11:25 Відповісти
Предприятия эти имели экспансивное оборудование из середины 20 века, цена которому ломаный цент в базарный день. Поэтому не фантазируйте о большой стоимости этих цехов. Простейший пример - мартены, которые Ахметов снял и выкинул, сделав современную реновацию. Что касается налогов - претензии к налоговой службе, и президенту, который легализовал офшоры.
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04.04.2024 11:32 Відповісти
Теперь что касается морально-этического облика господина Ахметова. Он имел некоторые долги перед производителями ВИЭ, задержка выплат скопилась за 5 месяцев прошлого года. Но как только повысили тарифы, Ахметов рассчитался полностью и по состоянию на 4 апреля долгов по заключённым договорам не имеет. А мог бы сослаться на форс-мажор, бомбёжки и послать всех лесом. Поэтому оставьте в покое доброго дядю, он уже помог 60 тысячам украинских домохозяйств - они получили полную компенсацию всей стоимости оборудования ВИЭ.
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04.04.2024 11:40 Відповісти
Если Ахметов не в состоянии обслуживать облэнерго по старым тарифам-пусть продает эти предприятия другому более эффективному собственнику. Или продаст свою виллу в Монако-зарплаты работникам хватит на 100 лет вперед. Проще всего поднять тарифы угробив экономику Украины и за счет этих ШАРОВЫХ с неба денег часть из них как обычно вывести в офшор,а часть-дать на зарплаты. Это как при Пророшенкл=о Нефтегаз(который только частично принадлежит Государству) вдруг резко стал прибыльным. Не за счет того что воровство на откатах по заказам уменьшилось а тупо потому что в разы подняли тарифы. Еще Ющенко как профессиональный бухгалтер говорил что ни у однгого олигпаарха невозможно посчитать реапльную прибыльность или убыточность. поскольку завышают цены на закупки материалов,переалавчивают подрядчикам(с откатами) при этом себестоимость продукта тоже завышается,зато отпусканая цена за гранцу в офшор-занижается и делается стильно ниже рыночеой. Но иодин бандит не отдаст СВОЕГО НАВАРОВАННОГО в пользу страны. Не для того он физически рисковал своей жизнью и свободой чтобы украсть. Приватизация когда отдали бесплатно своим и за копейки-это самое большое преступление Кучмы и его последователей. Представьте чтобы во время "2 мировой войны Круп вывел свои капиталыы из Германии и купил метзаводы в США или Италии. Он патриот своей страны и не мог такого сделать. В Отличии от всех олигархов Украины для Которых Украина это только место где можно украсть
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04.04.2024 12:05 Відповісти
То есть ты будешь получать повышенную пенсию и гавкать чтобы не повышали тарифы и соответсвенно электрикам не повышали зарплаты? А ты не подофигел, тварь?Какого иглесиаса тебе повышают тариф на пенсию, ты протестуй против этого!
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04.04.2024 21:50 Відповісти
Чого заглох, бухарик?
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03.04.2024 20:59 Відповісти
А Ахметов не лопне ?
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03.04.2024 18:24 Відповісти
нє. до речі, він віддав людям борги за 2023 грік.
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03.04.2024 19:24 Відповісти
"Борги віддають тільки лохи" (Коломойський)

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03.04.2024 19:39 Відповісти
Платные лоббисты ахметки уже не знают какие придумать причины для взвинчивания тарифов,если ахметковским компания тяжело,то почему мы не видим,как их хозяева продают свою роскошные виллы,яхты,футболерные клубы для поддержания на плаву своего суперприбыльного бизнеса.
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03.04.2024 18:37 Відповісти
так їх, Володя. розводь лохторат - тобі нічого втрачати
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03.04.2024 18:44 Відповісти
Треба підвищити тарифи, та пустити ці прибутки на ракетні програми.
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03.04.2024 19:23 Відповісти
Лутьше в асфальт закатать
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04.04.2024 08:54 Відповісти
в мирное время да
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04.04.2024 09:00 Відповісти
...напевно рижий махмуд хоче придбати ще одну віллу в Лондоні.
Адже він все награбоване майно вже віддав на потреби ЗСУ .
Розливає саме залишки олії ,та пакує у власноруч підписані ним торбинки ,на яких написане його імя .Ось так і рятує постраждалих мешканців Донеччини...
P.s. ця гнида, у пристойній країні ,де є правосуддя, вже давно сиділа б у тюрмі...
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03.04.2024 19:40 Відповісти
Але головний ворог країни - це барига Порошенко, не переплутайте.
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04.04.2024 09:29 Відповісти
Наверное через пару-тройку лет коммуналку у нас вообще платить перестанут. Она будет составлять почти 100% от зарплаты, а если у человека стоит выбор: умереть от голода или оплатить коммунальные - он не будет платить коммуналку. Уже сейчас многие люди делают долги на тысячи/десятки тысяч гривен. А может быть совсем коллапс.
Ну нет денег у людей, не вывозят они постоянно растущие цены с нашей зарплатой.
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05.04.2024 18:44 Відповісти

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