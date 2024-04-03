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Новини
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Гривня призупинила падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

валюта

Курс гривні призупинив зниження щодо долара США та євро, закріпившись нижче позначки 39 грн/$.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 4 квітня, на рівні 39,1953 грн/$, порівняно із 39,3236 грн/$ у середу. Минулої середи, 27 березня, гривня падала до історичного мінімуму на рівні 39,3430 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 1 копійко – до 42,2643 грн за євро. 27 березня він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2145) гривня (1527) курс (1477) НБУ (9233) обмін валюти (681)


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Ще й зросте, коли США допомогу виділять.
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03.04.2024 16:08 Відповісти
ну малювати можливо все, але обьєктивно - країна перетворилась на таку собі піраміду, ні курс,ні ціни не відповідають економіці та реаліям. В нас курс укріплюється при підвищєні мінзп, такого зроду не було. Тому або вибухне, або масований влив з фіксацією всього на роки може врятувати.
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03.04.2024 16:20 Відповісти
Ну ви як з місяця впали, в країні війна, бомбардування, які економічні реалії? Звичайно ми на зовнішньому фінансуванні. Якщо воно буде достатнім, то курс гривні зросте, аріфмєтіка пупкіна. А в Греціі за рахунок чого курс тримається? Там запозичень побільше чим в Україні, війни немає, і нічого.
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03.04.2024 17:28 Відповісти
ню,ню, почекаємо осінь, поки що все те що бачилось в кінці листопада початку грудня 23го - збулося майже на 100.
Ніяке фінансування не спасе коли лопне пузир, да ніхто в той момент і не дасть нічого, бо це як бензин на вогонь лити.
Чекайте зелений по 42+, підвищєні тарифи,штрафи пені та суди по боргам (які в же ідуть навіть по 10річним), масову нестачу робітників в білу та багато ін. та щє 100500 відносно чесних способів відьєму бабла в населення.

Грецію з нами не рівняйте, економіка в неї працює, вона туристична,вона в єсі, ну і саме головне вона не Україна.
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04.04.2024 08:59 Відповісти
Чого рознився, що пропонуєш? А якщо так важко жити то піди втопися…
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04.04.2024 10:22 Відповісти
отак зазвичай зелеботи і відповідають.

Пропонувати вже нічого, якщо "партнери" вже нічого не пропонують то мені до них далеко,тим паче що їх більше та картину вони бачать під різними кутами за рахунок більшого та головне обьєктивного обьєму інформації. На рахунок втопитися, я б виїхав з сім'єю, но "країна" мене настільке "любе" що не хоче відпускати. Тому по суті поки за тичиєю, а там як вийде.
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04.04.2024 10:56 Відповісти
Тиса тебе чекає...
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04.04.2024 11:02 Відповісти
Призупинила рівно на 3 дні. Гривня разом з Лідором нації пробивають потихеньку, але впевнено дно!
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03.04.2024 16:10 Відповісти

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