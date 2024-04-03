"Оператор ГТС" вперше купив індійські пікапи на 83 мільйони. Вони виявилися дешевшими, ніж китайські

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" 22 березня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Авто-Регіон" про постачання автомобілів на 82,64 млн грн (з ПДВ).

За умовами угоди, до 28 серпня замовник має отримати 71 пікап Tata Xenon X2 (Індія) за ціною 1,16 млн грн за одиницю, повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідні автомобілі 2024 року випуску матимуть дизельний двигун, механічну коробку передач, фронтальні подушки безпеки, кондиціонер, кунг від виробника чи дистриб’ютора без вікон із полімерним покриттям підлоги і тягово-зчепний пристрій. На них нанесуть брендування "Оператора ГТС" і встановлять його обладнання GPS. Гарантія на пікапи становить три роки або 100 тис км пробігу, а на кунг – два роки.

Очікувана вартість закупівлі складала 119,68 млн грн, або 1,69 млн грн за штуку. На торги прийшли п’ять фірм, які за підсумками аукціону запропонували такі автомобілі за такими цінами:

ТОВ "Авто-Регіон" – Tata Xenon X2 (Індія) по 1,16 млн грн;

ТОВ з ІІ "Юромаш" – Dongfeng Rich 6 (Китай) по 1,41 млн грн;

ТОВ "Ніко Автоальянс" – Mitsubishi L200 (Японія, збірка в Таїланді) по 1,44 млн грн;

ТОВ "Зернотрейд" – спеціалізований автомобіль АТС, виробником якого на чверть є київське ТОВ "Авто Трейд Сервис", на базі китайського Alfa Rich 6 по 1,52 млн грн;

ТОВ "Ілта Львів" – Peugeot Landtrek (Франція, збірка в Китаї) по 1,54 млн грн.

У лютому галузеве видання "AUTO-Consulting" писало, що "Авто-Регіон" до травня цього року поставить на український ринок велику партію із 200 пікапів Tata Xenon X2 від індійського виробника "Тata Motors".

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У січні ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони провело закриті сигнальні торги на комерційному майданчику, щоби проаналізувати ринок пікапів. Найдешевшими виявились індійські пікапи Tata Xenon X2 по 1,16 млн грн. Але хто запропонував їх постачати, невідомо.

Ця модель з’явилась на тендерах торік. У грудні 2023 року Бахмутська міськрада замовила "Авто-Регіону" 20 повнопривідних пікапів Tata Xenon X2 chassis 2.2L pick-up crew cabin по 981 тис. грн, що на 16% дешевше. Вони мали дизельний двигун і механічну коробку передач. Позначення "crew cabin" означає, що кузов має два ряди сидінь і четверо дверей. Це була закупівля без торгів, коштом місцевого бюджету для передачі військовим частинам МО.

У квітні 2023 року військова частина А7032 без торгів замовила "Авто-Регіону" 20 пікапів спецпризначення Tata Xenon X2 chassis 2/2L по 968 тис. грн. Подробиці замовлення невідомі.

Інших згадок про цю модель пікапа на порталі "Прозорро" знайти не вдалося.

Столичним "Авто-Регіоном" володіє і керує киянин Дмитро Гайдамаха. Він є засновником ТОВ "Авто-Регіон Інвест" разом з Ельмірою Гайдамахою, а керує фірмою Ольга Білоусова.

Загалом із 2016 року "Авто-Регіон" отримав державних підрядів на суму 973,24 млн грн.