Гетманцев заявив про зменшення обсягів блокування податкових накладних до мінімуму за останніх два роки

Частка заблокованих податкових накладних та розрахунків коригування Системою моніторингу критеріїв оцінки ризиковості (СМКОР) у березні знизилася до мінімуму за останні два роки.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"0,69% – такий показник березня щодо кількості зупинених ПН/РК СМКОР від загальної кількості поданих на реєстрацію. Відсоток є найменшим за останні два роки роботи системи. При цьому, кількість зупинених накладних без урахування зупинки в ризикових платників податків становить 0,47%", – написав Гетманцев.

За його словами, ця позитивна тенденція до зменшення кількості зупинених накладних є результатом системної роботи щодо покращення роботи СМКОР та впровадження інструментів моніторингу, які б не блокували діяльність сумлінних платників.

Депутат зауважив, що починаючи з вересня 2023 року також спостерігається тенденція до зменшення рішень щодо включення платників до переліку ризикових.

"В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 48%. А загальна кількість платників, що включені до переліку ризикових станом на 1 березня є меншою на 12,9% рік до року", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, у лютому НАБУ затримало посадовицю ГУ Державної податкової служби у Харківській області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $55 тис. За виключення підприємства з переліку ризикованих.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що повністю вирішити проблему з блокуванням податкових накладних "білого" бізнесу неможливо, але її потрібно зменшити.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому кожен десятий український бізнес стикається з блокуванням податкових накладних