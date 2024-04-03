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Новини
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У Росії авіакомпанії почали різкіше садити літаки для економії палива

аерофлот

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" почала застосовувати нові схеми посадки літаків, які дозволяють заощадити паливо.

Про це РБК розповів представник компанії, передає The Moscow Times.

За його словами, "Аерофлот" розробив схему спільно з національним провайдером аеронавігаційного обслуговування. Роботи над оптимізацією повітряного руху з липня 2023 року. Новий спосіб посадки використовують у Московській повітряній зоні з 21 березня.

Зазначається, що в такий спосіб літаки економлять до п'яти хвилин польотного часу, що дає "відчутний економічний ефект", зазначили в "Аерофлоті". До кінця року економія палива становитиме понад 18,6 тис. тонн для самого "Аерофлоту", а також до 7,4 тис. тонн для авіакомпанії "Росія" та 5,6 тис. тонн для лоукостера "Побєда", які входять до групи перевізника.

У Росавіації підтвердили, що схема знижує витрати на виконання польотів. Економія від нової схеми складе близько 3 млрд рублів до кінця року. У 2023 році витрати на нього зросли на 31,5%, до 219,2 млрд рублів.

Як повідомлялося, Росія збільшила імпорт пального з Білорусі після атак на нафтопереробні заводи. До того ж, побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.

Автор: 

авіація (2231) росія (14103) авіасполучення (2488) паливо (479)


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Топ коментарі
+8
скоро глиссады перейдут в пикирование.
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03.04.2024 12:30
+3
Незабаром дійдуть до десантування пасажирів по маршруту літака. Буде просто декілька магістральних рейсів.
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03.04.2024 13:18
+3
Скоротили схеми заходу, крім економії палива це діло залишає менше часу екіпажу на роздуми, якщо щось станеться. Бажаю щоб ставалось як частіше.
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03.04.2024 13:31
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скоро глиссады перейдут в пикирование.
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03.04.2024 12:30 Відповісти
Незабаром дійдуть до десантування пасажирів по маршруту літака. Буде просто декілька магістральних рейсів.
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03.04.2024 13:18 Відповісти
Скоротили схеми заходу, крім економії палива це діло залишає менше часу екіпажу на роздуми, якщо щось станеться. Бажаю щоб ставалось як частіше.
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03.04.2024 13:31 Відповісти
"Жосткая посадка с послєдующім задьімленіем і возгоранієм" зекономить ще більше пального. Просто корито більше не літатиме і все, ніяких витрат
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03.04.2024 13:32 Відповісти
Це дуже важлива новина!
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03.04.2024 13:55 Відповісти
Пропоную пасажирів взагалі без посадки скидати з парашутами!...
Особливо довірених та уйло-******** можна й БЕЗ парашутів.
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03.04.2024 13:59 Відповісти
А якщо вимикати двигуни відразу після набору висоти - то економія взагалі буде захмарною!
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03.04.2024 14:08 Відповісти
Ха! Вони цим займалися на прикінці 80-х - початку 90-х, коли з економікою була срака. Враження від тих «економнихприземлень» було таким яскравим, що й досі не забулося 😂😂😂
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03.04.2024 14:10 Відповісти
Во молодці, просто в штопор ідуть ! А взльот у ніх вєртікальний ?
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03.04.2024 18:05 Відповісти
Набагато ефективніше не сідати зовсім, а скидати пасажирів у болото.
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03.04.2024 18:31 Відповісти

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