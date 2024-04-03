Гривня призупинила падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні призупинив зниження щодо долара США та євро, закріпившись нижче позначки 39 грн/$.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 4 квітня, на рівні 39,1953 грн/$, порівняно із 39,3236 грн/$ у середу. Минулої середи, 27 березня, гривня падала до історичного мінімуму на рівні 39,3430 грн/$.
Водночас курс гривні до євро укріпився на 1 копійко – до 42,2643 грн за євро. 27 березня він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Ніяке фінансування не спасе коли лопне пузир, да ніхто в той момент і не дасть нічого, бо це як бензин на вогонь лити.
Чекайте зелений по 42+, підвищєні тарифи,штрафи пені та суди по боргам (які в же ідуть навіть по 10річним), масову нестачу робітників в білу та багато ін. та щє 100500 відносно чесних способів відьєму бабла в населення.
Грецію з нами не рівняйте, економіка в неї працює, вона туристична,вона в єсі, ну і саме головне вона не Україна.
Пропонувати вже нічого, якщо "партнери" вже нічого не пропонують то мені до них далеко,тим паче що їх більше та картину вони бачать під різними кутами за рахунок більшого та головне обьєктивного обьєму інформації. На рахунок втопитися, я б виїхав з сім'єю, но "країна" мене настільке "любе" що не хоче відпускати. Тому по суті поки за тичиєю, а там як вийде.