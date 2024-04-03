Витрати держбюджету перевищили власні доходи з початку року на 260 мільярдів

У перші три місяці 2024 року Україні не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету.

Про це повідомила очільниця Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Liga.net.

За словами нардепки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, за указаний період становили 550,1 млрд грн.

Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами", – додала Підласа.

Як повідомлялося, у березні до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $9 млрд зовнішнього фінансування. Це рекордний показник із початку повномасштабної війни. Усі кошти надійшли на умовах пільгових кредитів, значних грантів Україна не отримувала.

Загалом від початку 2024 року Україна отримала $10,1 млрд зовнішнього фінансування, а з 2022 року – $83,7 млрд.