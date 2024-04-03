Перші магазини Zara і Bershka відновили роботу в Україні

Іспанська група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні, серед них Zara, Bershka, Pull&Beаr та інші.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Наразі повернення брендів стосується лише Києва, однак поступово компанія розширюватиме географію. У торговельних центрах з самого ранку відзначають чималий наплив людей у зв'язку з довгоочікуваним поверненням.

Зокрема, бренди Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Beаr, Stradivarius, Massimo Dutti та Oysho відновили роботу в таких столичних ТРЦ як Dream, River Mall, Respublika Park, Lavina Mall, Sky Moll та Gulliver.

Наступна хвиля відкриттів у столиці очікується 5 квітня. У п'ятницю мають відновити роботу ще два магазини Pull&Beаr, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho та інші.

Як повідомлялося, на початку березня Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди іспанської компанії Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються в Україну.

Inditex закрила свої магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

У березні 2023 року Inditex вирішила остаточно закрити 269 магазинів у Росії, а решта 245 магазинів увійшла до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.