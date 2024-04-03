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Новини
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Витрати держбюджету перевищили власні доходи з початку року на 260 мільярдів

підласа

У перші три місяці 2024 року Україні не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету.

Про це повідомила очільниця Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Liga.net.

За словами нардепки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, за указаний період становили 550,1 млрд грн.

Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами", – додала Підласа.

Як повідомлялося, у березні до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $9 млрд зовнішнього фінансування. Це рекордний показник із початку повномасштабної війни. Усі кошти надійшли на умовах пільгових кредитів, значних грантів Україна не отримувала.

Загалом від початку 2024 року Україна отримала $10,1 млрд зовнішнього фінансування, а з 2022 року – $83,7 млрд.

Автор: 

бюджет (1799) дефіцит (448) Підласа Роксолана (24)


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на міністрів мільйонерів це не поширюється. Вон и не українці. Борги для народу
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03.04.2024 13:35 Відповісти
ти писдо, порахуй витрати на владу, на різні контори, на чиновників, на доплати та на обслуговування вас всіх, тай побачиш чому так...
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03.04.2024 14:32 Відповісти
Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.
Джерело: https://biz.censor.net/n3482070
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03.04.2024 15:15 Відповісти
А що з приводу, наприклад зарплатні міністра Малюські, думає "товарищ Маузер"?
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03.04.2024 15:47 Відповісти

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