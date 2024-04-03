Систему компенсації тарифів на електроенергію для населення можуть змінити з 1 травня, - очільник НКРЕКП Тарасюк (оновлено)
Чинна система Покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яка передбачає компенсацію тарифів для населення за рахунок прибутків НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", може бути змінена з 1 травня.
Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк, передає Інтерфакс-Україна.
"Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", – сказав Тарасюк.
Він зауважив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна, передусім унаслідок російської агресії.
"Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно", – додав очільник НКРЕКП.
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей, тому виконання умов ПСО опинилося під загрозою.
Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС. Також постраждали ТЕС державного "Центренерго".
Міністр енергетики Герман Галущенко 25 березня заявляв, що попри наслідки наймасштабнішої атаки РФ на енергосистему України рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що немає.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн. Чинний тариф діє до 1 травня.
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может их повесить уже.. Вова как бы да и больше нет как ********* недоделок недоумок короче причем по Конституции. А его БАНДА ЗАКРОЙТЕ ХЛЕБАЛЬНИКИ и мечты грабить население со светом и тарифами ВОРОВАТЬ СУКИ МЕНЬШЕ НЕ ПРОБЫВАЛИ....
...и ******...
32% нереально для багатьох..
как там Шаурма с братом и их СЕС на оккупированных территориях им продолжают платить?
Адже він все награбоване майно вже віддав на потреби ЗСУ .
Розливає саме залишки олії ,та пакує у власноруч підписані ним торбинки ,на яких написане його імя .Ось так і рятує постраждалих мешканців Донеччини...
P.s. ця гнида, у пристойній країні ,де є правосуддя, вже давно сиділа б у тюрмі...
Ну нет денег у людей, не вывозят они постоянно растущие цены с нашей зарплатой.