У Росії авіакомпанії почали різкіше садити літаки для економії палива

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" почала застосовувати нові схеми посадки літаків, які дозволяють заощадити паливо.

Про це РБК розповів представник компанії, передає The Moscow Times.



За його словами, "Аерофлот" розробив схему спільно з національним провайдером аеронавігаційного обслуговування. Роботи над оптимізацією повітряного руху з липня 2023 року. Новий спосіб посадки використовують у Московській повітряній зоні з 21 березня.



Зазначається, що в такий спосіб літаки економлять до п'яти хвилин польотного часу, що дає "відчутний економічний ефект", зазначили в "Аерофлоті". До кінця року економія палива становитиме понад 18,6 тис. тонн для самого "Аерофлоту", а також до 7,4 тис. тонн для авіакомпанії "Росія" та 5,6 тис. тонн для лоукостера "Побєда", які входять до групи перевізника.

У Росавіації підтвердили, що схема знижує витрати на виконання польотів. Економія від нової схеми складе близько 3 млрд рублів до кінця року. У 2023 році витрати на нього зросли на 31,5%, до 219,2 млрд рублів.

Як повідомлялося, Росія збільшила імпорт пального з Білорусі після атак на нафтопереробні заводи. До того ж, побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.