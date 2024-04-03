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Новини
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Гетманцев заявив про зменшення обсягів блокування податкових накладних до мінімуму за останніх два роки

гетманцев

Частка заблокованих податкових накладних та розрахунків коригування Системою моніторингу критеріїв оцінки ризиковості (СМКОР) у березні знизилася до мінімуму за останні два роки.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"0,69% – такий показник березня щодо кількості зупинених ПН/РК СМКОР від загальної кількості поданих на реєстрацію. Відсоток є найменшим за останні два роки роботи системи. При цьому, кількість зупинених накладних без урахування зупинки в ризикових платників податків становить 0,47%", – написав Гетманцев.

За його словами, ця позитивна тенденція до зменшення кількості зупинених накладних є результатом системної роботи щодо покращення роботи СМКОР та впровадження інструментів моніторингу, які б не блокували діяльність сумлінних платників.

Депутат зауважив, що починаючи з вересня 2023 року також спостерігається тенденція до зменшення рішень щодо включення платників до переліку ризикових.

"В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 48%. А загальна кількість платників, що включені до переліку ризикових станом на 1 березня є меншою на 12,9% рік до року", – додав Гетманцев.

Читайте також: Блокування податкових накладних: НАЗК виявило п’ять корупційних ризиків

Як повідомлялося, у лютому НАБУ затримало посадовицю ГУ Державної податкової служби у Харківській області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $55 тис. За виключення підприємства з переліку ризикованих.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що повністю вирішити проблему з блокуванням податкових накладних "білого" бізнесу неможливо, але її потрібно зменшити.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому кожен десятий український бізнес стикається з блокуванням податкових накладних

Автор: 

податки (2393) Державна податкова служба (339) Гетманцев (468) податкові накладні (19)


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Топ коментарі
+6
чувак произволом и террором загнал всех предпринимателей либо в тень либо на упрощёнку, и типа этим гордится.
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03.04.2024 14:53
+4
Гетьманцев-підарас похлєще азірова...
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03.04.2024 14:58
+4
Дать би тобі в рило ї без дозволу Заратустри
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03.04.2024 15:13
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чувак произволом и террором загнал всех предпринимателей либо в тень либо на упрощёнку, и типа этим гордится.
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03.04.2024 14:53 Відповісти
тобто, веселий дегенерат, створив проблему, заробив на ній, а тепер радісно інформує, що проблема вирішується, його особистими досягненнями?
ой, вибачте, особистими досягненнями, зе!лідора, звісно.
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03.04.2024 14:57 Відповісти
СМКОР ввела Южаніна, але розбиратись в питанні не до вас.
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04.04.2024 13:53 Відповісти
то, ви розібрались? дуже цікаво почути думку експерта.
прошу.
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04.04.2024 14:12 Відповісти
Гетьманцев-підарас похлєще азірова...
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03.04.2024 14:58 Відповісти
Дать би тобі в рило ї без дозволу Заратустри
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03.04.2024 15:13 Відповісти
знищив блокуванням купу підприємств, вже й блокувати немає кого? якщо тормознути тих, хто залишився, - взагалі працювати буде нікому...
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03.04.2024 15:44 Відповісти
Спочатку Зельониє закрутили, потім на пів обороту попустили, і подали як величезну милість з їхнього боку.
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03.04.2024 15:47 Відповісти
Так то воно десь і є, АЛЕ це ніяк не заслуга гетьманцева чито органів, в країні падіння ,особливо виробництва,особливо малого, частина вже в тіні через різні схеми, в тому числі і через фопів і через операції без пдв, блокування будь чого вже просто неможливо , бізнес в стогнації.
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03.04.2024 15:54 Відповісти
В нас податкова накладна на декілька сотень тисяч з 2022р. тягнеться. В суді апеляція не розглядається вже більше року. Гетьманців такою хитрістю «а ля- кацапія» не віддає бізнесу декілька десятків мільярдів гривен. Сама процедура блокування зроблена «по-кацапскі» без голови, аби ні-як. Блокується що попало, в 90% блокування логіки не має взагалі. А там де є логіка часто не має сенсу: так, нам блокують за будівельний олівець, якій ми отримуємо кратно коробкам (в кожній по 12 шт.,) а продаємо поштучно. Ціна одного олівця 3 грн, а блокується вся накладна і потрібно декілька годин на розблокування нашому бухгалтеру і держслужбовцям, яким ми також до речі платимо за цю безглузду роботу. Невже не можна було зробити хоч трішечки розумніше. Максимально тупа як сама схема по відбору грошей так і її реалізація, безсистемністю нагадує броунський рух . Да й взагалі для нашого річного бюджету в 3 трлн грн. декілька мільярдів вже не принципо, навіщо такі зусилля ? Всі бухгалтера стогнуть, суди засипані скаргами і реально не можуть працювати. Весь зиск - що податківці хоч чимось зайняти. Це дикість на рівні державного управління
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03.04.2024 17:42 Відповісти
Очікуваний прогноз, вважаю якщо система вдосконалюється і автоматизується, то і помилок менше, а з часом і зникає
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04.04.2024 22:55 Відповісти

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